Zemërimi i Babaleve

Nga Viktor Malaj

Një video e postuar nga Kryeministri Rama në Twiter para pak ditësh, në të cilën dukeshin disa policë që iu vërsuleshin disa qytetarëve me shkopinj gome, shkaktoi zemërim tek të gjithë njerëzit “e ndershëm” të Fisit Babale. Një tufë individësh, shumë “të ndjeshëm” ndaj të pavërtetës dhe shkeljes së të drejtave të njeriut, u acaruan dhe mezi pritën të shfaqen në shtyp e TV duke mallkuar dhe fyer Ramën për aktin e tij “diktatorial”.

Meqë pamjet e videos nuk iu përkisnin forcave policore spanjolle që detyrojnë qytetarët e pabindur t’iu nënshtrohen rregullave qeveritare për mbrojtjen nga koronavirusi, por paraqisnin forcat policore algjeriane duke reaguar ndaj disa protestuesve të paligjshëm në vendin e tyre, z. Rama kërkoi ndjesë për rënien pre e “qytetarit dixhital”, siç e quajti ai të njohurin e tij që ia kishte dërguar videon nga Italia, por pohoi se, përveç se i hiqte vendndodhjen “Spanjë” të tjerat mbeteshin. Dukej qartë që qëllimi i Kryeministrit ishte të frikësonte atë kategori shqiptarësh, fatmirësisht pakicë, që nuk donin t’iu bindeshin rregullave kufizuese të lëvizjes për mbrojtjen nga pandemia globale.

Avokatët e rremë të së vërtetës dhe luftëtarët stinorë të të drejtave të njeriut rrëmbyen penat e ndryshkura dhe shpatat e thyera dhe dolën në mejdan për të na mbrojtur nga “diktatura” që po na kanosej dhe ne nuk e shikonim. Përveç kopukëve që na sillen nëpër këmbë prej 30 vjetësh dhe përveç mashtruesve profesionistë dhe mëllefshumë, institucionalizimin e revoltës kundër të pavërtetës dhe “diktaturës” e mori përsipër Kinostudio SHQUP-i dhe Trupa e saj Teatrale PD. Ata dolën me një deklaratë “mallëngjyese” ku, ndër të tjera thuhej: “Sot Edi Rama ka shpërndarë një gënjeshtër të rrezikshme për t’i trembur edhe më shumë qytetarët e Shqipërisë…Në Spanjë, situata është e rënduar por një shtet demokratik i BE-së nuk vepron kurrë me dhunë ndaj shtetasve të vet, siç gënjen dhe mashtron Edi Rama. Ai është sot burimi kryesor i panikut dhe pasigurisë në Shqipëri… PD i bën thirrje Edi Ramës t’iu japë fund mesazheve që përhapin panik tek qytetarët“.

Video e përhapur nga Kryeministri kishte vërtetë qëllimin e trembjes, por jo të të gjithë shqiptarëve, vetëm të asaj pjese të tyre që zbatimin e normave të bashkëjetesës shoqërore e konsiderojnë të panevojshëm, të tepërt dhe të kundërshtueshëm. Në kushtet aktuale, zbatimi i rregullave të vendosur nga Qeveria shqiptare, krejt të ngjashme (në mos të njëjta) me rregullat e vendosur në shumicën e vendeve të BE-së dhe SHBA-së, ka si qëllim mbrojtjen e gjithë shoqërisë shqiptare nga rreziku vdekjepurës i virusit korona. Rrjedhimisht, është jo vetëm e drejtë, por edhe detyrë e Qeverisë t’i shtrëngojë me çdo mjet shkelësit e këtyre rregullave, marrëzia, fodullëku dhe kryeneçësia e të cilëve mund t’iu kushtojë jetën atyre vetë dhe shoqërisë shqiptare, të qendrojnë mbyllur dhe të veprojnë siç këshillojnë mjekët dhe siç urdhërojnë normat e jashtëzakonshme të vendosura nga Qeveria.

Pohimi i PD-së, se asnjë shtet i BE-së nuk imponon me dhunë vendosjen e rendit dhe normalitetit shoqëror, është gënjeshtër. Në të ka tinguj të thekur hipokrizie dhe cinizmi që i kujton gjithsekujt mungesën e skrupujve të përfaqësuseve të saj, sepse e thonë pikërisht ata që gjatë sundimeve të tyre të palavdishme, e kanë përdorur dhunën ndaj qytetarëve të thjeshtë, ish-të përndjekurve politikë, studentëve, gazetarëve dhe deri deputetëve në Sheshin “Skënderbej”, madje edhe duke i vrarë disa prej tyre. Deklarata e PD-së tregon shkallën më të lartë të pafytyrësisë jo të një individi politik, por të krejt kupolës së zvetënuar moralisht dhe të inkriminuar ligjërisht. Është faqja e zesë e shoqërisë tonë që kemi një parti kaq jetëgjatë e cila sajimet, trillimet, mashtrimet, inskenimet dhe kërcënimet i ka pasur metodat e saj dominuese të sjelljes qysh kur ka dalë në skenën politike, duke filluar me kaosin e krijuar në qytetet kryesore dy ditë pas krijimit të saj, me inskenimin e ngjarjes tragjike të 2 prillit në Shkoder, inskenime të procesve të tjera gjyqësore, deri tek skenari dhe regjisura e “Filmit Babale”, një kombinim domethënës dhe i përbuzshëm i bashkëpunimit të institucionalizuar partiak me botën e krimit. Këtë deklaratë e bën një parti dhe një çetë klounësh dhe gangsterësh politikë të cilët, kur ka dhe kur nuk ka ngjarje të jashtëzakonshme (tërmete, epidemi etj.) në Shqipëri, ata nuk lënë t’iu kalojë një ditë pa mashtruar dhe trembur qytetarët shqiptarë se “kaq e aq të vdekur janë groposur pas Malit të Dajtit; në Durrës po bie spitali dhe duhen larguar të sëmurët; në Astir vdiq një protestues; numri i të vdekurve nga tërmeti i ka kaluar njëqind; dhjetëra mjekë e infermierë kanë dalë të infektuar me koronavirus; një qytetare ka vdekur në Durrës por nuk e njoftojnë; një tjetër vdiq këtu e një tjetër u vra atje ” etj.etj.

Sipas Partisë së Babaleve, shqiptarët pësojnë panik nëse iu thua se do të detyrohen, qoftë edhe me dhunë, të qëndrojnë në shtëpi për t’u mbrojtur nga virusi vdekjeprurës Korona. Por, po sipas tyre, shqiptarët nuk frikësohen kur ish – Kryeministri i tyre dhe babai ideologjik, moral e shpirtëror i SHQUP-it i kërcënonte dikur se “po iu afrove zyrave të mia do të të ekzekutoj si një bandit”, se “përveç katër snajperave unë do të jem snajperi i pestë kundër atyre që sulmojnë objektet”. Sipas këtyre “filozofëve” të së keqes, qenka e palejueshme dhe kriminale- ngaqë shkakton panik- kërcënimi me dhunë i atyre që i rrezikojnë jetën popullit, por është i lejueshëm dhe nuk shkakton panik kërcënimi që i bën popullit se do përdoren armët, kur proteston paqësisht për të drejtat e tij të sanksionuara në Kushtetutë (!!!).

Po, a janë vallë vërtetë të zemëruar Babalet me emetimin e videos së lartpërmendur, a janë ata të merakosur për të vërtetën dhe të shqetësuar për të drejtat e qytetarëve shqiptarë, apo kanë ndonjë hall tjetër që s’lidhet asgjëkundi me të sotmen dhe të ardhmen e shqiptarëve? Arsyeja e shëndoshë dhe kujtesa e pahumbur na ndihmojnë që t’i shpërfillim britmat e tyre dhelpërake dhe vajtimet të njëvlefshme me krakëllimën e korbave. Është legjitime përbuzja ndaj politikanëve të tillë, të sprovuar, të konsumuar, të diskredituar dhe me mungesë ulëritëse dinjiteti, që ende duan të na mashtrojnë duke u hequr sikur janë shpëtimtarët tanë të sinqertë.

Qeverisja e z. Rama ka mjaft gabime, të meta dhe faje dhe, ashtu si shumë të tjerë, do të isha i lumtur ta shihja të zëvendësohej sa më parë nga një grup individësh më bindës, më të aftë dhe më të dëlirë, por ndërgjegjja individuale dhe arsyeja e shëndoshë nuk më lejojnë që të jem i kënaqur që këtë “makinë difektoze” ta zëvendësojmë me një sharabajkë pa timon, pa frena dhe bori, e cila vetëm bën zhurmë dhe nxjerr tym të zi helmues për shkak të pavlefshmërisë së saj të plotë, as për të transportuar bar nga njëri fshat në tjetrin e jo më për të shkuar në Evropë me të.

Shikojini dhe dëgjojini me kujdes “shoferët, ndihmësshoferët dhe mekanikët” e kësaj sharabajke politike se çfarë thonë në këto ditë kur vendin dhe gjithë botën i ka pllakosur pandemia e virusit të rrezikshëm. Duke besuar se nga e keqja kombëtare e ndërkombëtare, nga e keqja e përgjithëshme do të mund të nxjerrin ndonjë përfitim vetjak apo partiak, ata dalin çdo ditë në TV dhe i kërkojnë Qeverisë të mbyllë çdo veprimtari prodhuese, të mos mbledhë as taksa, as pagesa shërbimesh, dritash, uji etj.etj. por, nga ana tjetër t’iu japë sa më parë dhe sa më shumë para të gjithë shqiptarëve, të varfër e të pasur, qofshin punëtorë apo dembelë, të punësuar a të papunë. Ata, pasi “na qajnë” hallet tona, pohojnë se “para ka mjaft por Rama i do për luks prandaj nuk ua jep shqiptarëve”. Ata që na i patën çuar “për lesh” disa miliarda euro nëpër firmat piramidale dikur, ai që na “u theu qafën” 230 milion eurove vetëm në investimin e Rrugës Milot- Kukës, dalin tani e shpërndajnë llogje mbi korrupsionin dhe oligarkët dhe shpallin çdo investim apo financim shtetëror si akt korruptiv. Pavarësisht se ka shumë vend për kritika dhe deri edhe për hetime të veprimtarisë ekonomiko-financiare të qeverisë, disa pyetje iu duhen bërë këtyre balashëve politikë: Nëse nesër ju vini në pushtet, kush do i ndërtojë rrugët, urat, hidrocentralet dhe vepra të tjera madhore? Nëse nuk do ua jepni paratë për ndërtim këtyre “oligarkëve”, kujt do ia besoni financimet dhe ndërtimet? Nëse iu ndalohen plotësisht paratë fituesve të koncesioneve, a do na i marrin ata më vonë nëpërmjet gjyqeve dhe, madje edhe shtesat e interesit? Cila qeveri në botë ka ndaluar 100% financimet e sektorëve të tjerë dhe po përdor 100% të buxhetit të shtetit vetëm për luftën kundër koronavirusit ? Nëse jeni kaq shpirtmirë dhe të ndershëm, pse nuk i kërkoni kryetarit tuaj kokoroç dhe mendjezbrazur që, në këtë situatë, t’iu sjellë shqiptarëve 230 milion euro që KLSH dhe prokuroria shqiptare ia patën provuar se i kishte shpërdoruar? Pse, asnjëri prej jush, njerëz pa integritet moral dhe dinjitet njerëzor, nuk guxoni të kuptoni dhe pranoni se individi politik që i ka këtë borxh popullit të vet nuk ka të drejtë morale të japë leksione dhe, madje, në mes të pandemisë globale, t’i kërkojë Kryeministrit t’i lëshojë karrigen? Si mundet që ju, sajuesit dhe interpretuesit e tragjikomedisë “Babale”, të provuar si falsitet politiko-kriminal nga organet e drejtësisë, guxoni dhe delni çdo ditë në ekrane në rolin e zëdhënësve të së vërtetës dhe shërbëtorit të popullit?!

Të pamundurën e bën të mundur tek këta mungesa alarmante e çdo skrupulli moral, duke nisur me babain e tyre shpirtëror, banditin Sali Berisha e deri tek rioshët pa dinjitet Bardhi, Salianji dhe rrumpallhane të tjera që kalbëzimi moral dhe politik i shoqërisë shqiptare na i ka nxjerrë në skenë si “figura publike”. Nëse nuk e kanë formimin intelektual, guximin moral dhe dinjitetin vetjak të pohojnë ato çfarë thoshte z. Preç Zogaj, se “Është fakt që Shqipëria, qëkur OBSH deklaroi zyrtarisht gjëndjen e pandemisë botërore, ka qenë në pararojë sa i takon marrjes së masave shtrënguese… Shqipëria, vend anëtar i NATO-s, që ka hapur negociatat për anëtarësim në BE, mund të qeveriset mirë ose keq por nuk mund të bjerë në diktaturë“, atëherë të na i kursejnë lotët e krokodilit për varfërinë tonë, rekomandimet e shpellarit për qeverisjen tonë dhe britmat e gangsterit për sigurinë tonë.

Shqipërinë dhe shqiptarët i duan pa hile e dredhi ata që shfaqin gatishmëri për të ndihmuar konkretisht dhe jo ata që lehin për halllet e veta. Nëse duan të na dëshmojnë humanizëm dhe atdhedashuri, çeta e borizanëve keqndjellës e paniksjellës, t’i lënë altoparlantët e mashtrimit dhe me vepra të provojnë ato që pretendojnë me fjalë. Le të bëjnë diçka të ngjashme me armatën e mjekëve që punojnë ditë – natë me të sëmurët; le të ndihmojnë me çfarëdo veprimi ashtu si aktori Gent Azizaj që u vetëvu në dispozicion për t’iu shpërndarë ushqime pensionistëve pa kërkuar të paguhet për këtë; le të ndjekin shembullin e nënë Hatixhesë, një 83 vjeçare nga Farka që kërkoi të jepte pensionin e vet për njerëzit në nevojë; t’i hedhin sytë nga djaloshi Rolando Lekaj i cili, me bashkëshorten e vet kineze, iu dërgoi mjekëve shqiptarë 200 mijë maska. Nëse këta shembuj nuk janë për ta, le të heshtin.

Nëse qëndrimet dhe fjalët e padinjitetëshme të Berishës, Bashës, Shehut, Vasilit (Titit), Paloqes, Alibeajt, Pampurit, Salihanes, Bardhit etj. nuk iu bëjnë shumë përshtypje qytetarëve shqiptarë, pasi i njohin dhe e dinë se halli i tyre lidhet me pushtetin, vilat dhe paratë e tyre, përshtypje të bën mendjelehtësia me të cilën disa gazetarë apo analistë vihen në shërbim të shtrembërimit të së vërtetës dhe të drejtës. Pasi pohon me të drejtë se “Rama e përdori videon për të trembur njerëzit që të mos dalin nga shtëpia“, analisti F. Lubonja lëshon alarmin e rremë se: “Fakti që kryeministri ynë e nxori këtë video në publik… tregon se është shumë, po shumë i rrezikshëm në gjendjen e jashtëzakonshme që jemi të detyruar të jetojmë”. Unë çuditem se si ky publicist i lexuar ia lejon vetes të bjerë në nivelin e Vasilit apo Bardhit kur, në një shkrim tjetër, i bashkohej korit të kukuvajkave politike që “këndonte” se detyrimi nga Qeveria i qytetarëve shqiptarë të rrinë mbyllur në shtëpi plotëson ëndërrën e kahershme të Ramës për sundim, kur shprehet kundër dërgimit të personelit mjekësor shqiptar në Itali për ndihmë, kur pohon se mbyllja e njerëzve në shtëpi në Shqipëri nuk ka shoqe kund, megjithëse kjo po ndodh në shumicën e vendeve të prekura apo, kur së fundmi, deklaron në media se “Rama më ka mbyllur brenda, se jam penisonist! Po jetoj si kafshë, m’u privua liria”. Pohimi i tij se në Itali nuk i kërkohet leje policisë për të dalë jashtë është krejt i pavërtetë, të paktën për Lombardinë ndërsa pohimi tjetër i tij se ” Vetëm regjimet çojnë ndihma…Është propagandë personale e Ramës “ e rrëzon përtokë dinjitetin e një intelektuali. Ndihmat për njerëzit në nevojë janë virtyt pavarësisht kush i ofron.

Duke reaguar me ashpërsi kundër emetimit të videos së lartpërmendur nga Kryeministri ( ah, sikur të kishte reaguar kështu edhe kundrejt Filmit Babale dhe dhjetëra mashtrimeve të tjera të Kinostudios SHQUP-i!), publicisti Koloreto Cukali thoshte: “Për të ruajtur shëndetin e të gjithëve, a duhet të pranojmë që një pjesë të dhunohet nga policia? A duhet t’i lihet një Qeverie… e drejta për të kufizuar lirinë më të thjeshtë në botë, atë të të ecurit në rrugë?… A jemi gati t’ia dhurojmë këtë liri të fundit që na ka mbetur, Qeverisë? Unë, për vete, jo! Kjo metodë mund të funksionojë në Kinë por askush nuk guxon ta përdorë në Evropë!… Diagaçët në qendër të Tiranës, dhe mbi ta ushtarakë me mitralozë, ngjajnë jo vetëm qesharakë por edhe shqetësues”.

Pohimet e mësipërme na tregojnë se pasionet mund ta ulin shumë poshtë edhe gjykimin e njeriut të iluminuar. Janë dhjetëra veprime qeveritare apo tentativa për akte të dyshimta normative që lënë shteg për diskutime dhe kundërshtime, por të mohosh dhe kundërshtosh veprime dhe rregulla që po zbaton thuajse gjithë bota perëndimore, kjo nuk flet për parime dhe as i shërben shoqërisë. Është e padiskutueshme që për të ruajtur shëndetin dhe jetën e gjithë shoqërisë, do të pranohet “dhuna” ndaj një pjese (fatmirësisht) fare të vogël që me veprimet e veta e rrezikon shoqërinë. Ashtu si një i çmendur me armë në dorë që hap zjarr në vende publike do të asgjësohet nga policia për të mbrojtur qytetarët e pafajshëm, edhe një budalla apo maskara që del dhe kontakton njerëzit duke rrezikuar t’iu ngjisë virusin vdekjeprurës, do të arrestohej e izolohej forcërisht. Ne po e shohim tashmë se çfarë po ndodh në Itali, Spanjë, Gjermani, SHBA etj.

Cukali pyet se a i duhet lënë Qeverisë kufizimi i të drejtës për të ecur në rrugë. Atëherë lind pyetja: kujt tjetër përveçse atij institucioni që qytetarët i kanë besuar sigurinë publike dhe për të cilën i kërkojnë llogari?! Dhe, kjo nuk varet nga dëshirat tona dhe as nga fakti nëse na pëlqen apo jo qeveria. Z. Cukali pohon se liria e të ecurit në rrugë është “liria e fundit që na ka mbetur”. Me keqardhje më duhet të them atë që të gjithë e dimë, se ky pohim është i pavërtetë. Janë shumica e lirive qytetare që nuk janë kufizuar, ashtu si e drejta e tij për të thënë ato që tha dhe e imja për çfarë po them tani. Cukali thotë se detyrimi me dhunë i qytetarëve për të ndenjur në shtëpi dhe dalja e tyre jashtë me leje mund të funksionojë “në Kinë por askush nuk guxon ta përdorë në Evropë”. Ajo që po ndodh sot në Evropë, me ndalimet, gjobat dhe burgimet e mundshme për shkelsit e rregullave të qarkullimit, e përgënjeshtrojnë qartë. Lidhur me përbuzjen dhe neverinë që shpreh Cukali ndaj diagaçëve nëpër rrugët e Tiranës, përgjigjen më të mirë e japin pamjet në rrugët e Nju-Jorkut ku varganë autoblindash me mitralozë parakalojnë nëpër rrugë dhe ku askujt nuk i sjellin bezdi por shihen njerëz që i fotografojnë si dëshmi të një gjendje të veçantë në kohën që jetojmë.

Do të ishte mirë që media të mos binte pre e pasioneve që ndizen nga interesat vetjake të individëve, por të rreshtohej pro atyre veprimeve dhe normave që i shërbejnë gjithë shoqërisë. Dhe, këtu fjala është për njerëzit dinjitozë dhe të emancipuar. Pra, nuk po kritikojmë mbeturinat fisnore e krahinore si disa Çlirimë të pushtuar nga marrëzia, të cilët dënojnë dërgimin e 30 mjekëve dhe infermierëve në ndihmë të Italisë, vetëm e vetëm pse këtë veprim s’e ka kryer Baca i “fisit” të tij, por Qeveria e sotme. Janë raste tepër të rralla, shumë kuptimplote dhe fort diskredituese, kur kritikohen, etiketohen dhe shpallen të gabuara ndihma dhe bamirësia. Sigurisht, këtë mund ta bëjnë vetëm ata që lavdërojnë marrëzinë dhe mburrin krimet e fisit të tyre politik. E bëjnë dhe duket se do vazhdojnë ta bëjnë vetëm mbeturinat tona fisnore. Përveç se një veprim humanitar dhe detyrim moral ndaj popullit italian, dërgimi i personelit mjekësor për ndihmë në Itali i shërben shumë edhe përceptimit, respektit dhe trajtimit të emigrantëve shqiptarë atje. Dhe, të gjitha këto vlejnë shumë më tepër se gjykimet e kokëboshëve apo kokënxehtëve shqiptarë.

