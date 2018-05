Zenepe Luka, letër kryeprokurores Arta Marku

Në këtë 10 maj mbushen plot 20 vjet, nga dita që u vendos një sasi e madhe tritoli në banesën time, të gazetares së Koha Jonë në Vlorë.

Kaluan dy dekada, ndërsa dosja, që ndodhet në Prokurorinë e Vlorës, është pushuar për mungesë provash.

Gjërat kanë ndryshuar dhe vullneti i mirë i Prokurores së Përgjithshme Arta Marku dhe për më tepër mbërritja në Shqipëri e dëshmitarit Izet Haxhia, do të çonte në identifikimin e autorëve dhe penalizimin e atyre, që u vunë në dijeni për krimin dhe e mbuluan atë.

Zonja Kryeprokurore!

Shpresoj shumë tek serioziteti juaj për të zbuluar krimin, aq më tepër në këtë klimë, kur po vepron vetingu, për të zbuluar aktin fundamentalist, që synoi zhdukjen e familjes time, për shkak të detyrës, si gazetare e gazetës së pavarur “Koha Jonë”. Dosja ndodhet në prokurorinë e Vlorës, pushuar për mungesë provash. Për fat, sapo u kthye një dëshmitar kyç, ish truproja e ish kryeministrit Sali Berisha, që ka pohuar, se është i gatshëm të deponojë në gjykatë për atë që di rreth këtij krimi makabër, gjurmët e të cilit janë në trupin e fëmijëve të mi.

Kërkoj që edhe libri “Izet Haxhia, përballë Sali Berishës”, të merret me cilësinë e provës. Lidhur me këtë krim ai shprehet: “Tritoli në shtëpinë e gazetares së “Koha Jonë” Zenepe Luka, është vënë nga banda e Kakamit, që vepronte në Vlorë me urdhër të Azem Hajdarit, që pas krimit ka vënë në dijeni z. Sali Berisha.” (Faqe 159-160 të librit).

Unë e di që autorët kanë ndërruar jetë, për shkak të hesapeve të tyre, por, ka një nen në kodin penal, sipas të cilit përbën vepër penale nëse vihesh në dijeni për këtë krim makabër dhe e fsheh atë, aq më tepër kur je kreu i shtetit dhe je betuar se do të zbatosh kushtetutën duke mbrojtur të drejtat e qytetarëve.

Kërkoj edhe interesimin e kryeministrit Edi Rama.

Kërkoj me ngulm interesimin e kryeministrit të vendit z. Edi Rama, jo vetëm për shkak të postit që mban, por edhe për faktin, se është i vetmi pushtetar i kohës, atëherë Ministër i Kulturës, që erdhi për vizitë në shtëpinë e shkatërruar dhe u përlot kur pa fëmijët e plagosur.

Një kërkesë padi të veçantë do të ngre për gazetat RD e 55, sepse sikurse shprehet Haxhia” këto dy gazeta e kanë akuzuar gazetaren si nxitëse e trazirave në Vlorë dhe kanë dorë në krimin makabër.

Gjëja e fundit që do t’ju kërkoja zonja kryeprokurore është, që unë dëshiroj të jem e pranishme gjatë kohës që do të dëshmojë zoti Haxhia, lidhur me këtë krim.

Besoj tek Ju, tek institucionet e vetingut, besoj se erdhi dita të zbardhet ky krim makabër, që sot mbush plot 20 vjet dhe se do të vihen përpara përgjegjësisë ligjore shkaktarët dhe nxitësit e akti fundamentalist ndaj një gruaje gazetare.

Teksa e kujtoj këtë akt terrorist, besoj se në krahun tim këtë herë do të jetë edhe botuesi i gazetës “Koha Jonë” z.Nikollë Lesi, që nuk u shqetësua për këtë krim, për gazetaren e Vlorës, që u rrezikua bashkë me familjen, kohë që gazeta shkoi në një tirazh prej 90 mijë kopje dhe ishte zëri i të vërtetës, për atë që ndodhte çdo ditë në Vlorë. Shqetësimi i tij ka qënë djegia e disa kompjuterave të gazetës, se sa akti terrorist ndaj gazetares.

Letrën drejtuar juve, do t’ia përcjell edhe ambasadorit amerikan z. Donald Lu, me shpresë se do të paraqesë interes për zbardhjen e këtij krimi, i vetmi i kësaj natyre në Ballkan.

Me respekt

Zenepe Luka

Vlorë, më 9 maj 2018