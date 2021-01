“Zero të pastrehë”, Rama: Do ta mendojmë mirë, s’duam të na kthehet në barsoletë, si 300 mijë vendet e punës

Nga Korça, Edi Rama tha se në ditët në vijim do të publikohet plani për formulën për sistemimin e të gjithë të pastrehëve. Ai tha se hapat do të mendohen mirë që të mos kthehet si premtimi për 300 mijë vendet e punës, që ishte në programin e mandatit të parë.

“Formulë financiare për zero të pastrehë. Do ta bëjmë publike shpejt dhe do të duhet të artikulojmë mirë hapat dhe shtrirjen në kohë, pasi nuk duam të na kthehet në histori barsoletash, si ajo e 300 mijë vendeve të punës, që ishte një objektiv i vendosur dhe për të cilin me fakte jo me fjalë ne kemi punuar dhe numri i të punësuarve faktik në Shqipëri qysh nga 2013 dhe më pas deri në fund të vitit 2019, përpara fillimit të pandemisë, ka shkuar në afro në 250 mijë” tha ai.

Sot ai njoftoi një tjetër projekt të madh. “Po shikojmë një ndërhyrje për resortin e parë të skive në Shqipëri në Nikolicë, është një ndërhyrje që do të sjellë shumë më tepër. Por është e frikshme, unë kam parë një pistë skish që është modeste nga akomodimi. Ajo është e përmbytur nga kërkesat. Imagjinoni të ketë 100 mijë shqiptarë që shkojnë në resortin e skive?“.

Një “thumb” edhe premtimin e PD-së për taksën e sheshtë. “Taksa e sheshtë 9% është një kërcënim që do të mbetet në tentativë, pasi kuptohet se atyre nuk do u jepet mundësia që ta vendosin në jetë“.

Por për cfarë e do Edi Rama mandatin e tretë? “Mandati i tretë do të jetë shumë i lidhur me plotësimin e punëve të nisura dhe jetueshmërinë e ngrehinës së gjithë institucioneve të shtetit” tha ai.

o.j/dita