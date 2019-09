Zëvendësministri Koçi: 1000 ndërtesa të dëmtuara, me të cilat do procedohet si në Korçë

Zëvendësministri i Mbrojtjes, Petro Koçi ka deklaruar se për banorët e dëmtuar nga tërmeti i 21 shtatorit do të procedohet njësoj si për rastin e Korçës. Të dielën ai u shpreh se në banesat e dëmtuara rëndë do të ketë ndërhyrje radikale, ndërsa për të tjerat kompensim në bazë të ligjeve në fuqi dhe vendimeve përkatëse të qeverisë. Ai shtoi se nga pikëpamja financiare situata është e përballueshme.

Koçi iu referua edhe ndihmës ndërkomëtare. Ai u shpreh: “Deri tani kanë ardhur mesazhe solidariteti nga vende partnere dhe BE, e cili ka një mekanizëm të mbrojtjes civile. Derisa ka një gatishmëri kjo do të ndodhë. Por jo vetëm BE, por edhe vende të veçanta si Italia që mund të japin një ndihmë të drejtëpërdrejtë në përputhje me nevojat dhe kërkesat e qeverisë shqiptare”.

Koçi foli për rreth 1000 ndërtesa të dëmtuara.

Ndërsa në lidhje me kërkesën e opozitës për shpalljen e gjendjes së jashtëzakonshme, Koçi, në RTV Ora u shpreh se nuk janë kushtet për një gjë të tillë.

Koçi tha: “Gjendja e emergjencës së shpallur sipas ligjit është kur me strukturat të cilat përgjigjen për të përballuar këto lloj emergjencash nuk ja arrin dot. Nuk mund të përballohet situata sepse përmasa e fatkeqësisë është e tillë që nuk mund ta përballojë policia dhe forcat e armatosura me strukturat përkatëse. Bëhet kjo shpallje në mënyrë që çdo energji, strukturë shtetërore dhe kapacitete private vihen në shërbim të emergjencës. Deri tani nuk shoh një situatë të tillë, fatmirësisht nuk jemi në atë lloj përmase të propozohet një gjë e tillë. Mbetet për tu gjykuar.Nuk është rasti për të bërë lojëra politike me ngjarje të tilla si tërmetet”.

e.ll./dita