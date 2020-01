Zgjedhje të parakohshme në 2020? Basha: Gati që nesër për votime

Kreu i PD, Lulzim Basha është shprehur i gatshëm që nesër të zhvillojë zgjedhje të parakohshme dhe tha se PD do të luftojë me çdo formë për t’ia arritur diçka të tillë. Ai shtoi se do të ketë edhe protesta siç ka patur më parë.

“Të gjithë format. Do të përdorim çdo formë për të sjellë zgjedhjet e parakohshme.

Shqipëria nuk është e Edi Ramës por është e shqiptarëve. Prandaj zgjedhin ata nëse duan të lirohen, ose të mbesin peng e kësaj qeverie të lidhur me krimin. Që nesër hajde bëjmë zgjedhje. Si e shoh unë të arsyeshme dhe si do bëhen është gjë tjetër. Por ne do luftojmë që të bëhen një orë e më parë” – tha Basha.

l.h/ dita