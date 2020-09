ZGJEDHJET 2021/ Rama pas mbledhjes në selinë e PS: Unë nuk jam asnjëherë i kënaqur as me veten time, lërë më me drejtuesit politikë

Kryeministri Edi Rama ka dhënë një prononcim për mediat pas takimit në selinë e PS me drejtuesit politik të qarqeve.

Takimi i Ramës me drejtuesit politikë të qarqeve ka zgjatur rreth një orë, ndërsa kryeministri tha se është koha për të intensifikuar komunikimin me njerëzit.

“Është koha për të intensifikuar komunikimin me njerëzit dhe punën që të vazhdojmë të përmirësojmë marrëdhëniet e pushtetit qendror dhe vendor me bazën”, u shpreh Rama.

Kreu i qeverisë i ëhstë përgjigjur interesit të gazetarëve edhe për draftin e propozuar nga opozita e bashkuar për ndryshimet në Kodin Zgjedhor. Lidhur me këtë Rama nuk pranoi të japë komente.

“Është në tagrin e grupit që merret me këtë çështje që të trajtojë, nuk jam në dijeni”, tha Rama.

I pyetur nëse është i kënaqur me punën e drejtuesve të PS në qarqe, kreu i maxhorancës tha se nuk është i kënaqur as me veten e tij.

“Unë nuk jam asnjëherë i kënaqur as me veten time lërë më me drejtuesit politikë”, deklaroi kryeministri.

o.j/dita