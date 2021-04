ZGJEDHJET: Bullgarët fusin në Parlament, tri parti të reja. Dolën nga protestat anti-korrupsion, çfarë përfaqësojnë “Ka një popull të tillë” dhe “Çohu, Mafia jashtë!”

Zgjedhjet e së dielës në Bullgari çuan në Parlament tre parti të reja, kryesisht përfaqësuese të protestave anti-korrupsion të verës së kaluar.

Kryeministri Boyko Borissov, konservatori qeverisës GERB, mbeti partia më e fortë e vetme, por me shanse të pakta për të formuar një qeveri dhe për të mbajtur pushtetin. Koalicioni i Borissov (GERB-SDS) doli në krye, por me vetëm 23.78% të votave, një rënie prej 10% në krahasim me vitin 2017, kur GERB fitoi 33% të votave, raporton Euractiv.

E dyta u rendit “Ka një popull të tillë”, një forcë e re e udhëhequr nga showmani televiziv Slavi Trifonov, me 19.03%. Partia Socialiste Bullgare (BSP) përfundoi e treta me 14.85%.

Pas saj renditet Bullgaria Demokratike me 11.05%, një forcë opozitare e qendrës së djathtë armiqësore me Borisov, ndërsa e pesta është Lëvizja Turke e të Drejtave dhe Lirive (DPS) me 8.92% dhe e gjashta “Stand up, Mafia out”, një forcë e re e qendrës së majtë, me 5.2%.

Analistët i shohin këto zgjedhje si një shuplakë në fytyrën e establishmentit politik në parlamentin në ikje, veçanërisht për GERB të Borissov dhe rivalin e saj kryesor, BSP. Dy parti dolën nacionaliste dolën nga parlamenti.

Surpriza më e madhe ishte suksesi i partisë së Slavi Trifonov “Ka një popull të tillë”, që ka gjasa të marrë një mandat për të formuar qeverinë. Sipas kushtetutës së Bullgarisë, forca që fiton zgjedhjet do të përpiqet e para të formojë një qeveri, por nuk pritet që Borissov të mbledhë mbështetjen e mjaftueshme për një shumicë qeverisëse.

Partia e Trifonov ka thënë se ata do të formojnë një koalicion me dy forcat e tjera që dolën nga protestat: Bullgaria Demokratike, e udhëhequr nga politikani reformist pro-evropian Hristo Ivanov, dhe “Çohu, Mafia jashtë”, e udhëhequr nga ish-Ombudsmani kombëtar, Maya Manolova.

Sidoqoftë, ata duket se nuk numrin e mjaftueshëm të votave në parlamentin me 240 vende.

Partia e Trifonov është krahasuar me Lëvizjen Pesë Yjet të Beppe Grillos në Itali. Ajo mungoi në debatet zgjedhore dhe i transmetoi mesazhet e saj në kanalin televiziv të Trifonov.

i.b. / dita