Zgjedhjet e 25 prillit, kreu i KQZ: Të kenë kujdes numëruesit, hapim çdo kuti që kërkohet për verifikim, ka sanksione të rënda!

Kryekomisioneri i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Ilirjan Celibashi ka konfirmuar ditën e sotme mbërrijnë në vend fletët e votimit edhe për 2 qarqet që kishin mbetur.

Sipas tij, printimi i fletëve të votimit është bërë 2 ditë para pritshmërive.

Celibashi paralajmëroi komisionerët, që do të angazhohen në procesin zgjedhor, se do të përballen me sanksione të rënda.

“Në lidhje me sigurinë e procesit do të sjell disa gjëra në vëmendje të publikut, për të konfirmuar që çfarë KQZ ka bërë, janë të tilla që sigurojnë procesin zgjedhor dhe vullnetin e votuesve. Jam i sigurt që procesi, veçanërisht ai i nxjerrjes së rezultatit, nuk do të ketë probleme. Komisionerë, të cilët do të angazhohen në këtë proces, janë të ndërgjegjësuar për të gjitha penalitetet që do të kenë, nëse sjellja e tyre do të jetë në kundërshtim me detyrën që ka. KQZ nuk do të tolerojë në asnjë mënyrë dhe për asnjë rast asnjë komisioner, që do të vërë në provë forcën e ligjit për çdolloj arsye.

Ka sanksione shumë të ashpra ndaj atyre që përpiqen të cenojnë integritetin e votës së qytetarëve. Do të kemi gjithë vëmendjen për të evidentuar të gjitha këto raste dhe për të reaguar në përshtatje me ligjin. Kem marrë të gjithë masat që procesi i nxjerrjes së rezultatit, e para të përfundojë sa më shpejt, si dhe të përfundojë sa më shpejt.

Ka një gjë që dua ta sjell në vëmendje. Me dispozitat e reja të Kodit Zgjedhor është sanksionuar e drejta e çdo subjekti, që të kërkojë hapjen e kutive. Ata që do të jenë përgjegjës për këtë ka penalitet shumë të rënda, 1-7 vite burg. Do ta theksoj këtë për t’i hequr çdokujt interesin dhe dëshirën që gjatë procesin të nxjerrjes së rezultatit të demonstrojë në tabelën e rezultatit një rezultat të ndryshëm. Pasi vetë KQZ do t’i hapë ato fletë dhe do të bëjë rivlerësim të tyre”, tha ai.

j.l./ dita