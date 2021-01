Zgjedhjet e 25 prillit: Lëvizja Vetëvendosje prezantoi kandidatin nga zgjedhësit për qarkun e Gjirokastrës

Lëvizja Vetëvendosje në Shqipëri prezantoi sot para mediave dhe publikut të gjerë kandidatin nga zgjedhësit, Kreshnik Merxhani, për qarkun e Gjirokastrës në zgjedhjet parlamentare të 25 prillit.

Në fjalën e tij Merxhani tha: “Deri më sot për këtë zonë është folur shumë për turizëm dhe janë bërë edhe projekte të ndryshme. Por edhe zhvillimi i turizmit nuk ka qenë i qëndrueshëm, edhe Qarku i Gjirokastrës nuk mund të zhvillohet vetëm përmes turizmit. Është e domosdoshme që mbrojtja dhe zhvillimi i trashëgimisë të ndërlidhet me prodhimin vendas, sipas modelit të shtetit zhvillimor që ka në program Lëvizja VETËVENDOSJE!. Zhvillimi nuk mund të jetë në shpërputhje me vlerat. Vlerat po rrënohen nga politikat e papërgjegjshme. Ndërtohen rrugë dhe shkatërrohen arsyet, rrënohen destinacionet. Nuk mund të ndërtohen “bypasse” në Gjirokastër që bllokojnë zemrën e qytetit dhe e rrezikojnë sigurinë e qytetarëve dhe monumenteve. Ju kujtoj se vetëm në Gjirokastër, çdo vit ne humbasim rreth 30 monumente kulture. Nuk ka turizëm, nuk ka zhvillim vendor, nuk ka vende pune, po i zhdukëm dhe shkatërruam monumentet e kulturës. Nuk ka ekonomi pa kulturë. Nuk ka kulturë pa mbrojtjen e mjedisit. E gjithë lugina e Vjosës duhet të mbrohet e të shpallet Park Kombëtar. Industria e lehtë përpunuese e produkteve bujqësore dhe blegtorale duhet zhvilluar me prioritet dhe me investime konkrete sipas nevojave të fermervë. Fushata jonë do jetë e gjitha në rritje të ndjeshmërisë së qytetarëve dhe në mbrojtje të vlerave të Gjirokastrës, Përmetit, Tepelenës, Libohovës, Këlcyrës, Memaliajt, Dropullit dhe gjithë zonës…Largimi i qytetarëve nga Qarku i Gjirokastrës është alarmant. Por ne nuk e pranojmë këtë si fatalitet. Prandaj angazhohemi me gjithë energjitë tona për ta transformuar këtë situatë bashkë me qytetarët.

Historia e Qarkut të Gjirokastrës ka qenë motor i çështjes kombëtare shqiptare, me Frashërllinjtë, Vëllezërit Topulli, Musine Kokalari, Eqerem Çabej, Ismail Kadare, e shumë të tjerë, pra ka qenë i gjithanshëm. Kontributi i jashtëzakonshëm i Labërisë në luftrat çlirimtare shqiptare zë një vend të lavdishëm në historinë e popullit tonë. Ne e ngremë në rang testamenti gjithë këtë kontribut duke ndjerë peshën e atdheut në secilin hap tonin përpara. Peshën e atdheut duhet ta ndjej çdo njeri i kësaj toke para se t’i dorëzohet fatin të refugjatit. Në jemi në Gjirokastër që të rikthejmë shpresën duke mbajtur e rikthyer njerëzit.”

Anëtarja e Bordit, Gearda Demiraj, në prezantimin e kandidatit theksoi se: “Kreshnik Merxhani i ka kryer studimet e larta për arkitekturë në Universitetin Politeknik të Tiranës dhe më pas ai është specializuar në fushën e restaurimit dhe mbrojtjes së trashëgimisë kulturore dhe arkitekturës tradicionale. Z. Merxhani ka dhënë në vazhdimësi mësim si lektor në Universitete të ndryshme në Shqipëri mbi arkitekturën dhe restaurimin. Prej vitit 2007 është angazhuar si bashkëautor në studime, projekte restaurimi e rijetëzimi në disa qendra historike, kryesisht në qytetin e Gjirokastrës por dhe në Tiranë, Krujë, Korçë e Shkodër. Ai ka punuar në qytetin e Gjirokastrës 10 vite si arkitekt restaurator dhe si studiues me orgnizata ndërkombëtare dhe lokale. Gjithashtu ka mbajtur pozicionin e shefit te sektorit Teknik pranë Drejtorisë Rajonale të Kulturës Kombëtare në Gjirokastër. Puna e tij ka përfshirë objekte banimi Monumente Kulture të Katergorisë së Parë e të Dytë në Qendrën Historike të Gjirokastrës si ato të familjes Babameto e Çabej, por edhe ura, hamame, kalldrëme dhe projekte restaurimi dhe rijetëzimi të Kalasë së

Gjirokastrës dhe Libobohovës… ka bërë pjesë në projektin për restaurim në Gjirokastër që në vitin 2010 u listua si një nga 11 projektet me cilësore nga organizata prestigjioze ‘Agha Khan’. Në vitin 2014 Merxhani ishte pjesë e ekipit që fitoi çmimin e organizatës Europa Nostra për Kampet Rajonale të Restaurimit në Gjirokastës që u vlerësuan si praktika më e mirë e mbrojtjes së trashëgimisë dhe edukimit. Për më shumë, ai është autor dhe bashkautor i mjaft shkrimeve e studimeve shkencore për arkitekturën tradicionale, të cilat janë prezantuar në koferenca të ndryshme në Spanjë, Mal të Zi, Greqi, Kosovë, etj. duke përfshirë edhe punën në konferenca të organizuara nga UNESCO për mbrotjen e vlerave të Gjirokastrës.

Profesionin e tij ai e ka çuar një hap më tej përmes aktivizmit, duke kundërshtuar me argumente shkencore projekte të dëmshme si Bypassi në Gjirokastër apo edhe shembjen e Teatrit Kombëtar në Tiranë. Kreshnik Merxhani ka qenë bashkënismëtar dhe një nga arkitektët kryesorë që përgatiti dhe çoi përpara dosjen në organizatën Europa Nostra për listimin e Teatrit Kombëtar si trashëgimi në rrezik. Kujtojmë që ne jemi për rindërtimin e Teatrit Kombëtar aty ku ishte e siç ishte.”

Anëtari i Bordi Elvis Hoxha deklaroi se: “Kreshnik Merxhani bashkëpunon intensivisht që prej 5 vitesh me Lëvizjen… Parimi ynë, si parim integral i Lëvizjes VETËVENDOSJE! është prezantimi sa më i plotë dhe i dinjitetshëm i qytetarit në institucionin më të lartë të vendit. Kandidatët tanë janë njerëz që me vlerat e tyre si veprimtarë shoqëror dhe profesionistë të vendosur do të sjellin një tjetër pikëpamje sesi bëhet politika. Sa më shumë vendosen në mbrojtjen publike të çështjeve të politikës, aq më të qenësishëm janë subjektet politikë. Mbrojtje publike për çështjet publike, mbrojtje profesionale për interesat e qytetarëve. Ne e dimë mirë sa i rëndësishëm është deputeti i Kuvendit të Republikës. Për këtë arsye ne nuk synojmë të sjellim të fortin e lagjes në vendin që me parim dhe përkufizim është vendi më i mençur i Republikës. Përkundrazi, ne e marrim me përgjegjësi maksimale propozimin e emrave dhe njerëzve të ditur të profesioneve për Kuvendin, qarkun, qytetin dhe lagjen.”

