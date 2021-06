Zgjedhjet në PD, Gjana: Fituesi shpallet nesër, orë nuk ju jap dot

Kreu i Komisionit Zgjedhor në Partinë Demokratike ka deklaruar se personi që ka fituar zgjedhje brenda Partisë Demokratike, do të mësohet nesër paradite. Përpara gazetarëve, Gjana tha se nuk jepte dot një orë fikse, por që nesër paradite do të bëhet me dije emri.

“Do të presin në mesnatë dorëzimin e kutive. Ata që janë më larg, si Saranda apo zona të tjera, do të presim t’i sjellin deri në orët e para të mëngjesit, sepse do pushojnë pak e më pas do nisen. Pastaj do nisë numërimi. Nesër paradite shpallet fituesi. Në mëngjes apo jo, orë nuk ju jap dot, por nesër do të mësohet emri i fituesit,”- tha Gjana.

o.p. / dita