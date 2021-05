Zgjedhjet në PD, nis sot fushata. Basha shkon në Berat, Shehaj paralajmëron konferencë për mediat

Sot nis zyrtarisht fushata e kandidatëve për kreun e ri të Partisë Demokratike.

Pasditen e djeshme, në mbledhjen e Kryesisë së Partisë Demokratike, në mungesën e kryedemokratit Lulzim Basha demokratët kanë zyrtarizuar 4 emrat që do të garojnë përballë njëri-tjetrit për postin e kryedemokratit.

Kreu aktual i partisë, i cili gjithashtu garon, Lulzim Basha do të duhet që të përballet me Fatbardh Kadallin, Edit Harxhin dhe Agron Shehajn.

Me mbylljen e procesit të dorëzimit të kandidaturave, kandidatët do të nisin takime në 61 degët e PD për të prezantuar platformat e tyre dhe kanë afat deri më 11 qershor. Sot në orën 18:00 do të mbajë një konferencë për mediat Agron Shehaj, ndërkohë po në të njëjtën orë do të jetë Basha i pranishëm në Berat.

Ndërsa nga gara është skualifikuar Ibsen Elezi, pasi nuk ka marrë pjesë në fushatën e zgjedhjeve të 25 prillit si dhe komentet e tij për demokratët janë cilësuar nga Kryesia si të papërshtatshme. Bashkë me Elezin, nga lista janë fshirë edhe emra që firmosën në moment të fundit, të cilët janë: Admir Mulaj, Edmond Vrapi, Sabri Hoxha dhe Mirjan Jashanllari.

Gjatë mbledhjes, Edi Paloka, Edmond Spahon dhe Sekretari i Përgjithshëm, Gazmend Bardhin kanë firmosur rregulloren me 27 pika, e cila do të zbatohet gjatë zgjedhjeve të 13 qershorit për postin e kreut të PD. Për çdo paqartësi lidhur me çështjet e trajtuara në këtë Udhëzim, ankimimet i adresohen Komisionit Zgjedhor, i cili merr rast pas rasti vendimet përkatëse.

Zgjedhjet do të zhvillohen më 13 qershor, më shumë se një muaj para afatit të parashikuar që ishte 22 korriku. Në krye të Komisionit për zgjedhjen e kryetarit të ri është Jemin Gjana, ndërsa anëtarësia përbëhet nga Albana Vokshi, Belind Këlliçi dhe Çlirim Gjata.

Ndihmësat do të jenë Mimoza Hasekiu, Albert Avduli, Gjoke Vuksani, Ervin Minarolli dhe Lulzim Omuri.

