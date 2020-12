Zgjerimi i Greqisë me 12 milje në Jon, reagon Rama: Shpifje! Marrëzi ekstreme për përfitime politike, mund ta besojnë vetëm ata që s’duan të dëgjojnë e as të kuptojnë

Në lidhje me zgjerimin e Greqisë në detin Jon me 12 milje, ka reaguar Rama me anë të disa postimeve në rrjetet sociale teksa shkruan se segmente të politikës shqiptare vazhdojnë që të derdhin llum nacional-folklorik, pa din e pa iman.

Ai thekson se nuk është shitur det te Greqia, por vendi fqinj ka shfrytëzuar mundësinë që të ushtrojë të drejtën që i njihet, dhe gjithashtu, Rama deklaron se shtrirja 12 milje e Greqisë në Jon s’ka lidhje me zonën joniane mes nesh.

“Llumi nacional-folklorik i politikës shqiptare pa kufij, pa din e iman, është derdhur sërish në oqeanin digjital përmes shpifjes së madhe të “shitjes së detit” Greqisë! Këtë marrëzi ekstreme për përfitime politike mund ta besojnë vetëm ata që s’duan të dëgjojnë e as të kuptojnë! Pas rrëzimit të marrëveshjes famëkeqe të 2009 dhe mosmarrëveshjes që pasoi, ne kemi arritur më në fund dakordësinë me palën greke që delimitimin e kufirit tonë detar ta çojmë në Gjykatën Ndërkombëtare! Shtrirja 12 milje e Greqisë në Jon s’ka lidhje me zonën joniane mes nesh”, shkruan Rama në Twitter.

Më tej ai u shpreh se e drejta e 12 miljeve ushtrohet aty ku është e mundur dhe jo aty ku s’ka mundësi, siç është rasti në zonën mes nesh ku vija ndarëse do të vendoset me gjyq. Sipas Ramës, këto mund të ndodhin vetëm në batakun e ligësisë e të injorancës.

“Greqia e ka ushtruar këtë të drejtë së fundmi, fiks siç e ka ushtruar Shqipëria qysh në vitin 1990! Të tjerat janë dokrra! Jetojmë në shekullin XXI dhe në mes të Evropës, ku nuk mund të “shiten” e “blihen” dot dete e territore as fshehurazi, as haptazi nga asnjë autoritet i veçantë! Këto mund të ndodhin vetëm në batakun e ligësisë e të injorancës, ku llumi i shqiptarisë gjen shesh për përsheshin e tij”, përfundon Rama.

Ndërkohë shteti grek ndodhet përballë faktit të kryer. Pas vizitës zyrtare të kryediplomatit grek Dendias në Tiranë, Greqia ka bërë të ditur se Dekreti presidencial për zgjerimin në Jon nga 6 në 12 milje është miratuar, pasi u paraqit në Gjykatën e Shtetit, nënshkruar nga Kryeministri dhe anëtarët e Këshillit të Ministrave.

h.b/dita