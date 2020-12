Zgjerimi i Greqisë me 12 milje, Rama i përgjigjet Metës: Kërkon shesh për përshesh! Fizikisht e pamundur, nuk ka një marrëveshje me Greqinë, prandaj po shkojmë në gjyq

Kryeministri Rama i është kundërpërgjigjur Metës me anë të një psotimi në Twitter lidhur me akuzat e këtij të fundit ndaj qeverisë për zgjerimin e Greqisë me 12 milje në detin Jon. (Deklarata e Metës)

“Ilir Meta mirëkuptuaka ndjeshmërinë e qytetarëve mbi vendimin e autoriteteve greke për të ushtruar të Drejtën Ndërkombëtare të Detit për Greqinë dhe pasojat e mundshme që mund të paskërka ky vendim për vendin tonë! Në fakt jo, Ilir Meta vazhdon kërkon shesh për përsheshin e LSI!

Vetëm të paudhët si Saliu e si Iliri dhe ndjekësit e tyre me Lulin e me Monikën në krye, mund të kërkojnë shesh për përshesh deri në det, ndërkohë që e vërteta është e qartë si drita e diellit: Shqipëria dhe Greqia nuk kanë arritur asnjë marrëveshje e prandaj do shkojnë në gjyq!

Vendimi në fjalë i Greqisë s’ka lidhje me zonën e kontestuar mes dy vendeve tona, sepse në atë zonë parimi i 12 miljeve është thjesht fizikisht i pamundur sipas Konventës aty ku ky parim nuk është e mundur të zbatohet, ose bëhet marrëveshje ose shkohet në gjykatë! Ja kështu Like!”, shkruan Rama.

j.l./ dita