Zgjerohet deri në orën 17:30 lëvizja nga dita e hënë

Kryeministri Rama njofton se nesër do të jetë dita e fundit me fashën orare deri në orën 13:00.

Ai njofton se nga dita e nesërme në orën 13:00 deri të hënën në orën 05:00 gjithçka do jetë e mbyllur. Dhe nga dita e hënë orari do të zgjatet deri në orën 17:30. Ndërsa autorizimet për leje-dalje për Pazar do të zgjaten me 30 minuta më shumë, pra 90 minuta.

Deklaratë nga Edi Rama:

🔴 NESËR ËSHTË DITA E FUNDIT ME FASHËN ORARE DERI NË 13.00😊

🔴 NGA NESËR NË 13.00 DERI TË HËNËN NË 05.00 GJITHÇKA DO TË JETË E MBYLLUR DHE TË GJITHË NË SHTËPI🙏

🔴 NGA E HËNA, FASHA ORARE DO TË ZGJATET DERI 17.30 DHE AUTORIZIMET PËR LEJE-DALJE PËR PAZAR DO TË JENË 90 MINUTA😊

Pak nga pak dhe me durim, do të dalim me kokën lart nga kjo luftë

l.h/ dita