“ZGJIDH E MERR”/ Populli dhe zgjedhjet, Viktor Malaj: Sot jemi si ajo gruaja që është martuar 3 a 4 herë dhe tani duhet sërish të zgjedhë njërin prej burrave që la sepse ishin të pavlerë…

Viktor Malaj

“Kush ngjitet disa herë në pushtet dhe zbret disa herë prej tij, asnjë mendim të ri nuk mund të sjellë në shoqëri; të rinj mund të sjellë vetëm kostumet, orët, parfumet dhe, ndofta, ndonjë të dashur”…/ Dritëro Agolli

Meqenëse për të disatën herë po i afrohemi fushatës për zgjedhje të përgjithshme politike në këta tre dhjetëvjeçarët e fundit, “besoj” se shqiptarët duhet të ndihen të lumtur që i kanë të gjitha mundësitë të zgjedhin midis organizatave politike që quhen parti dhe njerëzve vetësakrifikues që vetëquhen politikanë. Të gjitha partitë shqiptare, politikanët shqiptarë po se po, janë vënë në provë dhjetëra herë. Njerëz të rinj: me shumicë. Me shumicë nga emrat dhe mosha, por me të njëjtën mendësi dhe moral. Si mendësia dhe morali i tufës ku bëjnë pjesë dhe ku kanë hyrë, siç nuk përtojnë ta thonë, për të mirën tonë dhe sakrifikimin e vetes. Mendime dhe ide të reja? Sa të duash- asnjë për be. Akuza, fyerje, shpifje dhe kërcënime? Me bollëk- me mijëra.

Populli duhet të jetë i lumtur pasi përballë partive dhe politikanëve ndodhet si përballë tryezës së mbushur me ushqime, nga ku mund të zgjedhë lirisht. Veçse mbi tryezë qëndron një “hile” e vogël: mbi të ndodhen me dhjetëra pjata por në secilën prej tyre ka si ushqim kryesor vezët: vezë të ziera, vezë të skuqura, vezë të rrahura, vezë pulash, rosash, patash dhe vezë gjarpëri. Hajt pra! Çfarë pret? Pse nuk zgjedh? Është e drejta jote, të cilën e ke fituar me shumë sakrifica. Kështu na thonë vezëbërësit dhe kështu duhet të bëjmë. Por se si duhet të jetë është tjetër gjë. Për këtë na këshillojnë të mendojmë dhe nja tridhjetë vjet të tjera.

Të gjithë vezëbërësit betohen se vezët e ardhshme që ata do të bëjnë nuk do të jenë më si të mëparshmet por më të mëdha dhe, madje, me dy të verdha brenda, shumë të shijshme dhe shëndetdhënëse. Lum kush do t’i provojë!

Titulli i shkrimit nuk ka asnjë lidhje me një vjershë që ia atribuojnë Fan Nolit dhe në të cilën, me ironi, ftohen shqiptarët të zgjedhin njerëzit sipas krahinave. Titulli i mësipërm është një himn kushtuar “lirisë së zgjedhjes” që na mundëson zgjedhjen e më të mirëve, megjithëse i kemi zgjedhur disa herë dhe po aq herë iu kemi rënë me shkelma si të pavlerë e të padenjë. Secili prej nesh ndodhet sot në pozitat e asaj femrës që është martuar dhe ndarë 3 a 4 herë dhe tani i japin sërish mundësinë të zgjedhë njërin prej burrave nga të cilët është divorcuar sepse ishin të pavlerë, me vese dhe harbutë.

Në këto kushte, ne ndodhemi përpara alternativës për të mbajtur si Kryeministës z. Edi Rama, të dyshuar e përgojuar për korrupsion apo ta zëvendësojmë me z. Lulzim Basha, të kapur realisht në korrupsion nga KLSH dhe Prokuroria, por pa u shpallur fajtor, as i pafajshëm se çështja penale u pushua nga gjykata me marifete procedurale. Na ofrohet si kryeqeveritar Edi Rama i akuzuar nga opozita për blerje votash në 2017, por ne kemi mundësinë e vetme ta zëvendësojmë me Lulzim Bashën si ish-qeveritar dhe bashkautor në falsifikimet e votimeve të 2009 dhe atyre vendore të 2011 për bashkinë e Tiranës dhe si drejtues shkëlqimtar i proceseve qesharake dhe të manipuluara zgjedhore brendapartiake para katër vitesh dhe tani, kur votuan nga 3-4 herë njerëz që s’ishin fare anëtarë të PD-së. Ne kemi “fatin” të zgjedhim midis Ramës që përdor gazin lotsjellës ndaj protestuesve të dhunshëm dhe Bashës që vret protestuesit paqësorë me armë zjarri dhe për jetët e tyre të shuara akuzon si autorë protestuesit e gjallë. Na thonë të votojmë Bashën se atij i vezullon shkathtësia sa herë që i provohet gënjeshtra. Vërtet, sapo iu provua autorësia në vrasje i fshiu pamjet filmike dhe përsërit pohimin e thjeshtrit të tij gërmuq: “Kemi zbatuar ligjin”. Duke i pranuar ose jo vlerësimet që na bëjnë figurinat e opozitës si “shqiptarë atdhetarë” dhe “shqiptarë të ndershëm” (sigurisht, atdhetarë e të ndershëm jemi vetëm nëse i votojmë), ne kemi mundësi të zgjedhim midis Ramës që akuzohet nga këto figurina për “shitjen e territorit shqiptar Greqisë”, megjithëse s’ka ende asnjë marrëveshje të firmosur midis qeverisë së tij dhe asaj të fqinjit jugor, dhe Bashës që ka firmosur një marrëveshje për kufirin detar me Greqinë dhe që Gjykata Kushtetuese shqiptare e ka zhvlerësuar si antikushtetuese dhe kombëtarisht të dëmshme.

Liria jonë e zgjedhjes është e pafund. Ne mund të zgjedhim të kemi si zëvendëskyeministër z. Erion Braçe, punëtor, zëhidhur dhe i padyshuar për afera korrupsioni, ose ta zëvendësojmë me znj. Kryemadhi, me një çizme, por ama me pasuri personale të pafundme dhe me një parti që i pesëfishon votat nga njëri proces zgjedhor në tjetrin në saje të mbushjes së kutive zgjedhore siç rezulton nga zgjedhjet e 2017 dhe burgosja e komisionerëve të saj. Sa iu takon ndjenjave tona antikorrupsion, ne i kemi të gjitha mundësitë që Gjiknurin, Beqjen, Ahmetajn etj., të dyshuar bindshëm për sjellje korruptive, t’i zëvendësojmë me Mediun e Gërdecit, Bashën e Rrugës së Kombit, “Dukën e Krimit” apo Vasilin e “përparimit”.

Është në dorën tonë që deputetët e inkriminuar që i largoi nga Parlamenti “dekriminalizimi” t’i zëvendësojmë me individë “të pastër” por të proceduar penalisht dhe të dënuar nga gjykatat, si Salianji, Mziu, Balliu, Budina apo me të tjerë si Sali Berisha, deputet i përjetshëm dhe ligjshkelës i papenduar, autor i dhjetëra krimeve monstruoze por asnjëherë i dënuar për shkak të pushtetit politik mbi gjykatat e korruptuara.

Ne i kemi të gjitha mundësitë ta zëvendësojmë Ministren e Shëndetësisë, znj. Manastirliu me një figurë “madhore” kombëtare si Petrit Vasili, aftësitë e jashtëzakonshme të të cilit janë shfaqur dukshëm kur drejtonte Ministritë e Drejtësisë dhe Shëndetësisë. Po ashtu, Ministrin e sotëm të Brendshëm z. Sander Lleshaj, i padyshuar për ndonjë aferë korruptive, ne mund ta zëvendësojmë me një individ të denjë politik, gangster i klasit të parë dhe intelektual i klasit të fundit, siç është z. Flamur Ndoka i cili aftësitë e veta si politikan dhe intelektual i ka demonstruar duke hyrë me forcë në Drejtorinë e Policisë Tiranë dhe duke fyer e goditur me grushta oficerët e policisë. Madje, ai ka edhe një epërsi tjetër pasi është treguar trim dhe atdhetar duke ikur në Jugosllavi në 1991 dhe ka kaluar me sukses “testet” e UDB-së.

I kemi të gjitha mundësitë që Elisa Spiropalin, e cila e quante Edi Ramën “Skënderbeu i Dytë” ta zëvendësojmë me Vokshin, Pampurrin etj. të cilat qanë papushim për tri orë dhe iu vunë burrave “embargo” për tre muaj kur idhulli i tyre dhe demokrati i pashoq Sali Berisha u largua nga pushteti.

Duke i pasur këto mundësi për të zgjedhur ne duhet të jemi të lumtur pasi është e sigurt se një e ardhme e ndritur na pret. Prandaj, mos nguroni! Zgjidhni dhe merrni! E ardhmja është në duart tuaja, siç ka qenë gjatë tridhjetë vjetëve të fundit.

Botuar në DITA. Ndalohet ribotimi i plotë ose i pjesshëm pa lejen e redaksisë dhe pa citimin korrekt e të dukshëm të burimit