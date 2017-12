Zgjidh një pemë të dashurisë, dhe zbulo tipin e personit që të përshtatet më shumë

Njerëzit kanë një nevojë të vazhdueshme për të ndjerë dashurinë e të tjerëve rreth vetes. Dashuria i bën ata më të lumtur, më të plotësuar dhe më pozitivë për realitetin. Nëse ndiejmë se dikush na do, ne ndihemi më të sigurte dhe vetëvlerësimi ynë nis të rritet.

Dashuria nuk është e njëtrajtshme dhe gjithçka varet nga dy personat në marrëdhënie. Disa pëlqejnë romancat tipike ku nuk shihet asnjë problem në shprehjen e ndjenjave, ndërkohë që disa të tjerë janë më të rezervuar për ndjenjat e tyre. Pavarësisht kësaj, çdo dashuri është e mirë për shëndetin tonë mendor, në çfarëdo forme që ajo mund të jetë.

Të ndërtosh një marrëdhënie të lumtur kërkon një punë të madhe që jo gjithmonë të lumturon në fund. Në çdo histori ne përfshihemi me gjithë qenien tonë, shpesh duke lënë jashtë personalitetin tonë.

Ndërkohë në vijim po ju paraqesim një test psikologjik, ku thjesht duhet të zgjedhësh një nga pesë pemët e dashurisë që të pëlqen më shumë dhe ne do të tregojmë mbi karakteristikat e personit më të përshtatshëm për ty.

Nëse ke zgjedhur pemën e parë

Kjo pemë zgjidhet nga personat e fortë, me kurajo, romantikë dhe me një zemër të madhe. Je i sigurtë në vete, i fortë, racional. Edhe pse ke pak vështirësi në përshtatjen me mjediset e reja, sërish ia del pas pak kohësh. Në raportet me seksin e kundërt, ti sillesh me shumë ndershmëri, pasi beson se sinqeriteti dhe ndershmëria mund ta forcojnë marrëdhënien tuaj. Në familje je një person kreativ dhe shumë mbështetës ndaj anëtarëve të tjerë. Nuk lejon asnjëherë që problemet jashtë shtëpisë të ndikojnë në familjen tënde. Duhet të kërkosh një partnere me personalitet të jashtëzakonshëm dhe mundësisht i fushave të politikës, shkencave sociale, ose menaxhimit.

Nëse ke zgjedhur pemën e dytë

Ti nuk i merr shumë parasysh opinionet e të tjerëve, pasi beson shumë tek vetja jote. Me shumë mundësi, ke një qëllim në madhe në mendje dhe pas tij kapesh me thonj, derisa ta arrish. Në raportet me seksin e kundërt, je duke krijuar një plan për të zhvilluar një marrëdhënie, e cila do mund të forcohet me kalimin e kohës. Je person i qëndrueshëm dhe me arsye, edhe pse shpesh herë i ke edhe ti disa shpërthime emocionesh. Personat më të përshtatshëm me ty duhet të jenë persona me karakter të qëndrueshëm dhe mundësisht i fushave kontabilitet, bankë, inxhinieri.

Nëse ke zgjedhur pemën e tretë

Je një krijesë shumë xhentil, i apasionuar pas romantizmit dhe estetikës. Përqendrohesh shumë tek vetja dhe i dëgjon fjalët e të tjerëve. Je xhentil, përpiqesh të shmangësh argumentet, e të arrish në kompromise. Në një marrëdhënie po kërkon një gjysmë më të fortë që të jetë mbrojtja jote dhe një mur i fortë ku ti të mbështetesh. Je plot dashuri dhe energji pozitive brenda vetes, ndaj dhe në marrëdhënie i kaloni më mirë periudhat e zymta. Je më i tërhequr ndaj personave të fushave të sportit, apo të forcës, si policisë, ushtrisë apo forcave të rendit.

Nëse ke zgjedhur pemën e katërt

Je një person që synon plotësimin, rregullin, korrektësinë. Ke një sërë rregullash strikte që i ndjek në jetë. Nuk të pëlqejnë konfliktet, por mund t’i japësh një ndihmë në konflikte personave që kanë nevojë. Ti ndërmerr nisjen e marrëdhënieve me persona që kërkojnë të ndërtojnë diçka serioze dhe afatgjatë. Kërkon të jesh ti lideri në një lidhje dhe kur e arrin, shndërrohesh në një partner shembullor.

Çdokush që të afrohet, e bën këtë gjë për personalitetin tënd dominant, ndërkohë që ty të pëlqejnë personat me personalitet më të fortë se vetja.

Nëse ke zgjedhur pemën e pestë

Je një person shumë emotiv dhe ekspresiv që mund t’u afrohesh lehtë të tjerëve, por edhe që largohesh prej tyre në momentin e duhur. Në një marrëdhënie kërkon, pikë së pari, të tërheqësh vëmendjen, të intrigosh dhe tam bash lidhjen në një gjendje misteri. Mirëpo në marrëdhënie ti grindesh shumë me personin tjetër, ndaj ata duhet të jenë shumë persona të ekuilibruar që dinë t’i zgjidhin situatat e konfliktit, si pwr shembull avokatë, juristë, apo diplomatë. /bota.al