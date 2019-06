Cila është zgjidhja e mosmarrëveshjes Kosovë-Serbi

Nga Janusz Bugajski

Qëllimi përfundimtar i negociatave ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit është më se i qartë për të dyja palët. Megjithatë, hapat për të arritur këtë qëllim mbeten problematike, koha se kur është e pavendosur dhe angazhimii ndërkombëtarëve nukështë i garantuar.

Në bisedimet e saj me Beogradin, që aktualisht po ndërmjetësohen nga Bashkimi Evropian,objektivi afatgjatë i Kosovës është i qartë. Ajo kërkon njohjen nga të gjitha shtetet e BE-së dhe anëtarësim në organizatat kryesore multi-nacionale, duke filluar nga Kombet e Bashkuara. Kjo nuk është çështja e zgjidhjes së statusit të Kosovës, siç deklarohet nga disa politikanë serbë, por (çështja)që të gjitha vendet të njohin statusin e saj përfundimtar, si një shtet i pavarur.

Qëllimet përfundimtare të Serbisë janë, gjithashtu, të qarta, pasi çdo politikan e di se Kosova është territori i humbur, që nuk do të kthehet nën kontrollin e Beogradit. Qeveria bëri një fushatë me premtimin për t’iu bashkuar BE-së dhe ka nisur me sukses bisedimet e pranimit me Brukselin. Beogradi nuk dëshiron të mbetet pas Kroacisë apo fqinjëve të tjerë nga pikëpamja e zhvillimit të saj ekonomik. Megjithatë, për momentin, ajo nuk aspironqë të anëtarësohet në NATO, edhe pse kjo e lë vendin kryesisht në mëshirën e Rusisë dhe e pengon zhvillimin ushtarak të saj.

Në një skenar ideal, “normalizim” do të thoshte njohjazyrtare e Kosovës si shtet i pavarur nga Serbia dhe vendosja e marrëdhënive të mirëfillta diplomatike me Prishtinën. Por kjo nuk ka shumë gjasa të ndodhë tani afër, edhe pse Serbia do të përfitonte menjëherë mbështetje të gjerë ndërkombëtare për veprimet e saj konstruktive.

Marrëveshje dypalëshe më të lehta, për çështje si ajo e targave apo të drejtat e pronave, tashmë janë arritur me Marrëveshjen e Brukselit të2013-ës, por duke mos trajtuar problemet më të vështira, marrëdhëniet serbo-kosovare do të ngrihen. Disa muaj më parë kishte shpresa se një shkëmbim territoresh ndërmjet Beogradit dhe Prishtinës mund të hapte rrugën e normalizimit. Por, po të marrim parasysh kundërshtimin e Gjermanisë dhe anëtarëve të tjerë të BE-sësi dhe mbështetjen e dobët nga Uashingtoni, shkëmbimi i territoreve nuk është mënë tryezën e bisedimeve, të paktën në një të ardhme të parashikueshme.

E vetmja strategji e prekshme që të dyja palët të ndërmarrin një numër hapash të rëndësishëm drejt njëri-tjetrit mbetet të qënit pjesë e një “pakete normalizimi”. Diçka e tillë do i detyronte t’i jepnin fund negativitetit aktual dypalësh dhe implementimin e të tjera (qasjeve) pozitive.

Për Prishtinën, t’i jepte fund negativetit do të nënkuptonte heqjen e taksave të larta për mallrat serbe, duke rënë dakord që të mos bllokojë vizitat e zyrtarëve serbë në veri të Kosovës, nëse Prishtina është njoftuar paraprakisht. Qasja pozitive mund të përfshijë riafirmimin e rëndësisë për objektet fetare ortodokse serbe, duke i dhënë atyre, madje,statusin e veçantë të faltoreve të mbrojtura ndërkombëtarisht. Kjo, gjithashtu, mund të nënkuptojë zbatimin e marrëveshjes për Asocimin e Komunave Serbe, duke u siguruar që kjo strukturë nuk ka funksione të centralizuara ekzekutive që do të promovonin autonominë territoriale.

Për Serbinë, përfundimi i qasjes negative do të nënkuptonte respektimin e marrëveshjes së Brukselit, nëpërmjet heqjes dorë nga çdo kundërshti që Kosova të anëtarësohet në institucione ndërkombëtare, si Interpoli apo Organizata për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë (OSBE). Kjo, gjithashtu, do të nënkuptonte të hequrit dorë ngakërrkesa për të marrë mrapsht njohjen e Kosovës prej shteteve që tashmë e kanë njohur: një politikë që Beogradi ka ndjekur kundrejt shteteve të vogla në Oqeani dhe gjetkë duke ofruar ndihmë financiare ose ryshfete të tjera.

Qasja më e rëndësishme pozitive, shumë e afërt me njohjen e drejtpërdrejt, do të ishte që Serbia të hiqtedorë nga kundërshtimiipranimit të Kosovës në Asamblenë e Përgjithshme të OKB-së,çfarë do t’i siguronte edhe asaj vetë një vend. Një hap i tillë nga Beogradi, gjithashtu, do të shprehte pavarësinë e tij nga Rusia, e cila i ka vënë veto hyrjes së Kosovës në organizatën botërore dhe e përdor këtë bllokimin për të ndikuar politikat serbe.

Njëkohësisht, Prishtina mund të deklarojë se përparimi i bërë nëpërmjet “paketës së normalizimit” duhet të konsiderohet si përmbushje e Kapitullit 35 në axhendën e pranimit të Serbisë në BE. Kjo shprehje e vullnetit të mirë nga të dyja palët do të shpejtojë përparimin e Beogradit drejt përmbushjes së kritereve për hyrjen në BE.

Natyrisht që për pranimin e Serbisë do të ketë pengesa të tjera, siç është kundërshtia e presidentit francez Emmanuel Macron për zgjerimin të mëtejshëm, përpara se BE të ndërmarrë reforma intensive të brendshme. Sidoqoftë, Beogradi do të fitonte një grup mbështetësish brenda Bashkimit, nëse më në fund do të vinte në vijë marrëdhëniet e tij me Prishtinën.

SHBA-së do t’i duhet të përfshihet nga afër në të gjithë procesin e normalizimit. Shteteve të Bashkuara i duhet të konsiderojë seriozisht emërimin e një të dërguari të posaçëm për të treguar vendosmërinë e tij për të zgjidhur një mosmarrëveshje, në dukje, të pazgjidhshme. Nuk është e qartë nëse presidentët Thaçi dhe Vuçiç mund të ndërrmarrin implementimin e një “pakete normalizimi”, qoftë vetë qoftë me ndërmjetësimin e BE-së. Shtëpisë së Bardhë i duhet urgjentisht të gjejë një figurë të ngjashme me Richard Holbrooke në vitet 1990, i cili do të shprehë këmbëngulje dhe kreativitet të bazuar në njohjen e rajonit.

RESOLVING THE KOSOVA-SERBIA DISPUTE

Janusz Bugajski, 21 June 2019

The ultimate goal of negotiations between Prishtina and Belgrade are clear-cut for both sides. However, the steps to reach that goal remain problematic, the timetable is uncertain, and international commitments cannot be guaranteed.

Kosova has the clearest long-term objective in its talks with Belgrade, currently mediated by the European Union. It seeks recognition by all EU states and membership of key multi-national organizations, beginning with the United Nations. This is not a question of resolving Kosova’s “status,” as some Serbian politicians have claimed, but for all countries to acknowledge its final status as an independent state.

Serbia’s ultimate goals are also clear, as every politician knows that Kosova is lost territory that will not return under Belgrade’s control. The government campaigned on a pledge to join the EU and it has successfully started accession talks with Brussels. Belgrade does not want to be left behind Croatia or other neighbors in its economic development. However, at present it has no aspirations to join NATO even though this leaves the country more at Russia’s mercy and retards its military development.

In an ideal scenario, “normalization” would mean Belgrade formally recognizing Kosova as an independent state and establishing full diplomatic relations with Prishtina. But this is highly unlikely to happen any time soon, even if Serbia would immediately benefit from extensive international support for its constructive actions.

The easier bilateral deals over such things as license plates or property rights, arranged under the 2013 Brussels Agreement, have already been achieved and without tackling the most difficult problems Serb-Kosovar relations will come to a standstill.There was some hope a few months ago that a land swap between Belgrade and Prishtina could unblock normalization. Given the opposition of Germany and other EU members and the lackluster support from Washington, territorial exchange is not on the negotiating table, at least for the foreseeable future.

The only viable strategy remaining is for both sides to undertake a number of important steps toward each other that would be part of a “normalization package.” This would entail ending the current bilateral negatives and implementing several new positives.

For Prishtina, ending negatives would mean lifting the burdensome tariffs on Serbian goods and agreeing not to block visits by Serbian officials to northern Kosova if Prishtina is notified in advance. The positives can include reaffirming the importance of Serb Orthodox religious sites and even providing them a special status as internationally protected shrines. It could also mean implementing the agreement on the Association of Serb Municipalities while making sure this structurehas no centralized executive functions that would promote territorial autonomy.

For Serbia, ending negatives would entail honoring the Brussels agreement by unblocking any opposition to Kosova entering international institutions such as Interpolor the Organization for Security and Cooperation in Europe (OSCE). It would also mean a halt to pursuing Kosova’sde-recognition among states that have already recognized – a policy Belgrade has adopted among small states in Oceania and elsewhereby offering financial assistance or other bribes.

The most important positive, short of outright recognition, would be for Serbia to drop its objections to Kosova gaining a seat in the UN General Assembly. Such a step by Belgrade would also demonstrate its independence from Russia, which has vetoed Kosova from entering the world body and uses its blockage to exert influence over Serbian policy making.

Simultaneously, Prishtina can declare that the progress made inthe “normalization package” should unblock Chapter 35 in Serbia’s accession agenda with the EU. This display of goodwill on both sides would hasten Belgrade’s progress toward meeting the criteria for Union entry.

Of course, there will be other obstacles to Serbia’s accession, as evident in the opposition of French President Emmanuel Macron to further enlargement before the EU conducts more intensive internal reforms. Nevertheless, Belgrade would win a legion of supporters within the Union if it finally settled its relations with Prishtina.

The US will need to be closely involved in the entire normalization process. It must seriously consider appointing a special envoy to demonstrate its determination to resolvea seemingly intractable dispute. It is not clear whether Presidents Thaci and Vucic could hammer out a “normalization package” on their own or even with EU mediation. The White House should urgently find a figuresimilar to Richard Holbrooke in the 1990s who will demonstratepersistence and creativity grounded in knowledge of the region.

