Zhgënjimet që prodhoi Konferenca e Paqes e Parisit dhe fillimet e organizimeve shqiptare për ta përballuar vetë zgjidhjen e çështjes kombëtare

Akademik Pëllumb Xhufi

(Vijon nga numri i kaluar)

Nga vullneti i Fuqive të Mëdha tek vullneti i popullit

Deri në muajin dhjetor 1919, delegacioni i Shqipërisë në Paris u përpoq të bindë qeverinë italiane të hiqte dorë nga pretendimet e veta në Shqipëri, duke ofruar vendosjen e Dukës së Aostës në krye të shtetit shqiptar. Kundrejt heshtjes vrastare të Romës, në 26 dhjetor, Luigj Bumçi në emër të qeverisë së Durrësit e të delegacionit të saj në Paris, i paraqeste një propozim të fundit Kryetarit të Konferencës, Clemenceau, ku ofrohej t’i njihej Jugosllavisë e drejta për të shfrytëzuar një linjë hekurudhore dhe portin e Shëngjinit për tranzitet e saj tregtare, ndërsa për pjesëtarët e minoritetit grek në jug të vendit premtonte një “autonomi lokale simbas një projekti që kemi në mend t’ia paraqesim Konferencës së Paqes dhe që përmban më tepër koncesione sesa mund të dëshirojnë bashkëqytetarët tanë”.

Tashmë oferta të tilla të përsëritura, që nuk merrnin përgjigje, ishin bërë tregues i pafuqisë së qeverisë së Durrësit. Pamundësia e asaj qeverie dhe e Delegacionit të saj në Paris për të mbrojtur interesat e vendit përballë vendosmërisë anglo-franceze për të shpërblyer klientët e tyre ballkanikë e gatishmërisë së qeverisë italiane për ta përdorur Shqipërinë si mall tregu në funksion të interesave të saj, filloi ta orientojë lëvizjen kombëtare drejt organizimit të një qëndrese popullore të armatosur.

Në Vlorë, në 3 shtator 1919 u formua një Komitet prej 13 vetësh, të cilët përfaqësonin qytetin dhe krahinën e Vlorës. Nëpërmjet degëve të tij e me angazhimin në radhë të parë të mësuesve e intelektualëve patriotë, Komiteti filloi të zhvillojë një veprimtari të ethshme për çlirimin e Vlorës nga pushtuesit italianë. Aksioni i parë masiv i tij ishte organizimi i festimeve për 28 Nëndorin e atij viti, të cilat u kthyen në një demonstratë antiitaliane nën thirrjen “Jashtë të huajt”, e përfunduan në përleshje me karabinierët italianë që përdorën dhunë brutale për të shpërndarë demonstruesit. Eqrem bej Vlora, që atë kohë ndodhej në Vlorë, tregon se mbeti i mahnitur nga trimëria dhe aftësia organizative që treguan në atë rast udhëheqës, si Osman Haxhiu, të cilët ai në kujtimet e tij përgjithësisht i trajton me përçmim, si përfaqsues të “klasës së mesme”. Lajmet për ngjarjen, të shoqëruara edhe me detaje, siç ishte ai i përdhosjes së flamurit kombëtar nga ushtarakët italianë, u shpërnda në gjithë Shqipërinë dhe elektrizoi mbarë popullin. Vetë Eqrem Beu shkruante se pas përleshjeve të 28 Nëndorit, shpërthimi i një kryengritjeje popullore ishte vetëm çështje kohe. Tashmë ishte krijuar bindja se çlirimi i Vlorës nga italianët ishte çelësi që zgjidhte rebusin e ngatërruar në të cilin Fuqitë e Mëdha e kishin futur çështjen shqiptare në Paris. Komiteti “Mbrojtja Kombëtare e Kosovës” e shprehte qartë këtë koncept: “Po të mos heq dorë Italia nga Vlora e nga hinterlandi i saj, jo vetëm që s’mund të merren toka nga Kosova, por një gjë e këtillë do të ketë si pasojë që Shkodra t’u lihet sllavëve, ose më e lehta, të shkëputet nga Shqipëria dhe të vihet nën një administrim ndërkombëtar, kurse Korça t’i nënshtrohet invadimit grek. Kjo është e sigurt”. Deri edhe qeveria e Durrësit, e konsideruar përgjithësisht “filo-italiane”, më 9 tetor i parashtronte Kryetarit të Konferencës së Paqes në Paris, Kryeministrit francez Clemenceau, se ndërsa mund të merrte në konsideratë mundësinë e një “asistence dashamirëse e të përkohshme”, qeveria shqiptare nuk mund të pranonte vendosjen e një mandati, që do të cënonte sovranitetin e njohur qysh në Konferencën e Londrës, dhe aq më pak nuk do ta pranonte aneksimin e Vlorës nga Italia, e cila për më tepër, pas shpërbërjes së Austro-Hungarisë, nuk kishte më arsye për të insistuar në një gjë të tillë. Lidhur me këtë, Mehdi Frashëri tregon për një bisedë kuptimplote që pati me Osman Haxhinë pak javë përpara se të fillonte epopeja e Vlorës. Haxhiu donte të mësonte nga ish Ministri i Jashtëm i qeverisë së Durrësit nëse dukej në horizont një zgjidhje diplomatike e çështjes shqiptare. “Nxjerrja e Italisë nga Vlora me anën e diplomacisë është e pamundur”, u përgjegj Frashëri. “E vetmja rrugëzgjidhje është nxjerrja e italianëve me forcë, por nuk di nëse kjo do jetë e mundur”. Osman Haxhiu e siguroi se Vlora me qarkun e vet kishte vendosur t’u bjerë italianëve, pa marrë parasysh sakrificat. Atëherë Mehdi Frashëri u shpreh: “Po i hodhët italianët në det ju, shpëtimin e Vlorës e të gjithë Shqipërisë ua garantoj unë”.

***

Pas zhgënjimeve që prodhoi Konferenca e Paqes e Parisit, dhe pas manifestimeve popullore të Vlorës ditën e 28 Nëndorit 1919, tek aktivistët patriotë u krijua bindja e thellë se për të përballuar emergjencën kombëtare duhej një qeveri, që më shumë se diplomacisë e aktorëve të huaj, t’i drejtohej popullit të vet. Tashmë deri edhe aristokrati ultrakonservator Syrja Bej Vlora mendonte se Shqipërinë mund ta shpëtonin vetëm dy zhvillime politike “të majta”: një fitore e socialistëve në zgjedhjet italiane, qeveria e të cilëve, siç thoshte ai, “do braktiste politikën imperialiste dhe do largonte trupat nga vendi ynë”. Në se kjo nuk ndodhte, arsyetonte Syrja Beu, atëherë fjalën e kishte populli shqiptar, i cili ishte në të drejtën e tij të ngrinte krye kundër pushtuesit. Por populli kishte nevojë për një qeveri që ta udhëhiqte, dhe këtë rol nuk mund ta kryente qeveria e konsumuar e Durrësit, e cila, sipas Syrja Beut, “ishte kthyer në një shtojcë të qeverisë italiane”.

Refleksionet e konservatorit Syrja Bej Vlorës, mbrojtës i vjetër i politikës së ujdive e kompromiseve me të huajt, janë treguesi më i qartë i radikalizimit të situatës në Shqipëri në fillimet e vitit 1920.

Në këto kushte, më 20 janar 1920, në të njëjtën ditë kur Sekretari i Shtetit Lancing në emër të Presidenti Wilson denonconte vendimet e njëanshme të marra deri atëherë nga aleatët anglo-franko-italianë në Paris, pas një pune të madhe përgatitore u mblodh Kongresi Kombëtar i Lushnjës. Kongresi zgjodhi një qeveri kombëtare, miratoi Statutin apo Kushtetutën e parë, që konsakronte sovranitetin e popullit shqiptar e vinte bazat për organizimin e shtetit në formë parlamentare. Mbi këtë bazë u shpall e rrëzuar qeveria e Durrësit e politika e saj kapitulluese dhe u riformatua Delegacioni shqiptar në Paris, të cilin tani e morën në dorë krahu indipendentist, imzot Bumçi, Mehmet Konica e Mihal Turtulli. Në një mesazh për Konferencën e Paqes së Parisit, që jo më kot u quajt “protestë”, Kongresi denoncoi me forcë projektet për copëtimin e Shqipërisë të bazuara në Traktatin e fshehtë të Londrës, shprehu mirënjohjen e popullit shqiptar ndaj Presidentit Wilson dhe parimeve të shpallura prej tij, deklaroi vendosmërinë e patundur për të mos njohur asnjë mandat ose protektorat të huaj dhe paralajmëroi se “shqiptarët ishin gati të bënin çdo lloj sakrifice, duke derdhur edhe pikën e fundit të gjakut të tyre, kundër çdo veprimi që do të vinte në rrezik pavarësinë e Shqipërisë e tërësinë e saj tokësore”. Paskëtaj, qeveria e Lushnjës iu vu punës për të shtrirë autoritetin e saj në gjithë territorin e vendit. Brenda muajit maj, me përkrahjen e popullsisë e duke thyer me vendosmëri tentativat e italianëve, francezëve dhe esadistëve për ta mbajtur vendin të ndarë në pritje të një ricoptimi të tij nga Konferenca e Paqes, në shkurt 1920 qeveria e shtriu pushtetin dhe vendosi trupat e administratën e saj në Durrës e Gjirokastër. Në fillim të marsit 1920, qeveria e Tiranës nëpërmjet Hoxha Kadrisë, Ministër i Drejtësisë e Kryetar i Komitetit “Mbrojtja Kombëtare e Kosovës” kishte bërë gati një plan për hyrjen e trupave qeveritare në Shkodër. Kjo do realizohej me ndihmën e Këshillit Bashkiak e të xhandarmërisë shqiptare të qytetit. Parashikohej mënjanimi i një përplasjeje të armatosur me forcat e misionit ndëraleat të geneneralit de Fourtou, të cilat mund të qëndronin e të vazhdonin të kryenin misionin e tyre. Hapi i dytë do të ishte dërgimi i një ultimatumi forcave serbe të vendosura në Tarabosh e në urë të Bunës. Këto duhet të largoheshin, përndryshe do sulmoheshin e do dëboheshin me luftë nga forcat e qeverisë së Tiranës. Por, kundrejt vendosmërisë për të përdorur edhe forcën, gjërat rrodhën paqësisht. Në 13 mars e la Shkodrën edhe kontigjenti i fundit francez me në krye gjeneralin Joseph de Fourtou. Një ditë më parë ai njoftonte Këshillin Bashkiak se trupat franceze po largoheshin dhe e linin qytetin në dorë të atij Këshilli. Administrata civile e qytetit iu dorëzua autoriteteve bashkiake, të cilat shpallën menjëherë bashkimin me qeverinë e Tiranës. Në vijim, xhendarmëria dhe administrata e qeverisë së Tiranës u vendosën edhe në Delvinë, Sarandë, Fier e Leskovik. Më 17 maj, Komisari i Lartë italian në Shqipëri, F. Castoldi, njoftonte qeverinë shqiptare se mund të merrte nën administrimin e saj edhe qytetin e Durrësit.

Vendimi për ta zhvendosur zgjidhjen e çështjes shqiptare nga Parisi në Shqipëri, duke dëbuar trupat e huaja e duke bashkuar me qeverinë e Tiranës qytetet e krahinat e lakmuara nga fqinjët, ishte një vendim unanim i Kongresit të Lushnjës dhe i qeverisë së dalë prej tij. Mbi atë bazë u ndërtua një projekt i guximshëm kombëtar për restaurimin e pavarësisë e të tërësisë territoriale të vendit duke përdorur, si ultima ratio, deri edhe forcën. Nuk mungoi edhe atëherë ndonjë zë nga brenda qeverisë që doli kundër vendimeve të rëndësishme të saj, si në rastin e luftës për çlirimin e Vlorës. Kështu, me një prapakthim të çuditshëm, që lidhej edhe me karakterin e rrëmbyer të tij, në 12 qershor 1920 Kadri Hoxha, Ministër i Drejtësisë, shkruante se pavarësia dhe integriteti territorial i Shqipërisë, duke përfshirë edhe Vlorën, nuk mund të arrihej “me rezistencë e kryeneçësi alla xhonturke”, por duke përdorur fleksibilitetin e diplomacinë. Nuk mungoi edhe ndonjë zë kontrovers nga diaspora, si ai i Faik Konicës, që shpesh herë nuk i kuptoi zhvillimet politike në Shqipëri. Konica, edhe pas arritjeve të mëdha kombëtare të kalimit të Gjirokastrës, Shkodrës, Korçës e të Vlorës nën administrimin e mbrojtjen e qeverisë së dalë nga Kongresi i Lushnjës, në gusht 1920, bënte gabimin e radhës duke i bërë jehonë propagandës së Athinës se “Shqipëria ishte bërë një vatër panislamike”, apo duke e quajtur qeverinë kombëtare të Sulejman Delvinës si “paloqeveria turke e Tiranës”. Por kundrejt sukseseve të pamendueshme që lëvizja popullore dhe qeveria e dalë nga Kongresi i Lushnjës arriti qysh në muajt e parë të saj, zëra të tillë ishin të destinuar të mbeteshin të vetmuar.

Beteja për Korçën shqiptare

Epopeja e Vlorës e verës së vitit 1920 pati një prelud përcaktues në qëndresën që populli dhe rrethet patriotike të qytetit e krahinës së Korçës e të gjithë Shqipërisë zhvilluan për rreth një vit kundër përpjekjeve aneksioniste të Athinës. Venizellos kishte tentuar t’i fusë trupat greke në Korçë që në tetor të vitit 1916. Në qytetin e pushtuar nga Francezët një muaj më parë, i dërguari i tij, Argyropulos, iu vu punës për të organizuar një milici greke, e cila duhej të mbyste lëvizjen kombëtare shqiptare në atë trevë. Por, gjenerali francez Serrail urdhëroi shpërndarjen e asaj milicie dhe largimin e njerëzve të Venizellosit nga Korça. Deri në fund të luftës, vendimmarrjen për Korçën e kishin trupat ushtarake të pushtimit, të cilat, duke njohur raportin e forcave në terren, zgjodhën të vendosin një raport bashkëpunimi me komunitetin patriot të qytetit e të rrethinave të tij. Në marrëveshje me patriotët shqiptarë, francezët lejuan krijimin e “Krahinës autonome të Korçës”, e drejtuar nga një Këshill prej 14 anëtarësh, gjysma të krishterë e gjysma myslimanë, dhe ia besuan ruajtjen e rendit në qytet e në provincë një xhandarmërie shqiptare nën Themistokli Germenjin. Gjuha shqipe u njoh si gjuhë zyrtare, kurse flamur i krahinës autonome do ishte “flamuri tradicional i Skënderbeut me shiritat trengjyrësh të flamurit francez”. Krahina autonome shtypi pulla poste e monedha, ku ajo emërtohej si “Republikë”. Në pak muaj, në qytet e jashtë tij u hapën me dhjetra shkolla shqipe e në 25 tetor 1917 u hap Liceu i Korçës, shkollë elitare që la gjurmë në historinë kulturore të Korçës e gjithë Shqipërisë.

Megjithatë, me kalimin e kohës, e veçanërisht me mbarimin e luftës, në çështjen e Korçës gjithnjë e më shumë filloi të mbizotërojë qëndrimi pro-grek i diplomacisë franceze. Në Konferencën e Paqes, Ministri i Jashtëm i Francës, S. Pichon, u mundua të kënaqë ambicjet greke duke sajuar argumente strategjike të paqëndrueshëm. Ai e pranonte se në pikëpamje historike, etnike e gjuhësore Korça ishte padyshim shqiptare. Por në kushtet e një protektorati të Italisë mbi Shqipërinë, interesi e donte që ky qytet dhe rrethinat e tij të bashkoheshin me Greqinë, ndryshe “Italia do të bëhej zot i së vetmes rrugë komunikimi të Manastirit me detin Jon”. Pichon e pohonte hapur se kalimi i Korçës nën Greqinë do i vlente edhe aleatit tjetër, Serbisë (Jugosllavisë), pasi edhe kjo do mund të lidhej me detin Jon nëpërmjet rrugës Manastir-Korçë-Sarandë. Delegati francez në Konferencën e Paqes, Laroche, u tregua edhe më eksplicit, kur në 18 shkurt, në Komisionin për shqyrtimin e kërkesave greke, deklaroi se rruga Manastir-Korçë-Sarandë ishte shumë e rëndësishme edhe në vështrim të një konflikti të mundshëm në të ardhmen mes Greqisë e Serbisë, aleatë të Antantës, nga njera anë, dhe Bullgarisë, nga ana tjetër. Në këtë mënyrë, diplomacia franceze nuk miratonte regjimin e vendosur në Korçë me këmbënguljen e ushtarakëve. Në 14 qershor 1919 ministri Pichon i ankohej Kryeministrit e Ministrit të Luftës për sjelljen e autoriteteve ushtarake franceze të pushtimit në Korçë, ku, sipas tij, këto “bëjnë çmos për të theksuar karakterin shqiptar të kësaj krahine dhe tregohen armiqësor ndaj Grekëve”. Dhe vazhdonte: “E di fort mirë se metodat e përdorura nga propaganda greke shpesh herë e kalojnë masën. Megjithatë…ne nuk kemi asnjë interes ta shohim Korçën të bëhet italiane nën një etiketë shqiptare, prandaj nuk duhet ta përkrahim shqiptarizmin e kësaj krahine”. Duke përcjellur qëndrimin e tij, më 7 korrik 1919 gjenerali de Bourgon, komandant i trupave franceze të Maqedonisë, raportonte se “qëndrimi asnjanës i mbajtur nga administrata jonë në kazanë e Korçës ka lejuar zhvillimin e lirë të ndjenjave kombëtare shqiptare, duke dëmtuar kësisoj çështjen greke; nga ana tjetër nuk mund të fshehim që shumica, në mos po të tërë oficerët francezë të pranishëm në këtë territor, anojnë me shpirt për çështjen shqiptare”. Për të ndryshuar gjendjen në favor të grekëve, gjenerali sygjeronte, ushtrimin e një presioni të fortë në favor të Greqisë, duke lejuar vetëm shkolla greke, duke ndaluar mësimin e shqipes, duke zhdukur çdo simbol shqiptar, siç ishte vepruar në mars me ndalimin e flamurit shqiptar, dhe duke shpërndarë xhendarmarinë shqiptare e duke e zvendësuar atë me xhendarmerinë greke. Më 24 korrik, Ministri i Jashtëm i Athinës, Politi, i kërkonte homologut të tij francez, që në Korçë të vendosej “regjimi që ekzistonte aty para ardhjes së ushtrisë franceze”, pra të vendoseshin trupat pushtuese greke, e për të realizuar këtë propozonte si fazë fillestare transferimin e atyre oficerëve francezë “përgjegjës” për favorizimin e nacionalizmit shqiptar. Kërkesa greke gjeti mbështetjen e qeverisë franceze, dhe në 10 gusht, Ministria franceze e Luftës njoftonte Komandantin de Bourgon, se brenda 15 ditësh krahina e Korçës duhej t’i dorëzohej autoriteteve greke. Lajmi duhet të mbahej “në sekretin më asolut” (tenir la nouvelle absolument secrète), për të mos trazuar popullsinë e kazasë dhe për të mos shkaktuar reagimin e saj.

Britanikët ishin pjesë e këtij komploti franko-grek për aneksimin e Korçës, që po thurrej në fshehtësi dhe që shpresohej të bëhej një fait accompli, pa u marrë vesh nga amerikanët, që për Korçën greke kishin vënë veton që në muajin shkurt. Por edhe tek britanikët kishin dalë në pah divergjenca midis ushtarakëve e diplomatëve. Kështu, kur Kapiteni Spencer, në një letër për gazetën “Times” të datës 23 prill 1919, deklaroi se krahina e Korçës, që Britania donte t’ia kalonte Greqisë, ishte krejtësisht e banuar nga shqiptarë, kryetari i delegacionit britanik në Konferencën e Paqes, E. Crowe u irritua aq shumë për këtë deklaratë që zbulonte “sekretin” e dilte jashtë skemës së politikës britanike, saqë kërkoi dërgimin përpara gjykatës të ushtarakut.

I inkurajuar nga qëndrimi i britanikëve, në 6 gusht Venizellos porosiste të vetët “të vepronin me shpejtësinë e dritës” për të realizuar marrjen e pushtetit në Korçë, të merrnin masa për për të çarmatosur çetat shqiptare, për të riorganizuar xhandarmërinë lokale e për të eliminuar të gjithë ata që ishin kundër pushtimit grek. Në 3 telegrame të posaçme, të 7, 11 e 12 gushtit, Venizellos trajtonte çështjen e dërgimit në Korçë me detyrën e mitropolitit të një prelati besnik, Jakovit, që deri atëherë kishte qenë mitropolit i Durrësit. Për këtë transferim, Venizellos kishte ndërhyrë paraprakisht tek Patrikana e Stambollit, që nuk ja bëri dysh dëshirën kryeministrit. Sipas pohimeve të nënkolonelit francez Crétin, Jakovi, një nacionalist grek afër Venizellosit, duhet të përgatiste kushtet për një hyrje sa më të qetë e të pakontestuar të trupave greke në Korçë. Në këtë kuadër kishte biseduar me parinë ortodokse të qytetit duke u përpjekur ta bindë atë se me ardhjen e grekëve asgjë nuk do të ndryshonte. Ndërkohë, ai Jakovi iu vu punës për të hapur shkolla greke në fshatrat shqiptare të Korçës.

Por zhvillimet e deriatëhershme i bindën francezët se dorëzimi i Korçës tek ushtria greke nuk do të ishte punë] e lehtë. Në 21 gusht, gjenerali francez de Bourgon i bënte të qartë gjeneralit Paraskevopoulos se vendosja e trupave greke duhet të kryhej në kushtet e fshehtësisë maksimale. Trupat franceze do zvendësoheshin nga trupa të rregullta të ushtrisë greke. Këto nuk duhet të shoqëroheshin nga bandat e çrregullta të andartëve e vullnetarëve epirotë. Prania e këtyre në operacionin e pushtimit të Korçës, për shkak të rolit të tyre të kobshëm në ngjarjet e viteve 1913-1914, do të komprometonte realizimin me sukses të projektit. Trupat franceze merrnin përsipër të sulmonin, të shpërndanin e të shkatërronin çdo çetë shqiptare që do përpiqej t’i kundërvihej kalimit të krahinës në duart greke. Trupat greke duhet të hynin në Korçë në heshtje, pa triumfalizëm, pa manifestime e shprehje gëzimi. Çdo përplasje e tyre me popullin do ta komplikonte zhvillimin me sukses të operacionit.

Por, nuk ishte e thënë që autoritetet greke të tregonin përmbajtjen e premtuar francezëve për të siguruar stafetën pa bujë e zhurmë në kazanë e Korçës. Shfaqja në Korçë e prefektit shqiptarofon të Larisës, Kalevras, në krye të një dërgate politike të çuar aty nga Venizellos, shkaktoi shqetësim mes banorëve të Korçës. Vizitat e dyshimta të ushtarakëve grekë në atë krahinë, takimet e tyre me autoritetet franceze të pushtimit dhe me mitropolitin grek Jakov, grumbullimi i trupave ushtarake greke në kufi e njoftimet e shtypit grek për marrëveshjen franko-greke për dorëzimin e Korçës, alarmuan banorët e qytetit dhe të zonave fshatare, dhe komandanti francez Reynar Lespinasse paralajmëronte se zbatimi i planit për dorzimin e Korçës në duart e autoriteteve greke po vihej në rrezik. Në 11 tetor 1919 ai raportonte se Mitropoliti Jakov dhe agjentët e tij kishin qenë të parët që kishin përhapur në qytet lajmin e ardhjes së shpejtë të ushtrisë greke, duke trazuar shpirtin e banorëve të Korçës. Nga ana e tij, nënkoloneli Crétin e bënte përgjegjës mitropolitin Jakov për turbullirat e shkaktuara në qytet si rezultat i propagandës dhe intrigave, që drejtoheshin pikërisht prej tij. Siç vetë Jakovi i deklaronte nënkolonelit francez Cretin, më 11 nëndor 1919, ai i trembej një atentati kundër tij nga ana e veprimtarëve shqiptarë.

Në fakt, për mbrojtjen e Korçës ishte krijuar një front i tërë që përfshinte banorët e qytetit e të rretheve, veprimtarët patriotë e grupet e armatosura shqiptare. Në fillim të muajit gusht, korçarët detyruan të largohej nga qyteti prefektin dhe komandantin ushtarak të Follorinës, që kishin ardhur për të koordinuar përgatitjet për marrjen e qytetit. Pikërisht në atë kohë, anëtarët e përfaqsisë së shqiptarëve të Turqisë në Konferencën e Paqes, ku bënte pjesë edhe Sulejman Delvina, i shkruanin kryesisë së delegacionit të SHBA se “do të ishte vepra më e padrejtë që të liheshin shqiptarët nën robërinë greke. Korçarët dhe gjithë shqiptarët, që nuk kanë harruar veprat kriminale dhe gjakderdhjet që shkaktuan grekët në vitin 1914 natyrisht nuk do të bien edhe njëherë të gjallë nën kthetrat e sundimit e të tiranisë së ushtrisë greke. Ushtria greke nuk do mund të hyjë në Korçë pa shkelur mbi kufomat e shqiptarëve”. Në 31 gusht, Komiteti “Mbrojtja Kombëtare e Kosovës” i bënte thirrje popullit shqiptar të rendte në mbrojtje të Korçës e të Gjirokastrës. Në letrën për Delegacionin amerikan në Konferencën e Paqes, Komiteti deklaronte se “Korça, që është dhe do të mbetet Jeruzalemi i Shqipërisë së rilindur, nuk do ta durojë zgjedhën e turpshme dhe do të bëjë që të paguhet shumë shtrenjtë liria e saj. Ajo ka jetuar shqiptare, do të jetojë shqiptare dhe do të vdesë shqiptare”.

(Vijon numrin e ardhshëm)