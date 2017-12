Zhgënjimi nga një dosje sekrete e Luftës II Botërore

Rrëzohet përralla se pushtuesit e huaj kishin si qëllim “bashkimin” e shqiptarëve. Asnjë iluzion, se po të fitonin nazifashistët me demek do të na siguronin një Shqipëri tjetër. Asnjëherë ata nuk kishin hequr dorë nga synimet për t’i copëtuar viset shqiptare. Cilët kanë qenë ata “patriotë” shqiptarë, që kishin vendosur kontakte me çetnikët jugosllavë për copëtimin e Shqipërisë? Kush ka futur dorë në dosjen e anglezëve? Teza e “luftës civile” dhe të vërtetat historike. Manipulimet skandaloze në librin “Sekretet e luftës” me autor Erald Kaprin

Prof. XHEVAT LLOSHI

Gjëja që më kishte lënë përshtypjen më të fortë dhe më të pashlyeshme gjatë kërkimeve arkivore në Londër më 1972, ishte një dosje, për të cilën morëm përgjigje, se ishte sekrete dhe do të hapej vetëm në vitin 2018, domethënë pothuaj gjysmë shekulli më vonë. Kureshtja ishte shumë e madhe, por shpresat shumë të vogla, sepse kush të siguronte, që do të jetoje edhe aq vite të gjata. Mirëpo çuditërisht koha kalon shpejt dhe sivjet më vajti mendja se po afrohej afati i hapjes. Iu drejtova mikut tim, historianit John Quanrud, autorit të librit për Gjerasim Qiriazin, që ta mbante parasysh dhe ta kërkonte pas pak muajsh. Kureshtja dhe çudia u shndërruan në një befasi: nuk ishte nevoja të prisnim, dosja ishte hapur që në vitin 2015!

Dosja është nën këtë kapak: Southern. F.O. 371. 1942. Albania. File Nr. 3201. Closed until 2012. 33115. Mirëpo tashti viti 2018 është fshirë dhe mbi të është shtuar: Released, që këtu ka kuptimin: e hapur, është lënë e lirë. Çfarë përmban kjo dosje kaq sekrete, sa do të mbahej mbyllur për tre çerekë shekulli? Përmban gjithsej 6 fletë. Domethënë vetëm pak faqe të vogla. Asnjë emër, për hir të të cilit duhej ruajtur një fshehtësi kaq shumëdhjetëvjeçare. Asnjë informacion për ndonjë veprim subversiv, që do ta dëmtonte reputacionin e Perandorisë Britanike. Asnjë ‘shkarje goje’ ose ndonjë veprim në prapaskenë, që do të diskreditonte ndonjë nga autoritetet e larta qeveritare. Një zhgënjim i plotë. Megjithatë, ajo lëndë e kursyer fiton interes të veçantë sivjet, sepse në këtë dhjetor mbushen plot 75 vjet nga Deklarata e qeverisë britanike për politikën ndaj Shqipërisë.

Zanafilla e dosjes ka qenë një transmetim në Radio-Londra më 11 maj 1942. (Ndonëse kam qenë i vogël gjatë luftës, më kujtohet se si në familje dhe në farefis, duke u kujdesur me të madhe që të mos pikaseshin, njerëzit afronin veshin te radioja për të dëgjuar katër herë Dum-dum-dum-dum, sinjali me të cilin fillonin transmetimet. Këtë sinjal si goditje daulleje ata vijuan ta dëgjonin po ashtu me kujdesin më të madh për të mos u pikasur edhe për shumë vjet pas Çlirimit). Në Buletinin e lajmeve atë pasdite në orën 18 e 55 u dhanë tri njoftime: 1) Paqësori, për bombardimet amerikane në Tokio më 18 prill; 2) Çurçilli, për fjalën e tij në radio një ditë më parë, duke u bërë një paralajmërim të prerë nazistëve, në rast se do të guxonin të përdornin gaz helmues; 3) Bashkëpunimi jugosllav-shqiptar.

Në pikën e tretë thuhej:

“Mesazhet e marra në Londër tregojnë se patriotët shqiptarë dhe jugosllavë kanë vendosur kontakte me qëllim që të bëjnë aksione së bashku kundër armikut të përbashkët – Italisë.

Në qarqet jugosllave në Londër është vënë në dukje, se Jugosllavia nuk ka asnjë pretendim çfarëdo mbi territorin shqiptar dhe kurdoherë ka kundërshtuar disa oferta të bëra nga Çanoja, që Jugosllavia të marrë pjesën veriore të Shqipërisë si shpërblim, që ta ndihmonte për të nënshtruar pjesën tjetër të vendit.

Tashti është koha që patriotët shqiptarë të bashkohen me kolegët e tyre jugosllavë dhe t’i hedhin italianët në det edhe një herë, siç bënë në Vlorë më 1920. Tashti është koha që shqiptarët dhe jugosllavët të ndërmarrin veprime, që t’i garantojnë tokat e Ballkanit për popujt ballkanikë”.

Për lexuesin e sotëm ka nevojë të sqarohen disa gjëra. Jemi në kohën e pushtimit italian në Shqipëri. Konti Çano, dhëndri i Musolinit dhe projektuesi e zbatuesi i pushtimit të Shqipërisë në prill 1939, na del se e shihte që nuk kishte arritur ta mposhtte popullin shqiptar. Për këtë ka kërkuar ndihmën e jugosllavëve dhe do t’u jepte si shpërblim pjesën veriore të Shqipërisë, po ta ndihmonin për të nënshtruar pjesën tjetër të vendit tonë. Ky është një pazarllëk tronditës, siç kanë qenë mjaft herë të tjera marrëveshje të fshehta antishqiptare, por këtu dua të nxjerr në pah diçka tjetër. Vazhdimisht nga disa njerëz, është parë me kënaqësi pushtimi italian si realizues i “Shqipërisë së Madhe”. E kemi ditur, se nazistët e morën për vete pjesën veriore të Kosovës, të pasur me minerale të nevojshme për makinën e tyre luftarake, por tashti zbulojmë se edhe një pjesë të Shqipërisë fashistët italianë ishin të gatshëm ta shkëpusnin për të forcuar sundimin e tyre. Duhet rrëzuar prerazi përralla se pushtuesit e huaj kishin si qëllim “bashkimin” e shqiptarëve. Asnjë iluzion, se po të fitonin nazifashistët me demek do të na siguronin një Shqipëri tjetër. Asnjëherë ata nuk kishin hequr dorë nga synimet për t’i copëtuar viset shqiptare.

Pas pushtimit, oborri mbretëror jugosllav me mbretin Petar u arratis në Londër. Ata i kishin disa lidhje me “patriotët” e tyre, të cilët kanë qenë nacionalistët, domethënë ata që njihen si çetnikët e Mihajloviqit. Ky Dragoljub Drazha Mihajloviq (1893-1946) ka qenë gjeneral serb. Me pushtimin gjerman, ai u tërhoq në malësinë e Beogradit dhe organizoi repartet e çetnikëve. Strategjia e tij ishte që të shmangte ndeshjen e drejtpërdrejtë me pushtuesit dhe të ishte i përgatitur për të marrë pushtetin, kur të mbërrinin në Jugosllavi forcat e Aleatëve të Mëdhenj. Propaganda e qeverisë jugosllave në mërgim menjëherë nisi të lartësonte bëmat e tij dhe kjo gjë gjeti mbështetje edhe në propagandën britanike. Më 15 nëntor BBC-ja do ta cilësonte si komandant të Ushtrisë jugosllave në atdhe dhe atij i ishin bërë premtime për furnizime nga britanikët, ndërsa më vonë u dërguan edhe misione pranë tij. Ndërkohë ishte organizuar edhe lëvizja e J. Titos. Më 19 shtator 1941 Titoja u takua për herë të parë me Mihajloviqin për të bashkëpunuar, por bisedimet dështuan, sepse ky ishte kundër kryengritjes së përgjithshme nga frika e raprezaljeve, ndërsa Titoja dyshonte se ai luante një lojë të dyfishtë dhe mbështeste idenë e “Serbisë së Madhe” (Titoja vetë ishte kroat).

Pas dështimit edhe të takimit të dytë më 27 tetor, Mihajloviqi nisi përgatitjet për të sulmuar partizanët. Edhe ai i akuzonte partizanët jugosllavë, se drejtoheshin nga të huaj. Ndërkaq, i mbante të fshehura nga britanikët dhe nga qeveria në mërgim bisedimet me nazistët. Në fund të nëntorit 1941 ai i vuri çetnikët në dispozicion të qeverisë kuislinge të Milan Nediqit për të bërë luftë kundër partizanëve. Tashmë në fund të vitit 1941 kishte nisur veprimet e çetnikëve kundër partizanëve. Ndonëse forcat e tij u shthurën në fillim të dhjetorit, më 7 dhjetor BBC-ja e quajti atë gjeneral brigadier. Peripecitë me shpartallimin dhe riformimin e çetnikëve të tij kanë qenë të shumta, megjithatë më 17 qershor 1942 qeveria në mërgim e quajti atë gjeneral armate. Përkundrazi, sovjetikët më 6 korrik nga Radio-Moska e cilësuan kolaboracionist. Në Kongresin e rinisë çetnike më 1 dhjetor u deklaruan haptas pretendimet shoviniste ndaj Shqipërisë dhe vendeve të tjera. Me këtë mund të kuptohet, përse BBC-ja do të njoftonte në ata pak rreshta, se qarqet jugosllave nuk kishin pretendime territoriale ndaj Shqipërisë. Domethënë gjatë luftës kanë qenë të pranishme pretendime të tilla antishqiptare nga disa qarqe. Pavarësisht nga diskutimet që ka rreth një direktive për pastrim etnik të dhjetorit 1941, në të formulohej kërkesa “për të përfshirë në Jugosllavi tokat e paçliruara . . . të Shqipërisë Veriore bashkë me Shkodrën.”

Çetnikët kryen masakra kundër civilëve, në veçanti kundër myslimanëve. Mihajloviqi në verë 1942 në ditarin e vet ka shkruar për dëbimin e myslimanëve në Turqi, domethënë pa dorashka për pastrim etnik. Slobodan Milosheviqi ishte pasuesi i tij i drejtpërdrejtë afër gjysmë shekulli më vonë. Pa hyrë në hollësira të tjera, do të shënoj se vetëm në fund të shkurtit 1943 britanikët i ndërprenë marrëdhëniet me Mihajloviqin dhe më vonë i tërhoqën misionet pranë tij. Pas lufte ai u arrestua dhe me gjyq u dënua me vdekje si tradhtar dhe zbatues i spastrimit etnik.

Cilët kanë qenë ata “patriotë” shqiptarë, që kishin vendosur kontakte me çetnikët jugosllavë? Besoj se do të kenë qenë ata, që më pas do të quhen “nacionalistët” shqiptarë. Edhe më parë kishte pasur njoftime, se përkrahësit e Zogut në Turqi ishin marrë vesh me D. Mihajloviqin për rikthimin e Zogut në pushtet; dihet se jugosllavët e kishin sjellë në pushtet edhe herën e parë. Tashmë kemi një dëshmi për këtë.

Ky lajm nga BBC-ja ishte zemërdhënës për gjithë shqiptarët, sepse u kujtonte, që “i kishin hedhur edhe një herë në det italianët” më 1920, domethënë ishte një thirrje për luftë kundër po atij pushtuesi dhe me këtë do të garantoheshin tokat e atdheut.

Lajmet e BBC-së patën jehonë. Ndër të tjerë, ato i kishin dëgjuar edhe shqiptarët në Stamboll. Përfaqësuesi britanik i S.O.E. në Stamboll e njoftoi Ministrinë e jashtme (FO) në Londër për këtë. SOE ishte shkurtim për Drejtorinë e Operacioneve të Posaçme, që u krijua në Londër në korrik 1940 me interesimin e drejtpërdrejtë të Çurçillit për organizimin e luftës në prapavijat e pushtuesve nazifashistë. Njoftimin e lexoi edhe Lordi Glenkoner (Tennant Christopher, 2ème Lord Glenconner, 1899-1983), i cili më 15 maj i drejtoi një shënim të shkurtër Pirson Diksonit (Pierson Dixon). Përmbledhja është:

“Shqipëria: qëndrimi jugosllav. Pohon se shqiptarët në Stamboll janë të kënaqur me mesazhin që u transmetua nga Londra, nga Oborri jugosllav, se nuk ka plane kundrejt territoreve shqiptare; përfaqësuesi i S.O.E. në Stamboll do të dëshironte që të ndiqej kjo linjë nga propaganda e M.E.”

M.E. këtu do të thotë Lindja e Mesme, meqë në Stamboll ndodhej qendra për propagandën në atë rajon.

Diksoni që nga fundi i vitit 1940 merrej me trajtimin e gjithë çështjeve për Shqipërinë në Foreign Office. Përgjithësisht ai ishte për një protektorat mbi Shqipërinë dhe nuk i kundërshtonte pretendimet greke. Që më 11 dhjetor 1940 ai ishte shprehur për të mos bërë ndonjë deklaratë lidhur me pavarësinë e Shqipërisë, por të caktoheshin fonde për armë dhe për të paguar krerët shqiptarë, që të nxiteshin kundër italianëve. Me rëndësi të veçantë këtu është, se marrim vesh që diskutimet rreth një deklarate për Shqipërinë në qarqet zyrtare britanike kanë nisur qysh në fund të vitit 1940. Kjo ishte një kthesë fatmirë, kundrejt qëndrimit fillestar ndaj pushtimit italian më 1939 që “Shqipëria të mos ishte shkak për një luftë të përgjithshme në Europë”.

Dihen qëndrimet antishqiptare të qeverisë greke gjatë Luftës II Botërore, që diktuan deri edhe trajtimin e Zogut kur mbërriti në Angli, i cili u pranua si individ privat dhe iu dha strehim me kusht, që të mos përfshihej në asnjë veprimtari politike. Lidhur me temën e tanishme, Athina jo vetëm ishte kundër çfarëdo deklarate për Shqipërinë, por edhe kundër çdo kryengritjeje të përgjithshme; ajo e kishte fjalën vetëm për banda të veçuara në prapavijat italiane për interesat e vet. Edhe kur pësuan disfatë më 1941, qeveritarët grekë dolën hapur me pretendimet për të ashtuquajturin Vorio Epir. E quajta kthesë fatmirë, sepse për fat të keq diplomacia britanike në atë periudhë nuk vendoste asgjë, pa marrë më parë mendimin e qeverisë greke.

E kemi të plotë çfarë i ka shkruar Lordi Glenkoner Diksonit:

I dashur Dixon, 15 maj 1942.

Sipas përfaqësuesit tonë në Stamboll është bërë një transmetim në radio nga Londra natën e 11 majit, që njoftonte një mesazh nga qeveria jugosllave, se ata nuk kishin plane ndaj territorit të Shqipërisë.

Duket se shqiptarët në Stamboll janë shumë të kënaqur dhe mendojnë se, meqë kjo ka ardhur nga Londra, deklarata duhet të ketë miratimin e qeverisë britanike.

Përfaqësuesi ynë vazhdon më tej dhe thotë se, në qoftë që kjo është kështu, atij do t’i pëlqente të ndiqte këtë linjë me propagandën nga Lindja e Mesme, sepse kjo do ta lehtësonte shumë punën tonë në Shqipëri.

Kjo ka edhe më shumë rëndësi, sepse ai vë në dukje, që Shqipëria është rruga kryesore për të mbërritur te Mihajloviqi.

Do të isha shumë i gëzuar, në rast se ju do të më shkruanit dy rreshta për këtë çështje.

Juaji sinqerisht, L. Glenconner.

Cilët ishin, pra, këta shqiptarë në Stamboll? Dihet se kur mori arratinë nga Shqipëria, Zogu me shpurën e tij kaloi nëpër Greqi dhe dy muaj qëndroi në Stamboll. Pas largimit prej andej për në Francë, një pjesë e shqiptarëve nuk e ndoqën, por mbetën në Stamboll, duke përfshirë edhe të vëllanë, Xhelalin me gjithë familjen. Besoj se prej tyre ka mbetur edhe një numër i vogël i anëtarëve të dy grupimeve: Shoqata e Vëllazërisë Shqiptare dhe Shoqata Kulturore Shqiptare, me të cilat ka bërë intervista para vitit 2013 profesorja e shkencave politike në Universitetin e Stambollit, N. O. Bakllaxhiollu.

Teksti i radiotransmetimit i është dërguar Lordit dhe Diksonit bashkangjitur me letrën e mëposhtme si protokoll:

27 maj.

Bashkangjitur është transmetimi i lajmeve për 11 majin (shih seksionin 3).

Shihet se nuk ka pasur ndonjë mesazh nga qeveria jugosllave, por “Është vënë në dukje në qarqet jugosllave në Londër . . . “, gjë që ka çuar në keqkuptim. Mua më ka bërë përshtypje, që BBC-ja e ka kaluar këtë, meqë ata nuk lejojnë që fjala “pavarësi” të përdoret lidhur me Shqipërinë.

Lidhur me faktet ne e dimë, se qeveria jugosllave është në favor që Shqipëria të mbajë kufijtë e saj, të cilat i kishte më 1939, por në qoftë se Greqia do të paraqesë pretendime për Shqipërinë e Jugut, qeveria jugosllave ka ndër mend të paraqesë një pretendim për Veriun (R 10045 e vitit 1941).

Prandaj unë sugjeroj, që ne duhet t’i përgjigjemi Lordit Glenconner, se nuk ka pasur ndonjë deklaratë zyrtare jugosllave dhe se një deklaratë e tillë nuk do të kishte miratimin e qeverisë së L.M., sepse ajo do të shkaktonte kundërshti me grekët. Ne gjithashtu mund të hetojmë, se si një paragraf i tillë ndodhi që të përfshihej në Buletinin për lajmet nga Shqipëria.

Kjo letër është nënshkruar “Rsmeade”, domethënë nga Meade, të cilin nuk kam qenë në gjendje ta identifikoja, por besoj se ishtë një zyrtar i FO. Sidoqoftë, ajo është fare e qartë dhe nuk ka nevojë për komente të tjera plotësuese. Ndërkaq, po atë ditë Lordi dhe Diksoni kanë pasur një bisedë të drejtpërdrejtë. Lordi i ka shkruar Diksonit:

I dashur Dixon, 27 maj

SHQIPËRIA.

Në vijim të bisedës sonë të djeshme, tashti kam marrë vesh nga Kajroja sa më poshtë:

Me mjetet që kemi tashti në dispozicion, dy prej stacioneve të pompimit gjatë tubacionit mund të dëmtohen dhe gjithashtu mund të sulmohet rafineria.

Gjithashtu është i mundshëm sabotimi i depove fushore të municioneve dhe i furnizimeve të përgjithshme.

Ndihma ushtarake për Mihajloviqin mund të jepet, duke ngjallur frikën për një kryengritje në Shqipëri dhe me këtë mund të tërhiqet të paktën një pjesë e vëmendjes së Italisë.

Korrierët shqiptarë mund të mbërrijnë te Mihajloviqi nëpërmjet Shqipërisë.

Përfaqësuesi ynë vijon të thotë, se pa dyshim, një deklaratë britanike lidhur me të ardhmen e Shqipërisë do të shërbente si ndihmë materiale për të vënë në jetë planet e mësipërme.

Juaji sinqerisht, Glenconner.

Më duket se Lordi me mjeshtëri e ka kundërshtuar Diksonin si për mospranimin nga ana e tij të kryengritjes në Shqipëri, ashtu edhe për mospranimin e një deklarate britanike. Do të shtoja, se kjo është shenja e parë, që në FO kishte nisur të pranohej ideja e një deklarate, ndryshe nga ngurrimet e deriatëhershme. Lordi shtyhej nga kërkesat reale të luftës në terren, pavarësisht se ende në atë kohë britanikët i kishin shpresat te Mihajloviqi dhe te korrierët shqiptarë, që do të mbanin lidhjet me të.

Një ditë më vonë kemi edhe paraqitjen nga Diksoni të po asaj bisede.

Lordi Glenconner dje e diskutoi me mua dhe unë iu përgjigja në frymën e përgjithshme të protokollit të z. Meade. Ai tashti na ka dërguar letrën bashkangjitur, e cila tregon se S.O.E. ka disa shpresa, që do të jetë në gjendje të bëjë punë në Shqipëri. Një deklaratë lidhur me pavarësinë e Shqipërisë do t’i ndihmonte ata për detyrën e tyre.

Unë nuk mendoj se këndvështrimi i S.O.E.-së është mjaftueshëm i rëndësishëm për të na përligjur, që të bëjmë një deklarataë, por fakti që S.O.E. ka shpresa për mundësitë, shërben si një argument shtesë për të bërë një deklaratë në një moment të përshtatshëm. Vendimi përfundimtar për këtë pikën e fundit ishte, që një deklaratë, ndonëse e pranueshme në parim, mund të priste. (Protokolli përfundimtar i Ministrit të jashtëm te R2125/9).

Dixon. 28 maj 1942.

Besoj se kjo letër i drejtohej O. Sarxhentit, sepse poshtë ka shënimin:

“Unë pajtohem. O. G. Sargent. 1 qershor.” Gjithashtu, meqë letra është e daktilografuar, është shënuar me dorë “Lutemi t’i paraqitet L. G.”. Orme Sargent ishte zëvendësministër i jashtëm. Miratimi nga ana e tij është mjaft domethënës, sepse pak më shumë se një vit më parë, ai ishte shprehur kundër një deklarate, meqë ndër të tjera “nuk mund të dalim kundër dëshirave të qeverisë greke”. Nga ana tjetër, vërehet dukshëm, që Diksoni po zbythej ca nga ca, sidomos nën formulën se vendimi përfundimtar mund të priste. Sidoqoftë, nuk mund të mohohet roli i rëndësishëm i punës së tij dhe për këtë mjafton të vihet në dukje, se fillimi i deklaratës zyrtare më 17 dhjetor ishte pothuaj i njëjtë me pjesën përkatëse të analizës së përgatitur nga P. Diksoni më 30 mars, pika 1 e rekomandimeve përfundimtare. Aty ai kishte kërkuar edhe një propagandë në drejtim të Shqipërisë nga BBC-ja. Raporti i tij ishte miratuar nga O. Sarxhenti dhe A. Kadogani.

Ministri i jashtëm A. Iden, si përgjigje në parlament ndaj një pyetjeje të parapërgatitur, deklaroi më 17 dhjetor:

“Qeveria e Madhërisë së Tij shpreh simpatinë për fatin e shqiptarëve, të një populli ndër viktimat e para të agresionit fashist. Ajo dëshiron ta shohë Shqipërinë të çliruar nga zgjedha italiane dhe të rivendoset pavarësia e saj.” Kjo deklaratë në parlamentin britanik e meriton të shënohet me shkronja të arta si një fakt historik me rëndësi vendimtare për fatet e atdheut tonë në një nga periudhat më problematike të ekzistencës së tij. Është e vërtetë se aty nuk u fol për kufij të përcaktuar, të cilët do të merreshin në shqyrtim në konferencën e paqes, sepse me gjuhën e politikës u quajt “paragjykim” për atë kohë, për të mos shkaktuar acarime me shtete të tjera.

Gjithsesi, ja, kaq është dosja sekrete treçerekshekullore. Mund ta quaj se bën pjesë në rrugën e ndërlikuar të politikës britanike, e cila erdhi deri te mbështetja madhore për popullin shqiptar.

Mirëpo më ha një dyshim. Më ha dyshimi se dosja është hapur para afatit më 2015 për të futur duart në të. Do të ketë pasur një patate përvëluese, e cila vijonte të ishte e nxehtë deri në ditët tona. Dikush e ka ditur këtë dhe ka futur duart për ta hequr që andej pataten e nxehtë. Sepse kush tjetër do ta prekte dosjen, po të mos e dinte se çfarë kishte brenda? Përse përndryshe ai nuk do të priste edhe fare pak, tre vjet derisa të mbushej afati zyrtar? Po pikërisht sepse po afrohej afati, ka nxituar. Shkurt, dyshoj se kemi të bëjmë me një rast manipulimi. Nga sa u paraqit më lart, në ato pak faqe që kanë mbetur, nuk ka asgjë, që të na mbushte mendjen se duhej mbajtur sekret për tre çerekë shekulli. Tashti sekretja është përlarë.

Është e drejtë e cilitdo, që të bëjë interpretime të ndryshme për të njëjtat dokumente sipas orientimit dhe interesave të vet. Por në asnjë rast nuk janë të pranueshme deformimet, heqjet, falsifikimet, fshehjet, copëtimet, keqpërkthimet e dokumenteve. Këto shkurt po i quaj manipulime, sepse edhe kjo fjalë e huaj ka në rrënjë fjalën “dorë” (mano). Sot e kemi të qartë se çfarë do të thotë kjo fjalë, sepse jemi dëshmitarë se si janë djegur kadastrat, se si janë shkatërruar arkivat ose janë vjedhur dokumentet, për t’i zhdukur për pronat ose për t’i përdorur për shantazh politik, si janë katandisur dosjet. Në këtë vazhdë është edhe libri i botuar pak kohë më parë me titullin “Sekretet e luftës” me autor Erald Kaprin. Nga 20.000 faqet që autori mëton se i ka shfletuar, aty është një numër dokumentesh krahasimisht shumë i vogël, domethënë përzgjedhja është tërësisht tendencioze.

Synimet e këtij libri mund të krahasohen me frymëzimin seksual të thënies popullore: “Për inat të sime vjehrre, shkoj e fle me mullixhinë”. Kështu, autori për të nxjerrë në plan të parë luftën civile dhe meritat e Ballit Kombëtar, niset nga frymëzimi për të mohuar luftën antifashiste. Mirëpo, para së gjithash, luftë civile do të thotë midis dy palësh. Rrjedhimisht, edhe Balli luftë civile paska bërë (se ku janë betejat e tij kundër gjermanëve? Ku janë gjermanët e vrarë apo të kapur rob nga ballistët?). Demek, edhe Batalioni “Antoni Gramshi” me italianë paska marrë pjesë në luftë civile në Shqipëri dhe për këtë duhet ngritur çështja e pakta deri në OKB. Mirëpo ky autor nuk di ca (apo shumë) gjëra. Për shembull, nuk e di se Balli Kombëtar ka hedhur trakte propagandistike kundër komunistëve që në maj 1943, domethënë tre muaj përpara Mukjes. Ndërkaq, ata që merren me historinë e Ballit Kombëtar është mirë të bëjnë kujdes, se mos dalin disa pika të njëjta me ato që përmenda për Mihajloviqin, të cilin pasuesit e sotëm të Drazhkoviqit dhe Sheshelit e rehabilituan më 2015. A nuk ishte thirrje e hapur për luftë civile parulla e njohur balliste “Shqipëria e shqiptarëve, vdekje tradhtarëve!” A nuk është në kufijtë e paturpësisë ta quash “të famshëm” divizionin e zi nazist “Skanderbeg”, i cili u shpartallua nga brenda, sepse shqiptarët dezertuan dhe aty ngelën vetëm ata, të cilët sot do të kishin qenë në radhët e ISIS-it si kriminelë në Siri? Epo prandaj shkohet te mullixhiu.

Nuk kam asnjë dëshirë të merrem me falsifikimet, që janë bërë gjatë botimit të shkrimeve të Enver Hoxhës, sidomos pas vrasjes së Mehmet Shehut. Ndërkaq, autori ynë i sotëm ka bërë një “zbulim” të një letre sekrete të Enver Hoxhës. Sa për vërtetësi, është botuar në vëllimin e dytë të “Veprave” të tij pothuaj gjysmë shekulli më parë. Megjithatë, unë nuk shkëputem dot nga prirja ime për gjuhësi. Kjo letër e botuar më 2017 është një përkthim nga anglishtja e qarkores së vitit 1943 përkthyer nga shqipja. Nuk kishte asnjë mundësi që në origjinal të përdoreshin në atë kohë fjalë si “trajnohen” ose “miksohen”. Por edhe më domethënëse është të vërehet ndryshimi thelbësor. Më 1943 një fjali ka qenë: “Në shumë krahina ndodhen misione angleze, të cilat përpiqen të futin hundët në çështjet politike e sidomos në çështjet e brendshme organizative dhe ushtarake tonat”. Ndërsa më 2017 na del: “Në mjaft zona ka misione ushtarake britanike që duan të fusin hundët në punët e brendshme të partisë.” Me sa duket, është shfrytëzuar përvoja e Institutit të Studimeve Marksiste-Leniniste për ta vazhduar manipulimin me shkrimet e E. Hoxhës. Po siç e thashë, nuk kam ndonjë dëshirë të merrem me këto marifete as të dikurshme, as të sotme, ndonëse janë të panumërta. Po nuk mund të lë pa përmendur një djallëzi deri te një parashtresë për kryeministrin britanik, U. Çurçillin, nga ana e ministrit të jashtëm. Në origjinal ishte: “Ne po i themi LNÇ se ata duhet ta shmangin luftën civile dhe se ne do t’i ndërpresim furnizimet për ata, në rast se do t’i përdorin armët tona për këtë qëllim”. Kurse zbulimtari i sotëm e ka dhënë: “LNÇ-së i është kërkuar që të shmangë luftën civile dhe se ne do të ndalojmë furnizimet për ta, nëse shohim që armët tona përdorën për këtë qëllim, për luftë civile.” Është shtuar në fund pikërisht “për luftë civile”, sepse atë rropatet të theksojë ky autor, duke ndërhyrë edhe në dokumente të nivelit më të lartë shtetëror.

Nuk besoj se do të mërzitet lexuesi po të shtoj edhe një rast të përkthimeve sipas midesë. Në një telegram të marrë në Londër më 19 nëntor 1943 nga gjenerali Dejvis, ndër të tjera thuhej: “Vlerësimi im është se lufta do të zërë pjesën më të madhe të dimrit për t’u zgjidhur.” Ja si na është përkthyer më 2017: “Vlerësimi im është se lufta do të marrë vëmendje më të madhe gjatë dimrit, për të cilën duhet punuar.” Në vend të komenteve për këtë fjali pa kuptim, po jap pjesën origjinale anglisht, sepse sot nuk ka pak shqiptarë që dinë anglisht dhe le të gjykojnë vetë: “My estimate is that the struggle will take most of the winter to work itself out.” Po përse nuk është përmendur telegrami tjetër i gjeneralit Dejvis i 17 dhjetorit? Sepse ai tashmë kërkonte që të denoncoheshin Balli Kombëtar dhe Zogistët, sepse “të gjithë po bashkëpunojnë me gjermanët, të cilët po i shfrytëzojnë ata duke u dhënë armë në sasi të mëdha.”.

Ky autor ka shpërfillur gjithçka ka dalë në dritë për një gjysmë shekulli dhe gjithçka është trajtuar në vepra e shkrime të ndryshme. Përfytyrojeni: një libër pretencioz, që pohon se lufta “është ende e pazbardhur në shumë elementë të saj”, nuk ka asnjë bibliografi! Nga ana ime, unë kam përkthyer librat e katër oficerëve britanikë në Shqipëri gjatë luftës: Xh. Emerit, P. Kempit, R. Hibertit dhe U. Tilmanit. Në veçanti nuk është përmendur libri i R. Hibertit “Fitorja e hidhur” (1991, botuar shqip më 1993 në tirazhin më të madh se pothuaj çdo libër tjetër që nga ajo kohë dhe ribotuar më 2014), i mbështetur pikërisht në këto dokumente që na serviren si zbulime tashti, sepse ai është një grusht hundëve për gjithë autorët e atij kallëpi.

Fare pak kohë pas qeverisë britanike, bënë deklarata mbështetëse për Shqipërinë edhe amerikanët e sovjetikët. Kjo ishte një mbështetje historike e Aleatëve të Mëdhenj për ruajtjen e atdheut tonë gjatë zjarrit të luftës më të përgjakshme në historinë e njerëzimit dhe ngjalli shpresa të jashtëzakonshme për fatet e tij pas përfundimit të asaj lufte. Prandaj nuk mundem të mos kundërshtoj prerazi pohimin (f. 19), se: “Shqipëria mbijetoi me kufijtë e 1939-s, falë rastësisë dhe ngjarjeve që morën rrjedhë me nisjen e Luftës së Ftohtë”. Ka mjaft pohime të tjera, të lëshuara si bajgat lopa nëpër librin e vitit 2017, por ky është pohimi më antishqiptar që kam lexuar ndonjëherë nga një shqiptar. Shqipëria është një vend europian, populli i saj është nga më të vjetrit në Europë dhe shtetin e vet ai e ka ngritur me gjak, me djersë dhe me vetëdije.

E megjithatë, kërkimi vazhdon.