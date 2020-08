Zhvillime pozitive në Maqedoninë e Veriut

Nga Hamdi Jupe

Të martën u bënë të ditura detaje nga marrëveshja më e re e partive politike në republikën fqinje për krijimin e qeverisë së re, pas zgjedhjeve të parakohshme parlamentare atje. Zgjedhjet u zhvilluan në klimën e përgjithshme të pandemisë së Covid 19, por ato ishin të rregullta dhe nuk ka patur kontestime. Zajev dhe Ahmeti dhanë hollësi nga marrëveshja, duke u dhënë fund hamendësimeve dhe dilemave. Partia LSDM e Zajevit do të jetë përsëri në kualicion qeverisës me disa parti shqiptare që hynë në parlament. Flitet për dy apo tri prej tyre.Lidhja Social Demokrate dhe Bashkimi Demokratik për Integrim kanë finalizuar tashmë marrëveshjen. Ky është një hap pozitiv për stabilitetin e vendit fqinj.

Në median shqiptare të andej e këndej kufirit ka mbetur si “gozhda e Nastradinit” deklarata e kryetarittë BDI-së Ali Ahmeti gjatë fushatëssë zgjedhjeve se, shqiptarët nuk duan as më shumë as më pak, por vetëm kryeministrin në qeverinë e re. Mu për këtë ato vrapuan të deklarojnë menjëherë se “shqiptarët e Maqedonisë se Veriut mbetën pa kryeministër” etj. Histori gazetash e gazetarësh, aq sa janë gati ta shpallin tradhtar Ahmetin që nuk iu përmbajt deklarates së tij. Për t’i qetësuar ata, u tha se kryeministri i ri u propozua nga shqiptarët dhe ai do të jetë Zajev. Vetë Ahmeti deklaroi: “Këto 4 vite janë bërë punë të guximshme, punët e guximshme i bëjnë guximtarët!”

Nga informacionet që vijnë nga vendi fqinj, arrin të kuptosh se sipas marrëveshjes më të re, shqiptarët kanë marrë aq sa meritojnë në qeverisjen e re, e parë kjo jo vetëm si kabinet qeveritar, por më gjerë. Janë tri parti shqiptare që janë afruar në qeveri, duke bërë të mundur krijimin e një mazhorance parlamentare të mjaftueshme në mbështetje të reformave integruese të vendit. Shqiptarët marrin një zëvendës/kryeministër që edhe e kanë patur më parë dhe, gjithashtu, disa ministri të rëndësishme, ku do të veçoja Ministrinë e Financave (paratë) Ministrinë e Mbrojtjes, atë të Marrëdhënieve Ndëretnike etj. Nuk është thënë gjë për postet e larta parlamentare, ku shqiptarët kishin kryetarin e parlamentit në mandatin e kaluar, por besohet që edhe kjo do të jetë pjesë e marrëveshjes.

Më e rëndësihmja në këtë ujdi të fundit është konfirmimi i fakltit se pa shqiptarët nuk mund të ketë qeveri të qëndrueshme në Republikën fqinjeme vendin tonë. Këtu është rasti të themi se ata u përfaqësuan në Parlamentin e ri maqedonas me më shumë deputetë se asnjëherë tjetër, gjë që tregon se me gjithë “gërr – mërret” midis tyre, ka një thelb pozitiv te politikanët shqiptarë të atjeshëm për atë se çfarë është më e mira për popullin e tyre. Kjo është shenjë e pjekurisë politike dhe jep shpresa për të ardhmen.

Shqipëria natyrisht që gëzohet para këtyre zhvillimeve në shteti fqinj. Ajo ka në kufi të saj një vend me të cilin meriton dhe ka arsye tëforta të mbahen marrëdhënie të mira për përfitime reciproke. Respektimi i të drejtave kombëtare dhe njerëzore të shqiptarëve atje është përparësi e shtetit tonë. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama e quajti këtë ngjarje si “Ditë e shënuar për shqiptarët e Maqedonisë së Veriut,që falë marrëveshjes me fituesin e zgjedhjeve,Zoran Zajev,marrin një peshë të re në jetën politike të vendit fqinj.”

Lidhur me deklaratën elektorale të Ahmetit për “kryeministrin shqiptar” atje, edhe ajo nuk ishte e kotë. Ajo zgjoi një debat në shoqërinë maqedonase në tërësi dhe në popullsinë shqiptare në veçanti për rolin e pamohueshëm të saj në egzistencën dhe zhvillimin e shtetit fqinj. Se pari, nuk mungojnë shembujt nga bota ku kryeministri i ka takuar një komuniteti të vogël dhe kjo ka ndodhur edhe në rajonin e Ballkanit. Së dyti, fakt është seajo deklaratë i maksimalizoi votat e shqiptarëve në zgjedhjet maqedonase dhe, edhe vetëm për këtë duhet vlerësuar.

A ndikoi ajo drejtpërdrejtë të rritjen e besimit të shqiptarëve te lidershipipi i tyre dhe, për rrjedhojë edhe te votat etyre apo jo, këtë nuk mund ta themi me siguri, por normalisht që duhet të ketë ndikuar në rritjen e ndërgjegjes kombëtare atje, duke inxitur ata të shkojnë te kutitë e votimit. Në fund të fundit, të ëndërrosh dhe të synosh nuk ka asgjë të keqe, përkundrazi. Shumë gjëra që sot i gëzojnë shqiptarët e Maqedonisë, dikur, para jo shumë vitesh, dukeshin ëndra në diell, por ja që po bëhen realitet. Edhe në këtë rast është rënë dakord që shqiptarët do të propozojnë kryeministrin për njëqind ditët para zgjedhjeve të reja parlametnare pas katër vitesh dhe kjo nuk është pak. Gur – gur bëhet kalaja. Në fund të fundit, deklarata e Ahmeti për “kryeministrin shqiptar”pra, dha më shumë se një rezultat.