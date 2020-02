Zi në familjen Berisha për Ditën e Shën Valentinit! Ish-kryeministri humb njeriun e shtrenjtë: U ndanë rrugët por jo zemrat tona

Ish-kryeministri Sali Berisha ka përcjellë për në banesën e fundit djalin e xhaxhait, Sulejman Berisha.

Në një status në rrjetet sociale, Berisha ka shkruar fjatë të ndjera për kushëririn e tij, i cili në ditën e të dashuruarve, sot më 14 shkurt, u përcoLl për në banesën e fundit.

Ish-kryeministri e përshkruan Sulejman Berishën, si një patriot të zjarrtë, teksa shton se Kodrën e Priftit ai e ka kthyer në kullë për luftëtarët e UÇK-së, në mënyrë të që t’i vinte në ndihmë Kosovës.

Ndër rreshta, Berisha shkruan se atyre u janë ndarë rrugët e jo zemrat, krahas një fotoje ku ish-kryeministri shihet i pikëlluar.

“Zi ne familjen tone! Miq, sot ne percollem ne banesen e fundit nje njeri shume te dashur te familjes tone, djalin e xhaxhait tim, Sylejmanin. Qe kur fillon memoria ime, ai, mocanik me mua, ishte per te gjithe vitet e femijerise dhe me vone si vella per mua. Se bashku ndame lojerat, gezimet, dashurine e prinderve, familjareve tane dhe perfunduam shkollen 7 vjeçare. Me vone rruget tona u ndane por jo zemrat tona. Ai qendroi ne Koder te Prifçit ne Tropoje, aty ku dhe u martua dhe krijoi familjen e tij te mrekullueshme. Sylejmani pati nje jete plote sakrifica. Ai punoi si minator pothuaj ne te gjitha minierat e rrethit dhe qarkut te Kukesit. Kurre nuk kam njohur nje njeri me puntor se ai apo qe te kete djersitur me shume ne pune se Sylejmani. Kudo qe ai punoi, me ndershmerine, njerezine dhe respektin e tij beri miq dhe shoke te shumte. Miq, Sylejmani ishte nje patriot i vertet. Ne vitet 1996-1999 ai e shnderroi shtepine ne Kodren e Prifçit ne nje nga bazat me te rendesishme te Ushtrise Çlirimtare te Kosoves”- shkruan Berisha.

Pjesë në varrimin e Sulejman Berishës mori edhe ish-kryeminsitri Ramush Haradinaj, i cili e përshkroi të ndjerin si një vëlla për Kosovën.

d.a. / dita