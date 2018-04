Zidane: I jam shumë borxhli Juventusit dhe Realit

Zinedine Zidane ka dhënë sot një intervistë ekskluzive për “UEFA.com”, disa orë para se Real Madridi të luajë kundër Juventusit, në ndeshjen e parë çerekfinale të Ligës së Kampionëve.

Trajneri francez rishikoi karrierën e tij në Kupën Europiane, sukseset e tij, karrierën në Madrid dhe në Torino

A e imagjinonit dot të kishit kaq shumë suksese si trajner i Real Madridit?

Duke qenë në këtë klub, me një histori të pabesueshme, e dija se mund të fitonim shumëçka. Kjo është historia e këtij klubi, është ADN-ja e këtij klubi, e këtij ekipi. Kam fituar shumë gjëra si lojtar, mendova se mund ta bëja edhe si trajner. Tani, është e vërtetë që fitimi i tetë titujve në dy vite nuk ishte diçka që e imagjinoja. Por, kjo është ajo, që është bërë. Gjëja më e rëndësishme është të bëjmë gjithçka që mundemi për të fituar tituj. Kjo është gjëja më e rëndësishme. Është ADN-ja e këtij klubi.

Cili është ndryshimi midis triumfeve si lojtar dhe duke e bërë këtë si trajner?

Kam fituar si lojtar. Sot, duke qenë përgjegjës për 25 lojtarë, ka më shumë gjëra për të bërë. Tani më kujtohet Carlo Ancelotti, i cili më pati thënë: “Ju do të shihni çdo të thotë të jesh trajner, sepse kjo është ajo që do të ndodhë me ju. Ju do ta matni atë rol vetë: duke fituar si trajner është shumë më e bukur, shumë më e vështirë. Dhe ai kishte të drejtë”.

Real Madridi ka 12 Kupa Europiane (Champions)…

Real Madridi ka një histori të veçantë me këtë kompeticion. Sot ne jemi aktorë, që përpiqemi të përjetësojmë traditën. Ne jemi duke u përpjekur të themi se kemi mundësi ta fitojmë Champions-in edhe një herë, këtë vit. Madje, jemi në gjendje më shumë se vitin e kaluar për ta mbrojtur titullin tonë.

Çfarë do të thotë Real Madridi për ju?

Gjithçka. Çdo gjë, sepse ky klub më dha gjithçka. Më kujtohet presidenti Florentino Pérez, i cili më solli këtu. I kam borxh gjithçka. Falë tij luajta dhe jam trajner me këtë superklub. Kështu, i detyrohem gjithçka presidentit tim dhe këtij klubi, pastaj të gjithë këtyre njerëzve, të gjithë këtyre tifozëve, të cilët gjithmonë kanë treguar respektin dhe dashurinë e tyre. Kjo është historia, unë shpresoj se ajo vazhdon.

Keni luajtur edhe për Juventusin…

Mendoj se Juventusi ishte, gjithashtu, një trampolinë e rëndësishme për mua. Unë u largova nga Bordo (Francë) dhe erdha në një klub shumë të njohur. Isha shumë i mirëpritur nga një trajner, Marcelo Lippi, i cili më shoqëroi dhe më bëri të progresoj. Ky klub më bëri të rritem si lojtar dhe si njeri. Unë i kam borxh shumë gjëra Juventusit. Kjo është arsyeja pse nuk luajta në shumë klube, në karrierën time.

Finalja e Kardifit

Ishte pak nga të gjitha. Nuk mjaftoi vetëm fjalimi im para lojtarëve. Ishte vetë dëshira e lojtarëve për të fituar. Kur hymë në pjesën e dytë, ishim më të vendosur. Gjërat shkuan mirë.

Krahasimi i ndeshjes së të martës me finalen e Kardifit?

Çdo gjë do të jetë ndryshe. Mund të kemi qenë dy herë radhazi kampionë, por kjo nuk na ndihmon. Ky fakt thjesht na lejon të themi se duam të mbrojmë titullin tonë, por asgjë më shumë. Gjithçka do të jetë e nevojshme të provohet në terren, ku duhet të jemi efikas, madje edhe më shumë se vitin e kaluar. Dhe do të jetë një ballafaqim shumë i vështirë.

a.s/dita