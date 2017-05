Zidane: Nuk ka favoritë. Simeone është fenomenal

Zinedine Zidane doli sot në një konferencë për shtyp, në prag të gjysmëfinales së parë të Ligës së Kampioneve, që do ta luajë ndaj Atletico Madrid, në “Bernabeu”.

Trajneri francez tha se bashkë me ekipin e tij gjendeshin përpara një nga lojërat më të rëndësishme të sezonit, ndërsa lëshoi edhe një mesazh për kujdes: “Tani për tani nuk mendojmë për finalen!”

Ai e konsideroi një gjysmëfinale të komplikuar derbin e Madridit në Champions: “Kjo do të thotë se asgjë nuk kemi fituar në këtë kompeticion. Jemi duke menduar vetëm për dy përplasjet me Atletico Madrid, asgjë tjetër, as për finalen e Cardiff-it. E përsëris, ne duhet të mendojmë për ndeshjen e nesërme, e cila do të jetë e madhe, e vështirë. Jemi përgatitur me shumë kujdes, sepse kemi arriti në një pikë të sezonit, kur luajmë çdo gjë. Si klub shohim vetëm përpara. Më pas, secili prej nesh jeton në një mënyrë ndryshe. Unë e kam përjetuar derbin me Atletico Madrid si lojtar dhe trajner”.

A ka shumë mesazhe para një loje si kjo? “Më shumë se kaq, ka shumë punë. Duke luajtur çdo tri ditë, ne nuk mund të mendojmë për gjë tjetër. Mbi të gjitha për mesazhet. Secili prej nesh është i përqendruar dhe ka përvojën e këtyre lojërave të mëdha”.

Gjysmëfinalja e parë në shtëpi. “Ne e dimë rëndësinë e lojës sonë të parë. Duhet të mendojmë vetëm për këtë ndeshje, jo për kthimin. Tifozët janë me ne kësaj here, si kundër Valencias. Ky është një plus në ndeshjen e nesërme. Si skuadër e dimë se çfarë duhet të bëjmë, por publiku i “Bernabeut” është gjithmonë një plus për ne”.

A do të ndikojë finalja e sezonit të kaluar? “Nuk mendoj. Për ne dhe për Atletico Madrid është një gjysmëfinale me dy ndeshje. Ju nuk mund të mbështeteni tek ajo që ka ndodhur në të kaluarën, sepse ajo që ndodhi, ndodhi. Tani është ndryshe”.

Si e imagjinoj ndeshjen? “Ne nuk jemi favoritë. Ky derbi është 50-50. Ne do të përpiqemi të bëjmë më të mirën për të fituar dhe asgjë tjetër, pa menduar se ka një ndeshje gjysmëfinale të dytë. E mira do të ishte ta mbanim portën të paprekur, meqë luajmë në fushën tonë. Sidoqoftë, gjëja më e rëndësishme është që të shënojmë minimalisht një gol më shumë se kundërshtari. E njohim mirë Atletico Madrid dhe jemi të gatshëm për këtë kundërshtar. Kuptohet, ne nuk do të shpikim ndonjë gjë. Thjesht, ne duhet të jetë shumë të mirë nesër mbrëma”.

Simeone? “Është duke bërë një punë fenomenale. Kam shumë respekt për të. Ai ka shumë përvojë tashmë.”