Zjarret, falangat, dhuna, pushteti, pazaret. Kush do qëndrojë?

Bedri Islami

Unë kam qenë njëri ndër ata që e kanë menduar se situata në këtë prag zgjedhjesh vendore do të eskalojë dhe se fillimi i këtij eskalimi do të ishte qyteti im i lindjes, Shkodra.

E kam menduar se i kam përjetuar paszgjedhjet e 31 marsit 1991, në të cilat, opozita e asaj kohe , që është edhe opozita e sotme, megjithëse fitoi në të gjitha zonat elektorale, duke humbur vetëm Koplikun, ku ishte Çun Jonuzi, përsëri gjeti pikërisht Shkodrën për të filluar një proçes që nuk ishte menduar asnjëherë: djegiet.

Nëse 13 dhjetori i vitit 1990 kishte qenë prova e parë, në demonstratën e njohur, që nisi si revoltë demokratike dhe u shndërrua në një proçes shkatërrimi, me 2 prill ndodhi ajo që nuk ishte menduar: u vranë katër protestues, u dogj një godinë që nuk kishte përse të digjej, pasi, ndër të tjera, aty ishte e gjithë arkiva e jetës 45 vjeçare të qytetit dhe plaga e ndodhur asaj dite ende nuk është shëruar.

Edhe me 2 prill ata që e ndezën zjarrin ishin deputetët, megjithëse të porsazgjedhur. Në 2 prill zjarrvënësi ishte Azem Hajdari, por plani ishte bërë në zyrat e PD-së, nga një treshe drejtuese e kohës, Pjetër Arbnori, Ali Spahiu dhe një Xhemal Uruçi, që ishte sekretar. Asnjëri prej tyre nuk ishte në demonstratën e 1 apo të 2 prillit. Pjetër Arbnori, që kishte qenë disi kundër, ishte izoluar, Spahiu priste kufomat në spitalin e qytetit, ndërsa i treti nuk e dinte as vetë se çfarë bënte.

Njëzet e tetë vite më vonë ndodh përsëri e njëjta skenë. Metingashë më shumë se sa militantë, të prirë nga ish deputetë që braktisën mandatin, mes tyre përsëritet pasemëri Spahiu, tani jo në pritje të të rënëve, Spahia, nisin sulmin, të parët apo të fundit nuk ka rëndësi, për të përmbysur një vend, një shtet dhe një komb, dhe e bëjnë këtë nga një vend i shenjtë si është Shkodra në historinë tonë kombëtare dhe nga një shkollë që ka një emër, po ashtu të shtrenjtë, Shenjaze Juka.

I vetmi ndryshim është se në 2 prill i vetmi ekip televiziv që ishte lejuar të filmonte ishte ai i Malit të Zi, ndërsa kësaj here gjithkush filmonte në dëshirën e qejfin e tij.

Qeveria Rama nuk bie se ashtu duan disa njerëz Edi Rama, të jem sinqerisht i ndershëm, ka zhgënjyer më shumë nga sa është menduar se mund të zhgënjejë një shef qeverie. Ai ka arritur të zhgënjejë edhe ata që nuk zhgënjehen lehtë. Në më pak se 6 vite qeverisje ai ka sjellë atë frymë kundër së cilës ishin ngritur njerëzit dhe atë harbutllëk që e kishim parë nën qeverinë Berisha. Nëse jo në përmasat e një harbuti politik si Berisha, por shkalla e harbutërisë nuk ka rëndësi.

Por, duan apo nuk duan, duam apo nuk duam, Rama është shefi i një qeverie, e cila njihet e ligjshme nga të gjitha kancelaritë ndërkombëtare, ajo ka atë përkrahje që i lejon të rrijë në qeverisje, ka atë sfond politik pas vetes që e bën të ligjshme qeverisjen e saj.

Është një qeveri që pak hajr po i bën Shqipërisë, ku ndërlidhja politikë – oligarki financiare është e dukshme, e paskrupullt dhe vanitoze; ku rilindja e saj më shumë se nga kushdo tjetër, po bëhet nga vetë opozita me harbimin e saj; një qeveri që pak nder i bën socialistëve dhe ritmit të saj drejtues; qeveri që pak lidhje ka me aspiratën për demokraci dhe zhvillim dhe qëndrim të barabartë, por, në fund të fundit, ajo është një qeveri që mund të rrëzohet mga vota, nga mendimi, nga një elitë politike krejt ndryshe nga një shumicë zorzopësh që e sulmojnë , duke e kërcënuar me vrasje, litar, fund të tmerrshëm, tmerr pa fund etj.

Të gjithë e dimë se në Shqipëri, si pak kund, sekretet shiten. Prokurori që shiti sekretet e hetimit, nëse një ditë duhet dënuar, ai do të ketë të bëjë me si shokët e tij. Po ashtu, të gjithë e dimë se vota në Shqipëri, jo vetëm tani, shitet, blihet, vidhet, numërohet sipas qejfit, transformohet. Ka ndodhur dhe, edhe për shumë kohë, do të ndodhë. Jo në përmasat e vitit 1996, sepse aty është fillimi i katastrofës së vjedhjeve zgjedhore dhe arkitekti i tyre është ende në lojën e politikës një zë i fortë dhe hakmarrës, i padënuar dhe i pandëshkuar, oligark dhe gjaknxitës; jo në përmasat e zgjedhjeve të vitit 2009, kur pikërisht shefi i qeverisë së asaj kohe nuk lejoi hapjen e asnjë kutie votimi, në të kundërtën i dogji publikisht buzë një përroi; jo si në zgjedhjen e kryebashkiakut të Tiranës, Basha, ku dy hajdutë u bënë së bashku dhe krijuan precedentin e ri politik, ku vjedhja realizohet përmes duarve të kryetarit të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, i cili kishte periudhën e tij të shpërblimit, disa vite si sekretar i përgjithshëm në PD dhe tani mund të shkojë në burg; por, duhet pranuar, vidhet vota, transformohet vota, shitet vota, blihet vota..edhe pse kjo nuk mund të ndryshojë dramatikisht rezultatin e zgjedhjeve.

Falangat e sulmit të PD-së, me të cilët u bashkuan edhe rioshët e LSI-së, në bashkitë e drejtuara nga opozita, mundet edhe të anulojnë dhe të shtyjnë një palë zgjedhje, por nuk mund të hedhin një qeveri përmes dhunës. Ata duhet të harrojnë shtatorin e vitit 1998, e po ashtu, edhe 21 janarin. Duhet të harrojnë se mund të përsërisin Gërdecin, ku, për ironi të tyre dhe të zjarreve që venë, afër këtij fshati, i biri i kryeministrit, Berishçka , blen një tokë me vlerë dy milionë euro!!!

Megjithëse mund të duket si ide paranajoke, e vërteta është se dora që i nxit është e njëjta me atë që nxiti 2 prillin, që nxiti shkatërrimin, që krijoi në Shqipëri një elitë drejtuesish të lidhur me shërbimet fqinje, që mbivendosi pronat dhe shkaktoi krizën e madhe ndërshqiptare, që u bë shkak të një deportimi politik serbomadh se “ shqiptarët, edhe në Shqipëri , nuk mund të bëjnë shtet, e aq më pak në Kosovë”; është e njëjta dorë që vrau lirisht dhe nuk u kënaq nga gjaku i derdhur dhe që përsëri kërkon të vazhdojë e njëjta histori gjaku.

Lëvizja amorfe e opozitës me shkatërrimin e çdo gjëje që lidhet me zgjedhjet e ardhshme nuk ka të bëjë me principet demokratike që , me demek, u paskan ardhur tani vonë, liderëve demokratë. Ata, si kanë qenë edhe do të mbeten.

Nuk ka të bëjë me qeverisjen Rama, me të cilën , të dyja anët e opozitës do të ishin lidhur me dëshirë pas zgjedhjeve të vitit 2017, por që mbetën jashtë të dyja, por me largimin e pushtetit nga duart për një kohë të gjatë, shumë të gjatë.

Nuk ka të bëjë se këto, opozita dhe mitingashët e punësuar të saj, janë më atdhetarë se Rama dhe se e duan aq fort këtë vend, sa që u dalin lot nga sytë prej dhimbjes së humbjeve. Janë, aty – aty, hyjnë e dalin nga i njëjti konak, bubullijë kur është kohë e mirë dhe struken kur është stuhi. Kanë shitur çfarë kanë dashur dhe kanë grabitur çfarë kanë mundur; janë përkulur sa herë u kanë thnë dhe janë gjunjëzuar kur kanë menduar benifitet e ardhshme.

Skenat që vijnë nga bashkitë e opozitës janë pamja që afrojnë në një qeverisje të ardhshme. Janë shenjat se as nuk kanë mësuar dhe as nuk kanë ndër mend të mësojnë. Vendosin hurin para mendjes; zjarrin para idesë; shkatërrimin para idesë dhe në fund bëjnë viktimën.

Unë i kuptoj halabakët kryetarë bashkish që duan të rizgjidhen dhe bëjnë poteren e rradhës, e di se e kanë shansin e fundit, por , nëse ardhja a mbetja në pushtet do të jetë vazhdim i dhunës, atëherë ku është ndryshimi me atë që vjedh apo blen votat?

Është një plan i vjetër, shumë i vjetër, ndoshta më shumë se një shekullor, i ndarjes së Veriut dhe Jugut, si dy Shqipëri të ndryshme, si dy Shqipëri që kundërshtojnë njëra tjetrën.

Ky plan ka rifilluar të vihet në skenë forcërisht, ashpërsisht, si një zgjatje e tentakulës së një mendësie të vjetër dhe mërie të paharruar.

Në një shumicë dërmuese , aktet e fundit, tejet vandale, kanë të bëjnë pikërisht me këtë endje të vjetër , me krijimin e idesë së një ndarje mes dy pjesëve të vendit dhe, nëse kjo nuk ndalet, në rradhë të parë nga ata që e krijojnë, pasojat mund të jenë shumë më të largëta se sa djegia e një shkolle, rrënimi i një godine apo rrëzimi i një date zgjedhjesh.

Edi Rama ka përgjegjësitë e tij, të shumta dhe të pandreqshme. Ka këmbënguljen e tij që herë herë shkon drejt zvetnimit të politikës. Ai do të gjykohet një ditë si njeriu që humbi shpresat e milionave, por nuk rrëzohet as nga një zhdekretim tinzar dhe antikushtetues, as nga falangat e komiteteve të shpëtimit dhe as nga djegia e një materiali zgjedhor, të cilën, kur e djegin, mitingashët thërrasin “fitore”, pa e ditur se kjo është humbja e tyre.

Por, sëbashku me to, mund të humbasë ky vend, shumë më tepër se sa është menduar.

Atëherë do të jetë vonë për të gjetur fajtorin e vërtetë dhe nuk do të jetë e mundur të gjendet! Sepse, fajtorët , si mos më keq, po bëhen të shumtë dhe të kudondodhur!

