Zjarrvënësit “evropianoperëndimorë”

Nga Viktor Malaj

Një nga anët më qesharake, hipokrite dhe burracake të “dramës” opozitare shqiptare është se, ashtu si dy vjet më parë me “Çadrën e Lirisë”, edhe sot me dorëzimet e mandateve dhe protestat donkishoteske të herëpashershme përpiqen të bindin shqiptarët se ata po luftojnë “për një Shqipëri demokratike dhe evropiane” dhe se synojnë ta bëjnë “Shqipërinë si gjithë Evropa”.

Shikojini me radhë këto fytyra moralisht të mjera dhe politikisht të vetëdiskredituara. Janë po ata që kemi parë nëpër sheshe e podiume qysh nga 1990, po ata që premtonin atëherë të njëjtat gjëra dhe që, pasi iu besuam disa herë, po aq herë dështuan dhe po aq herë na gënjyen duke mos bërë çfarë kishin premtuar dhe duke mos lënë gjë pa bërë për të mirën e tyre vetjake, për pushtetin e tyre familjar dhe partiak.

Tani, që ne i kemi njohur dhe nuk iu besojmë më, edhe pse ata e dinë që përbëjnë pakicën fizike dhe përfaqsojnë kalbëzimin moral, po bëjnë çmos të na imponohen duke u hequr si “shumicë popullore” dhe, njëkohësisht, edhe si “elitë morale”.

Kur kishin pushtetin politik na u imponuan nëpërmjet forcës, duke falsifikuar e dhunuar procese zgjedhore dhe duke rrahur, burgosur e vrarë kundërshtarë politikë. Tani që nuk e kanë as pushtetin politik dhe as atë moral po bëjnë çmos t’iu imponohen shqiptarëve me pushtetin e rrugës duke krijuar kaos, me ushtrim dhune, sulme e djegie institucionesh dhe, po të mos kishin përvojën e 14 shtatorit 1998 do ta merrnin pushtetin me dhunë dhe do ta shpallnin si aktin më të lartë demokratik.

Tani që kancelaritë perëndimore i kanë njohur dhe janë lodhur prej tyre, pasi janë rrudhur tek s’mban më (mbrapa iu shkojnë vetëm të punësuarit e tyre në pushtetin vendor atje ku e drejtojnë, si dhe një lukuni lamashësh të mbledhur nëpër periferitë urbane), shpëtimtarët tanë zjarrvënës po bëjnë çmos që pakicën dëshpërimisht të vogël të ushtarëve të së keqes ta identifikojnë me “popullin e bashkuar për liri dhe demokraci”, ndërsa pushtetin dhe pjesën pambarimisht të madhe të shqiptarëve që nuk iu shkojnë pas t’i quajnë “juntë”.

Kaq i madh është dëshpërimi dhe kaq e paparë është pafytyrësia e tyre saqë dhunuesit e djeshëm dhe të disahershëm të Kushtetutës dhe rendit demokratik sot cinxërojnë: “Ne do të vendosim rendin kushtetues…” me të cilin nënkuptojnë pushtetin e tyre të padëshiruar dhe të pavotuar nga populli, por të lakmuar dhe të synuar prej tyre marrëzisht. Donkishotizmi i tyre është i paparë dhe i neveritshëm.

Një herë shpallin se me demek është “populli i zemëruar” që proteston e nuk përmbahet dhe se protestat nuk janë politike, madje ata vetë nuk po luftojnë për kurrfarë pushteti, por vetëm për popullin, dhe, nga ana tjetër, vrapojnë cep më cep të Shqipërisë për të mbledhur vegla qorre për t’i sjellë në kryeqytet me autobusë e makina partiake, duke iu paguar drekat e darkat dhe duke i yshtur t’iu vënë zjarrin institucioneve.

Kushdo që i shikon me vëmendje e ka vënë re se janë kthyer në një bandë zjarrvënësish të Shqipërisë; zjarrvënës real dhe zjarrvënës politik. Zjarrvënës politike sepse po bëjnë të pamundurën që të pengojnë nisjen e negociatave me BE për anëtarësim, si dhe po përqeshin, mospërfillin dhe shpallin të paligjshme Reformën në Drejtësi edhe pse kancelaritë perëndimore e kanë përcaktuar si histori suksesi dhe shembull unik në Evropë.

Meqë të gjitha kancelaritë euro-atlantike kanë shprehur mosmiratimin e veprimeve të kësaj opozite dhe dënojnë çdo herë dhunën e saj si “një rrugë të shkurtër për të ardhur në pushtet”, zjarrvënësit tanë, pasi e shpallën Kryeministrin e vendit si “kryekrimineli që ka vrarë shpresën e shqiptarëve”, i shpallën edhe ambasadorët perëndimorë të korruptuar dhe deklaratat e tyre si “të blera apo të sponsorizuara nga paratë e drogës”.

Tani, ne shqiptarëve nuk na mbetet gjë tjetër veçse të braktisim qeverisjen brenda vendit, të shpallim si të korruptuar dhe antishqiptare gjithë kancelaritë perëndimore dhe, nga ana tjetër, të shpallim hyjnore bandën zjarrvënëse të mbytur në mëkate që ka marrë përsipër shpëtimin tonë dhe bërjen e “Shqipërisë si gjithë Evropa”. Neve nuk na mbetet gjë tjetër veçse të besojmë se në Evropë u shkuaka duke ecur e vepruar në rrugë të kundërt me atë që na tregojnë Evropa dhe SHBA.

Njeriu normal nuk ka se si të mos habitet i pataksur kur shikonte Lulzim Bashën, që rrotullohej si Duçja mbi një platformë para ndërtesës qeveritare që nxirrte tym nga zjarrvënësit e tij, dhe fliste për “Shqipëri evropiane”, pa bërë asnjëherë thirrje për paqe, qetësi dhe vetpërmbajtje. Përkundrazi, fliste dhe flet vetëm për “mposhtje, dëbim, rrëzim, revolucion, luftë…” etj. si këto.

Kaq dëshpëruese është gjendja politike dhe kaq pa shpresë është theqafja morale në Shqipëri saqë dy-tre herë në muaj shqiptarët duhet të shohin dhe të dëgjojnë në mes të Tiranës, 20 metër larg godinës qeveritare një njeri që kërkon të bëhet kryeministër me pahir dhe në mënyrë të pamerituar duke mbajtur të njëjtin leksion për të kushedisatën herë në një kohë që, për çdo mendje normale dhe për çdo gjykim të shëndoshë moral, ky njeri duhej të ishte në burg duke u lutur për ndonjë amnisti dhe jo duke kërcënuar për ushtrim dhune, luftë e revolucion.

Çfarë fyerje e dinjitetit njerëzor dhe përçmim i intelektit të shëndoshë është të shikosh dhe dëgjosh të flasë për “juntë” dhe krim shtetëror një njeri që vetëm pak vjet më parë, si Ministër i Brendshëm, ka vrarë poshtë këmbëve të tij katër protestues paqësorë dhe plagosur dhjetra të tjerë me armë zjarri, që ka fshirë regjistrimet audiovizive të ngjarjes dhe komunikimeve brendaqeveritare, që ka shpallur protestuesit autorë të vrasjeve dhe që ka dekoruar e shpërblyer ekzekutorët e vrasjeve! Çfarë talljeje me popullin shqiptar është të mbajë leksione “në natyrë” kundër korrupsionit një njeri si Lulzim Basha i cili, kur ishte Ministër Transporti, vetëm me një tender të rrugës Milot-Kukës “zhduku” 230 milion euro dhe u gjet fajtor nga prokuroria, por e mbylli çështjen me procedurë në gjykatë pa u shpallur kurrë i pafajshëm! Çfarë nëpërkëmbje e kujtesës dhe të vërtetës historike është që kalorës i zgjedhjeve të lira dhe simbol i atdhetarit të vetëshpallet përditë në mes të Tiranës njeriu i cili, haptas dhe drejtpërdrejt në TV, para tetë vitesh manipuloi rezultatin e zgjedhjeve për bashkinë e Tiranës dhe dy vjet më heret kishte firmosur një Marrëveshje Antikombëtare për Detin me Greqinë!

Mirëpo, Lulzim Basha nuk ëshë i vetmi zjarrvënës, luftënxitës dhe kaossjellës në politikën shqiptare. Ai është më shumë një vegël, një mekanizëm me konstitucionin e përshtatshëm moral për t’u përdorur sipas qëllimeve dhe interesave të padrinos së tij politik dhe shpirtëror. Në prapaskenë dhe në epiqendër të të gjithë dalldisë antidemokratike dhe antikushtetuese qëndron, si përherë, udhëheqësi shpirtëror i kaosit dhe paligjshmërisë, Ajatollah Salehi i cili, për ato që ka bërë për gati tridhjetë vjet, do të duhej të ishte me kohë pas hekurave, në mos në ndonjë vend tjetër “më të paqëm”.

Me dhjetëra satelitë të tjerë politikë, mëkatarë të së shkuarës dhe gjahtarë të pangopur pushtetesh e privilegjesh, i vijnë rrotull duke e nxitur, përkrahur dhe frymëzuar në marrëzinë e tij dritëshkurtër. Duke mos përmendur disa figurina Balli-stike pa intelekt dhe pa dinjitet që shpallin “gjendjen e luftës” dhe kacavirren nëpër furgonë policie për të na thënë se marrëzia dhe paligjshmëria paskan heonj, të bën përshtypje agresiviteti dhe mendjeshkurtësia e disa figurave të kahershme politike që, me mendjet e tyre të lehta, i fryjnë konfliktit dhe luftës midis shqiptarëve për hir të prapanicave dhe xhepave të tyre të fryrë dhe të rënduar me mëkatet e përfitimeve të paligjshme të fituara me pushtetin tashmë të humbur me votë dhe, meqë nuk e marrin dot me votë, kërkojnë ta marrin me dhunë.

Një Dash pa këmborë dhe pa tufë, por me mendjen shumë më të shtrembër se gojën, një mëkatar i orëve të para të zbatimit praktik të berishizmit, pijanec i dorës së parë dhe parimor i shkallës së fundit, ka aq guxim prej budallai saqë, në kundërshtim me gjithë sa panë shqiptarët drejtpërdrejt në TV, të deklarojë se: “Këtu, falë Zotit, nuk ka asnjë njeri të gërvishtur përveç asaj dere të tymosur. Kjo është protestë paqësore komplet. Sot protestën po e kontrollojnë partitë. Ditën që do të dalë populli në protestë, atëherë Rama do të gjejë belanë”.

Shumëkush nga ata që s’ishin pranë tij kanë dëshiruar t’i thoshin: Po mirë, o gaztor i prapambetjes, meqë Ramën e keni shpallur si të keqen më të madhe, përse s’e merr me vete edhe Haxhi Qamilin e PD-së dhe strukuni në shtëpi për ta lënë popullin të dalë vetë në protestë, pa thirrjen dhe pa ndihmën tuaj se kështu “Rama do gjejë belanë”? Ju, a keni dalë në protestë për ta rrëzuar apo për ta shpëtuar Ramën?

Një zjarrvënëse tjetër, satelite e kryezjarrvënësit Basha dhe idhujtare e berishizmit, Kryemadhe dhe mendjevogël, pasi nxit dhe kërcënon se “1997 s’do të jetë asgjë sepse atëherë u ngritën për lekët, por sot nuk është çështje parashë…”, vazhdon: “Ata njerëz që janë para zyrës së (Ramës) mund të hyjnë për një sekond për të pushtuar zyrën e tij. Qytetarët do t’i hyjnë në zyrë nëse ai nuk reflekton”.

Shpesh herë e pyes veten: a mendojnë Berisha, Basha, Kryemadhi etj. se po i vunë flakën konfliktit civil për interesat e veta nuk do të kenë kurrfarë sigurie as për fëmijët dhe familjet e tyre, pavarësisht nëse ndodhen në Itali, Austri, Angli apo Holandë dhe se vilat e tyre në Gjirin e Lalëzit dhe në Tiranë do të bëhen shkrumb e hi?! Sali Berisha e di shumë mirë, por do të bënte mirë t’ua tregonte edhe Bashës e Kryemadhit se, kryesisht, ka qenë ndërhyrja e të huajve në 1997 që ai dhe familja e tij nuk “shkuan për lesh” dhe se, në rast të një konflikti tjetër të ngjashëm, kjo ndërhyrje e huaj nuk do t’i ofrohet më.

Hipokrizia dhe vetëdiskreditimi i këtyre figurave dhe figurinave, bashkë me dëshirat e përpjekjet e tyre për të shkaktuar viktima nga përplasjet e trutharëve pa dinjitet me ligjin dhe mbrojtësit e tij, doli sheshit në rastin e një totoleshi me emrin Seit Dollapi, një ish-i korruptuar që dikur ka mbushur thasët me para si drejtues i CEZ dhe OSHEE e tani mban një post organizativ (organizimin e akteve të dhunshme) në PD.

Ky mashkull rreth 60 vjeçar, pasi kishte nxitur lamashët e turmës kundër policëve dhe pasi vetë qëlloi me gurë ndaj forcave të rendit, kur policët i kërkuan të hiqte maskën-kundërgaz dhe të largohej prej aty, ia dha vrapit në drejtim të kundërt me atë të treguar nga forcat e rendit. Disa policë që e pandehnë për ndonjë horr që po ikte me vrap sepse ndihej fajtor për çfarë kishte bërë, iu vunë mbrapa dhe, pasi këmbëlehti faqezi u pengua e rrëshqiti në tokë, i dhanë edhe nja dy shkopinj gome.

Shtabi i zjarrvënësve, që dikur i kishte vrarë protestuesit pa kryer asnjë nga aktet e Dollapit dhe i kishte shpallur “kokëpalarë”, tani, së bashku me disa analistë “idealistë sezonalë” (siç i quante me të drejtë z.M.Nano) e konsideroi përdorimin e shkopit të gomës “dhunë shtazarake dhe masakrim publik”. Ndërkaq, kryezjarrvënësi Basha i bëri thirrje turmës së dhunshme: Kanë rrëmbye Sahitin moreeee, o hej! Hajdeni pas meje të shkojmë tek Drejtoria e Policisë, more hehejjj!

Nuk do të ishte keq që ai shkopi i gomës, i prodhuar në Perëndim enkas për t’u përdorur ndaj atyre që shkelin ligjet dhe s’i binden policisë, të përdorej edhe në Tiranë ndaj dhunuesve të ligjit në përpjestim me kontributin e tyre në ligjshkelje. E, në rast ankese, ligjshkelësit zjarrvënës të Shqipërisë të kishin mundësinë të zgjidhnin për të marrë mbi vete: shkopinjtë e gomës apo plumbat e armëve të zjarrit që vetë i kanë përdorur jo kundër zjarrëvënsve, por kundër protestuesve me duar në xhepa.

Kryezjarrvënësi Basha na kumtoi se rrëzimi i Dollapit dhe goditja e tij me një shkop gome ishin urdhëruar drejtpërdrejt nga Rama dhe Lleshaj. Nëse është kështu atëhere vrasja e katër protestuesve në 21 janar 2011 ka qene vepër e drejtpërdrejtë e Berishës dhe Bashës.

E vërteta e gjithë kësaj dalldie dhe pafytyrësie politike, me shumë dëme për vendin dhe popullin shqiptar, është përpjekja e një grushti njerëzish, mëkatarë të së shkuarës dhe të pavotueshëm të së sotmes, që të përdorin popullin si mish për top për të arritur me dhunë dhe kaos çfarë s’ka të ngjarë ta arrijnë me votime dhe procese të rregullt demokratikë. Për këtë synim ata janë të gatshëm dhe po bëjnë çmos të nxisin kaos dhe shkaktojnë viktima për t’i përdorur sot siç përdorën arkivolin e A. Hajdarit dikur.

Të mësuarit me pushtet dhe privilegje, me favore dhe përfitime të paligjshme dhe perspektiva e zymtë për t’i pasur shpejt ato sërish, iu kanë errësuar sytë dhe turbulluar mendjet dhe duan ta mbajnë Shqipërinë dhe shqiptarët peng të interesave të tyre vetjake. Këtë e dëshmojnë mjaft qartë dy prononcime të Norës së Tepsisë dhe jo asaj të Malësisë e cila, para disa javësh tha se “LSI e bëri Edi Ramën burrë shteti, kryeministër ndërsa ai, sapo e arriti këtë, tha ju s’më duheni më…”, kurse të shtunën e kaluar u shpreh: “Le të vdesin edhe qytetarët!”.

Çeta e zjarrvënësve të Shqipërisë, në misionin dhe inkursionin e saj të turpshëm e të dënueshëm edhe ligjërisht, ka si armiq kryesorë moralin e saj të kalbur, ndërgjegjen e rrënuar dhe të shkuarën e saj të dështuar, të turpshme dhe të dënueshme. Këtë çetë honxhobonxhosh nuk mund ta shpëtojë dot një armatë mediatike pa parime e ideale e cila ka gati tridhjetë vjet që e nxit çetën, e frymëzon dhe e mbron në të gjitha paudhësitë e saj, duke përfituar edhe vetë nga këto paudhësi.

Kjo armatë zhurmëmadhe dhe moralpakët nuk nguron të shpallë si akt diktatorial të qeverisë së sotme përdorimin e shkopit të gomës, ujit me presion dhe gazit lotësjellës ndaj protestuesve të dhunshëm, ndërsa dikur miratonte dhe justifikonte rrahjet e gjakosjet e deputetëve opozitarë në mes të sheshit “Skënderbej”, burgosjen e kryetarit të opozitës, rrahjet e gazetarëve si dhe vrasjet e protestuesve. Kaq të paprinciptë dhe pasionantë janë disa nga këta kadrinj saqë edhe pse besohet se janë të shkolluar jashtë e japin mësim në universitet dalin e na thonë se qeverisja e sotme është juntë ( ?!!! ) dhe se e shpallin edhe veten e tyre luftëtarë të paepur kundër juntës.

Çeta e zjarrvënësve të Shqipërisë nuk mund ta fshehë hipokrizinë dhe qëllimin e saj të vërtetë me pretendimet dhe parullat propagandistike për demokraci dhe evropianizëm sepse këto pretendime i kompromentojnë thëniet e tjera dhe veprimet e saj. Prandaj edhe Ambasada Amerikane në Tiranë deklaroi: “Objektivi i deklaruar i opozitës për ta bërë demokracinë e Shqipërisë më të fortë shkon kundër dhunës që po ushtrohet nga protestuesit. Dhuna është thelbësisht jodemokratike dhe duhet të ndalojë…”.

Tani, siç e shprehte me të drejtë z. M. Nano, Qeveria shqiptare por edhe bashkësia ndërkombëtare euro-atlantike duhet t’i japin fund kësaj maskarade hipokrizie, maskarallëku dhe karshillëku antidemokratik. Nuk shkon që të ndalohen disa lamashë që sulmojnë policinë dhe institucionet dhe të mos shkojnë prapa hekurave frymëzuesit, drejtuesit dhe avokatët e tyre. Duke vepruar kështu, qeveria nuk po burgos opozitën politike, por kundërshtuesit e ligjit dhe të rendit demokratik që mbulohen me mantelin e opozitës.

Rendi nuk mund të jetë demokratik kur veglat e mjera të paligjshmërisë vihen para përgjegjësisë ligjore dhe zotërit dhe përdoruesit e veglave lihen të lirë, madje të na bëjnë moral e japin leksione “demokracie” si kaposhi majë plehut kur duhej të qëndronin gjatë në qeli si minj të përcëlluar. Të përcëlluar nga forca dhe drejtësia e ligjit.

