Zogu siç ishte

Xhevdet Shehu – DITA

Historiani Xhelal Gjeçovi, jeton prej vitesh në Shtetet e Bashkuara. Por kjo nuk e ka penguar të vazhdojë të shkruajë e të bëjë studime për historinë tonë. Ai ka qenë herë pas here i pranishëm në gazetën tonë, sidomos kur hapen debate të nxehta politike. Kështu ndodhi edhe kësaj here, kur, pasi ka ndjekur me vëmendje debatin disa mujor në ‘DITA’ për figurat e Enver Hoxhës dhe Ahmet Zogut, pranoi të përfshihet në këtë debat dhe të japë mendimin e tij… Me këtë rast ai flet edhe për zhurmën që u bë për 75-vjetorin e Konferencës së Pezës, prishjen e kullës së Prekë Calit dhe propozimin për heqjen e dekoratave të regjimit të kaluar…

– Profesor Gjeçovi, kohët e fundit në “DITA” u iniciua një diskutim për ish-mbretin Zog dhe ish-udhëheqësin komunist E. Hoxha. Një numër studiuesish, historianë e politikanë, me shkrimet enkas për gazetën tonë dhanë opinionet e tyre mbi këto dy figura. Ju, si një studiues i vëmendshëm i historisë së Shqipërisë moderne, ç’mendim keni për këto dy figura?

– Është e vërtetë që kësaj radhe jam rezervuar të jap mendimet e mia për këto dy figura, pasi për to dhe të tjera figura historike të periudhës së Luftës, jam shprehur herë pas here. Megjithatë, edhe kësaj radhe kam ndjekur me shume vëmendje opinionet në gazetën tuaj, veç të tjerave dhe për një arsye, që më obligon ta bëjë këtë, që të jem sa më i azhurnuar në dinamikë me opinionet për ta, pasi ka kohë që po punoj për një punim enkas mbi figurat e kësaj periudhe, të të gjithë krahëve, ku sigurisht dy figurat e mësipërme zënë një vend të konsiderueshëm.

– Siç e thatë edhe ju, Profesor, ndryshe nga vendet e tjera, diskutimet për figurat e kësaj periudhe nuk kanë të reshtur. Cila është arsyeja, shtysa që jo vetëm i sjell në vëmendje herë pas here ato, por i sjell dhe me ngarkesa, të shoqëruara me mllefe e me sulme gjithfarëshe, çka vështirëson trajtesat apo e diskutimet mbi ta?

– Që në krye dua të vë në dukje se debati për ngjarjet dhe figurat e periudhave të reja, jo vetëm tek ne, por kudo janë jo vetëm interesante, por dhe të vështira, pasi protagonistët apo trashëgimtarët e tyre, biologjikë apo politikë, janë gjallë dhe të ndjeshëm për çfarë thuhet e trajtohet në studimet, prononcimet apo debatet për ta. Por sikur të mos mjaftojë kjo,atyre u shtohen dhe ndërhyrjet e politikës, përpjekjet e saj që t’i përdorë këto ndjeshmëri e sensibilitete për qëllime e përfitime politike. Pavarësisht këtyre rrethanave, që sigurisht nuk e bëjnë të lehtë trajtimin e tyre, shkenca historike e ka për detyrë që të mos u shmanget, por t`u qaset, me kurajon e predispozicionin e duhur trajtimit të tyre, duke synuar që të evidentohet më se pari çdo gjë e dobishme në jetën dhe aktivitetin e figurave, e krahas tyre dhe problemet apo gabimet që janë shfaqur gjatë kryerjes së detyrave dhe angazhimeve që kanë patur. Asnjëra anë e jetës dhe aktivitetit nuk duhet injoruar apo anashkaluar pasi kështu i hapet rruga spekulimeve e abuzimeve, që çojnë në deformim të realitetit. Të analizuara në këtë mënyrë, me kujdesin e duhur, pa politizime e spekulime, edhe këto të fundit, problemet apo gabimet shndërrohen në mesazhe e mësime për të sotmen e të ardhmen. Nga ana tjetër, vënia e figurave përballë njëri-tjetrit, siç veprohet shpesh me Zogun dhe Enverin dhe diskutimi në këtë rrafsh i tyre, nuk mendoj se është gjithnjë i domosdoshëm e, aq më pak, i dobishëm. Figurat nuk përballen me njëra-tjetrën, pasi veprojnë në kushte e rrethana krejt të ndryshme, që i bëjnë ato, në një farë mënyre të pa krahasueshme. Në këtë vështrim, ata nuk i bien ndesh e nuk i bëjnë hije shoqi shoqit. Secili ka aktivitetin dhe vendin e vet në histori. Fajtorë që diskutimet për ta, edhe pas kaq vitesh, ende vazhdojnë, nuk janë ata. Në fund të fundit, ata bënë aq sa mundën, në ato kushte të vështira, në të cilat drejtuan shtetin shqiptar dhe për këtë meritojnë të çmohen e të nderohen. Por s`i lë politika. Është ajo që i ngacmon, që kërkon t`i përdorë, edhe ashtu siç janë, edhe të vdekur për interesat e saj, duke mos lejuar që trajtimi apo dhe nderimi i tyre,të jetë i qetë, të jetë objektiv, pra i merituar, i bazuar në rolin dhe veprimtarinë e tyre, e cila duhet gjykuar me gjakftohtësi, në lidhje me kushtet kur ata kanë vepruar, e jo duke i sjellë në ditët tona e duke i gjykuar me kërkesat e sotme.

– Megjithatë, le të flasim më konkretisht… Çfarë na pengon për një gjykim objektiv të së kaluarës?

– Po, keni të drejtë. Tre probleme apo ngjarje të ndodhura kohët e fundit, të cilat janë trajtuar gjerësisht dhe me nerv në ‘DITA’, sikurse janë përkujtimi i Konferencës së Pezës, rrënimi i kullës së Prek Calit dhe debati mbi heqjen ose jo të dekoratave të dhëna me kohë e me të drejtë udhëheqësve të Luftës Antifashiste Nacionalçlirimtare, janë orvatje të politikës së vjetër për të tërhequr vëmendjen e njerëzve nga problemet që ka sot vendi, për të interferuar krizën e saj në jetën e shoqërisë shqiptare, duke shpresuar që në këtë mënyrë t`i tejkalojë ato me sa me pak dhembje e tronditje. Në të tre rastet u dhanë alarme false, duke ngritur si ngahera një tymnaje e një zhurmë propagandistike shurdhuese, artificialisht, se kinse po na rikthehet komunizmi, pasi nuk është bërë dekomunistizimi i shoqërisë(!). E rrezikun e rikthimit të komunizmit e shohin tek një grusht veteranësh që dolën për të përkujtuar e nderuar Konferencën e Pezës me foto të diktatorit, siç e quajnë ata udhëheqësin e Luftës Nacionalçlirimtare, njërin ndër ideatorët e organizatorët e Konferencës. I njëjti alarm e reagim u pa dhe në rastin e rrënimit të kullës së Prek Calit, një akt që ka gjasa të jetë kryer nga mafiozet e katundit të Prekës për interesa private, por që politika nuk mund të rrinte pa i ngjyrosur me ngjyrat e saj, duke zgjuar e frymëzuar mediat pa dallim që të ndërtojnë debate pafund, duke vënë përballë taborre nga të dy palët, siç kanë bërë përherë. Tashmë është provuar se sa herë politika ndodhet në krizë e në vështirësi, do të sajojë apo shfrytëzojë ndonjë gjë, ndonjë ndodhi, kryesisht nga e kaluara, duke risjellë në mënyrë të sforcuar e artificiale konfliktet e saj, pa menduar për dëmin që i sjell çështjes së unitetit, për të cilin ka ende nevojë vendi. Pikërisht këtu duhen kërkuar dhe rrënjët e debateve pa fund, që vazhdojnë edhe sot e kësaj dite, për dy figurat e mësipërme historike, për Ahmet Zogun dhe ish udhëheqësin komunist Enver Hoxha.

– Debati në këtë rast filloi për statujën e Ahmet Zogut të ngritur në Tiranë pesë vjet më parë. Nga debati kam vënë re se shumica e veteranëve, por edhe të tjerëve, banorë të kryeqytetit sidomos, janë për heqjen e asaj statuje… Ju jeni pro apo kundër statujës?

– Opinioni publik e kujton besoj se si në 100-vjetorin e pavarësisë kombëtare partia në pushtet dhe kryeministri Sali Berisha e shfrytëzuan këtë ngjarje madhore për qëllime politike, për të ngritur e lartësuar njërën figurë e për të ulur e denigruar tjetrën, duke i fryrë kështu sherreve e përçarjeve në vend. Që në fillimet e aktiviteteve të parapara për kremtimin e kësaj ngjarjeje, ra në sy interesimi i veçante për figurën e ish-mbretit, synimi e këmbëngulja që ai të vihej në qendër të historisë së pavarësisë shqiptare, biles po qe e mundur dhe para Ismail Qemalit. Në funksion të këtij qëllimi u bë çmos që dhe aktivitetet kryesore kushtuar kësaj ngjarjeje, të spostoheshin nga Vlora, vendi ku qe shpallur pavarësia, në Tiranë. Por, këto përpjekje dështuan, pasi shqiptarët anembanë viseve ku jetojnë dhe nga diaspora u nisën në Vlorë, e jo në Tiranë, për të nderuar e për t’i bërë homazhet e merituara Ismail Qemalit, frymëzuesit dhe iniciuesit të Lëvizjes që çoi në shpalljen e pavarësisë, ngjarjes më të madhe për kombin shqiptar, si dhe Vlorës, që jo rastësisht pati fatin dhe nderin që të bëhej vendi i këtij evenimenti të pa përsëritshëm. Edhe pse kësaj nuk iu arrit, përpjekjet për të ridimensionuar rolin dhe figurën e A. Zogut në këtë ngjarje, e përgjithësisht në historinë e vendit, do të vazhdonin, për t’i kthyer atij, siç thoshte Sali Berisha, borxhin që i kishte vendi dhe kombi shqiptar. Në fakt, kërkesa për rishikim të kësaj figure, ishte e drejtë, pasi para ‘90-s, ish mbretit i qe mohuar çdo gjë pozitive. Por, kishte mbi dy dekada që trajtimi kësaj figure kishte ndryshuar rrënjësisht dhe tani ai vlerësohej, siç e meritonte, me kontributet që i qenë mohuar, pa të drejtë, por dhe me problemet që ka patur. Mirëpo, mesa dukej, me punën e bërë deri atëherë, kryeministri nuk ishte i kënaqur ose nuk ishte në dijeni. Ndryshe s`ka se si të shpjegohet këmbëngulja për të ridimensionuar medomos vendin dhe rolin e A. Zogut në historinë e Shqipërisë, tani siç e dëshironte kryeministri i vendit. Është interesant se ai kishte denoncuar me parë manipulimet, që, sipas tij qenë bërë me historinë, në regjimin komunist. Kurse tani po bënte vetë të njëjtën gjë, biles në përmasa e pasoja edhe më të rënda. Ishte pak si e çuditshme kjo që po ndodhte, pasi qeveria dhe kryeministri nuk kishin treguar ndonjë vëmendje të veçantë për këtë figurë. Mjafton të kujtojmë se si u dëbua nga vendi Leka Zogu, djali tij, në vitin 1993 apo dhe vlerësimet që kryeministri bëri për A.Zogun në 80-vjetorin e Revolucionit të Qershorit, ku e ngarkoi me të bëra e të pa bëra e, në kontrast me të ngriti lart Nolin, siç e meritonte kundërshtarin e tij, duke justifikuar e vlerësuar dhe Revolucionin që udhëhoqi ai, që çoi në përmbysjen nga pushteti dhe largimin e Zogut nga vendi. Ç`ishte kjo kthesë? Ç`përfaqësonte ky ndryshim i shpejtë e i papritur bindjesh për këtë figurë, që do të pasohej e konkretizohej dhe me vendime e vlerësime, që glorifikonin rolin e tij, duke i atribuar merita qe s`i kishte patur, biles dhe në shpalljen e pavarësisë, kur ai ishte vetëm 17 vjeç. Në kuadër të debatit të fundit në “Dita” mbi këtë figurë, studiuesi Azis Gjergji solli të dhëna me interes, bazuar në dokumente të kohës, që tregonin se në shpalljen e pavarësisë, Zogu nuk kishte patur ndonjë rol apo meritë,madje ai nuk kishte qenë as prezent në momentin e shpalljes së pavarësisë, pasi erdhi dy-tre dite më pas dhe emri tij nuk figuron në asnjë nga dokumentet, që pasqyrojnë këtë ngjarje, përfshi dhe aktin e pavarësisë, të firmosur nga delegatët, e ardhur nga të katër anët e vendit. Ai theksonte gjithashtu se gënjeshtrat mbi rolin e tij në këtë ngjarje, qenë sajuar në kohën e Mbretërisë, me nxitjen e vetë mbretit. E, megjthatë propaganda qeveritare do ta quajë atë një burrë shteti, që një të dytë s`e kishte parë ende ky vend, pasi ai paskësh themeluar një shtet shqiptar modern, duke ndryshuar historinë e lartësuar, si askush vendin dhe kombin e tij. Në këtë eufori marramendëse u muar dhe vendimi për ngritjen e një shtatoreje në qendër të Tiranës, pavarësisht se një e tillë qe ngritur, pak më parë, në qendër të Burrelit, vendlindjes së ish mbretit dhe disa rrugë e institucione kishin marrë emrin e tij. Një histeri fshatareske,e paparë dhe e pa dëgjuar. Por, dhe reagimet do të ishin të menjëhershme, nga historianë e studiues të ndryshëm, të cilët, ndërhyrjen e qeverisë në historinë e vendit, një fushë që s`i takonte, e gjenin krejt të pavend e të pajustifikuar. Sidomos vendimi për të ngritur një shtatore të dytë në qendër të Tiranës, ishte një veprim i pamatur e inatçor, një provokim që u bëhej shumicës së shqiptarëve, që do t`i linte vendit, një problem e një sherr, që nuk do të ishte e lehtë të kapërcehej. Në një shkrim të botuar ato ditë, unë i sugjeroja qeverisë që të bënte kujdes e të tregonte vetëpërmbajtje në trajtimin e kësaj figure, që të evitoheshin pakënaqësitë dhe sherret, nga të cilat nuk ka vuajtur pak ky vend. Në vazhdim theksoja se, për mendimin tim, shtatorja e ngritur në qendër të qytetit të Burrelit,vendlindjes së Zogut, ishte e mjaftueshme për atë figurë. Ndërkohë u kujtoja gjirokastritëve, obligimin që kishin ndaj Enver Hoxhës, duke u sugjeruar që, edhe ata të bëjnë, të paktën atë që bënë matjanët, duke vendosur në qendër të qytetit të tyre, shtatoren e tij. Kjo, për momentin, më dukej zgjidhja më e pranueshme, që do të evitonte sherret e përçarjet në vend. Po, ku dëgjonin pushtetarët tanë për mendimet e një historiani? Atyre u qe rritur mendja dhe mendonin se tani Shqipëria ishte vetëm e tyre dhe me të mund të bënin çfarë të donin. Debati që u rihap këto muaj për Ahmet Zogun, e ka burimin pikërisht këtu, tek trajtimi butaforik që iu bë kësaj figure, në 100-vjetorin e pavarësisë, sidomos tek vendimi për ngritjen e shtatores në Tiranë.

– Sidoqoftë, Profesor, pas këtyre që thatë, lexuesit duan të dinë se cili është vlerësimi juaj për figurën e A. Zogut?

– Natyrisht, siç e kam theksuar edhe në raste të tjera, ish mbreti Zog nuk mund të trajtohet me mendësitë e me kriteret e regjimit të kaluar, që çuan në mohimin total të kësaj figure. Por, ai nuk mund të gjykohej as me mendësitë e drejtuesve të PD e të shtetit në atë kohë, me shijet e me interesat e tyre meskine. Zogu është një figurë komplekse, e ndërlikuar. Veprimtaria e tij duhet parë në raport me kohën kur ky personazh u duk në politikën shqiptare e sidomos kur ai erdhi në krye të shtetit shqiptar, në lidhje sigurisht dhe me problemet që kishte në atë kohë vendi. Ai arriti të marrë pushtetin në vend duke përdorur të gjitha rrugët e mjetet e mundshme, legale e jo legale, të ndershme e të pandershme, siç ishin intrigat, kërcënimet, likuidimin e kundërshtarëve, manipulimin e zgjedhjeve etj. Kurse pas përmbysjes nga revolucioni demokratik, që udhëhoqi Noli, rikthimi i tij në pushtet u bë i mundur me ndihmën dhe mbështetjen financiare e ushtarake të Beogradit, rikthim ky që i kushtoi shtrenjtë vendit. Pa hyrë në problemet e brendshme të regjimit që ndërtoi A. Zogu, në plagët e rënda që krijoi qeverisja e tij, dy-tre momente që lidhen me raportet e jashtme, me marrëdhëniet që ndërtoi me fqinjët, me Jugosllavinë e Pashiqit, në fillim, e me pas dhe me Italinë Fashiste të Musolinit, janë pikat më të dobëta, më problematike, që qëndrojnë si një hipotekë e rëndë për ish mbretin, pasi i sollën vendit dëme të pariparueshme.

– Çfarë përmban kjo “hipotekë” sipas jush?

– Së pari, rikthimi në pushtet me ndihmën e Beogradit, që angazhoi para, armë dhe forca ushtarake të verbëra serbe, ruse e bjelloruse, të shpartalluara nga ushtria e kuqe dhe të strehuara e të grumbulluara në Jugosllavi, çoi në shkeljen e sovranitetit e të integritetit të vendit, të shoqëruar me shkatërrim e rrënim të gjithçkaje në krahinat nga kaluan këto hordhi. Por, akoma më i rëndë do të ishte haraçi që do të paguhej pasi Zogu të rikthehej në pushtet. Në bazë të marrëveshjes së lidhur me Pashiqin, si shpërblim për forcat dhe mjetet e angazhuara për rikthimin në pushtet, Jugosllavisë do t`i jepej Shën Naumi dhe një pjesë e Vermoshit, të njohura nga Konferenca e Ambasadorëve si territore të Shqipërisë. Pretendimi i zogistëve se, në këtë rast u bë shkëmbim territoresh, është pa baza, pasi ato dy apo tre fshatra që pretendohet se iu dhanë Shqipërisë, në fakt, siç ka shkruar profesor Kristo Frashëri, qenë njohur më parë si territore të saj. Në këtë rast kemi, jo shkëmbim por dhurim të territoreve shqiptare, një veprim i rëndë, i pa justifikuar, i paligjshëm, pasi kushtetuta nuk ia njihte as mbretit këtë të drejtë. Sikur të mos mjaftonte kjo, po në kuadër të marrëveshjes, qeveria e Zogut merrte përsipër të luftonte irridentizmin kosovar. Për këtë qëllim, ajo do të ndalonte veprimtarinë e Komitetit për Mbrojtjen e Kosovës, me qendër në Shkodër, kurse udhëheqësit e Komitetit, patriotë të njohur, si Hasan Prishtina, Bajram Curri etj, do të ndiqeshin e do të likuidoheshin. Por Zogu nuk do të ndalej këtu. Të njëjtat marrëdhënie do të ndërtojë më pas dhe me fqinjin tjetër përtej detit, me Italinë Fashiste të Musolinit. Me paktet e viteve 1926-1927, të lidhura me qëllim që të shtyhej shlyerja e borxheve të marra e të siguroheshin kredi të reja, për të mbushur arkën e boshatisur të një shteti në falimentim, Italisë iu njohën lëshime e favore në dëm të sovranitetit të vendit, të cilat i dhanë mundësi të shtjerë në dorë pozitat kyçe në ekonomi e në sektorët e tjerë jetikë, përfshi dhe ushtrinë e mbrojtjen. Në këtë mënyrë, Italia defakto e kishte marrë vendin. Pritej vetëm akti i fundit i kësaj drame, zbarkimi ushtarak, për të mbyllur kështu një kapitull të trishtë të historisë se vendit. Dhe, kjo u realizua më 7 prill 1939, ditën e agresionit e të pushtimit të Shqipërisë, me të cilën ish mbreti nuk u përball dot, pasi ndryshe nga ç`kishte premtuar, në vend të rezistencës, zgjodhi largimin nga vendi.

Megjithatë, gjykimi mbi ish mbretin nuk mund të ndalet këtu, nuk mund të qëndrojë vetëm në problemet e në zhvillimet e mësipërme. Atij i përmenden disa arritje si në organizimin e institucioneve të shtetit, në ndërtimin e një legjislacioni perëndimor, pavarësisht se zbatimi i tij mbeti përgjithësisht në letër, për shkak të pengesave që nxirrnin zyrtarët injorantë e të korruptuar. Me metodat e tij të njohura, ai arriti të stabilizojë situatën politike e të vendoste autoritetin e shtetit në të gjithë territorin e vendit, çka çoi në rritjen e sigurisë, të rendit e të qetësisë në vend. Në këtë kuadër, u bënë disa përpjekje për të kufizuar influencën dhe pushtetin e çifligarëve e të bajraktarëve, prirjet e tyre për të sfiduar pushtetin qendror, për të mos pyetur e për të mos shlyer detyrimet ndaj tij. Megjithatë, reformat e ndërmarra në këtë fushë, u lanë në gjysmë të rrugës, për shkak të kundërshtimit e të kërcënimit të tyre; kësisoj, roli dhe ndikimi i tyre do të vazhdojë edhe më tej. Zogu nuk mund të shkëputej nga klasa e vet. Ai kishte nevojë për mbështetjen e saj, në përballjen e përditshme me popullin e me kundërshtarët politikë. Masat e marra, në fakt çuan në forcimin e pushtetit personal të A.Zogut, në vendosjen e diktaturës së tij, por gjithsesi, ato përkonin dhe me interesin kombëtar, pasi çuan në forcimin e shtetit e të pavarësisë. Më në fund, janë për t`u shënuar disa masa që u morën në fushën e arsimit, me hapjen e një numri të kufizuar shkollash, me ato mundësi që kishte shteti, e sidomos me vënien e punës së tyre mbi baza kombëtare, me programe kombëtare. Në trajtimin e kësaj figure, përgjithësisht të figurave historike, nuk duhet hezituar që të evidentohet e të vlerësohet çdo hap pozitiv, në dobi të vendit, për t’iu qasur kështu, sa të jetë e mundur më shumë realitetit të gjërave. Siç u tha dhe më lart, shkaku i reagimeve në opinionin publik, as atëherë e as sot, nuk është vlerësimi kësaj figure, por abuzimi e teprimi, mbivlerësimi e glorifikimi i rolit të tij, për qëllime politike, të politikes së ditës, e jo se u bënë merak për të. Pra duhen marrë parasysh dy anët e medaljes,për të parë nga anon balanca. Figura e tij duhet të shihet në kontekstin historik të saj.

(Vijon)