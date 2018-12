Zoti Gramoz kthehu tek shoku Gramoz

Jorgo Mandili

Shoku Gramoz! Në letrën dërguar Edi Ramës nga Monteskie theksoja se qëndrimi i tij ndaj luftës nacional çlirimtare, dëshmorëve, heronjve dhe veteranëve të saj është një qëndrim kontravers, madje edhe sfidues me veprimet që bën duke i rehabilituar apo vlerësuar bashkëpunëtorët e nazifashizmit dhe kolaboracionistët e tyre, në një kohë që bota demokratike europiane i cilëson ende tradhtarë, pa le të mendojë për t’u ngritur buste monumente, homazhe aq më tepër nga një Krye qeveritar që është zgjedhur nga socialistët dhe me kontributin tuaj si kryetar i Partisë Socialiste. Ky opinion m’u përforcua akoma më shumë nga qëndrimi i tij në përgjigje të interesimit të disa studiove televizive për arktëmortin e Mit’hat Frashërit dhe përgjigja letrës së veteranit Sevo Tarifa. Kryeministri socialist jo vetëm që nuk reflektoi, por me arrogancë iu bëri përsëri apel fitimtarëve që të ulin kokën dhe të hapin sytë, gojën hundën dhe veshët e taposur… Çfarë mendimi keni ju shoku Gramoz për këtë qëndrim? Përse keni heshtur? Mos vallë edhe ju ……..?

Shoku Gramoz! Ju e dini se ne ditët tona poshtërsia, gënjeshtrat e mashtrimet quhen virtyte dhe shumë njerëz mburren me këto, disa të tjerë duan t’i hedhin si baza të një morali të ri, që do të dëshironin të riformatonin historinë sipas pikëpamjeve të tyre dhe ta tërheqin popullin në rrugën e dekadencës së tyre personale. Djallëzia është bërë si rregull, një rregull aq universal, sa që historianë amatorë të Ballit dhe kryeministri socialist, t’a përdorin atë lirisht si një mjeshtëri të re interpretimi duke e cilësuar LANÇ si luftë civile. Mllefi i pinjollëve të Ballit që, mbeti në Bisht, si Alimadhët e Voltanat nuk i pengon aspak që të thonë të tilla absurditete sa t’a cilësojnë 29 Nëntorin si “ditë zije kombëtare”. Si e vlerësoni ju mos reagimin e kryeministrit socialist ndaj deklaratës së Voltanës? A kishte moral t’i përgjigjej edhe sikur të donte? A keni një përgjigje për këtë shoku Gramoz?

Shoku Gramoz! Nëse hipokrizia është nderi që i bën vesi virtytit, vjen një çast kur vesi, i katandisur në urrejtje, i demaskuar, i shëmtuar ,as që mund të zgjedhë hipokrizinë. Si ajo kurva plakë që heq dorë nga pispillosjet dhe, ndonëse e dehur, tregon paturpësinë e saj trashanike, po ashtu edhe këta sharlatanë të historisë dhe pinjollë të “lugetërve ballistë”, që kërkojnë të mohojnë apo tjetërsojnë LANÇ, gjithmonë për fat të keq do të ngelen përjetësisht të Ulët e të Poshtëruar. Sado që të përpiqet kryeministri juaj socialist me justifikime, interpretime, sofistikime, djallëzira, demagogjira për rehabilitimin e tyre, sot është zor të gënjesh njerëzit dhe të ndryshosh historinë duke u përpjekur t’i bëni tradhtarët heronj dhe heronjtë t’i paraqisni si tradhtarë, humbësit si fitimtarë dhe fitimtarët si humbës. Këtu duhet kërkuar shkaku kryesor se pse ende janë dëshmi të gjalla të historisë dhe artit shqiptar veprat satirike për Ballin, këngët partizane për luftën, dëshmorët dhe heronjtë, dramat dhe filmat për luftën kundër fashizmit, që shihen me endje edhe sot e kësaj dite, lapidaret e varrezat e dëshmorëve, pavarësisht neglizhencës së qeverive “demokratike” të këtyre 25 vjetëve, që shkatërruan gjithçka të atij sistemi, deri sa nxorën edhe të vdekurit nga varret, pa le të kujdeseshin për to.

Lufta Antifashiste Nacional-Çlirimtare, përveçse e nderon Shqipërinë dhe shqiptarët, është shpëtimtarja e këtij vendi në hapësirat gjithsesi të cunguara që ka sot, përtej çdo debati mbi pushtetin që erdhi më pas. Në mënyrë më të qartë, më të kuptueshme e më të shterrueshme nuk mund t’a thotë këtë asnjë tjetër ,përpos atyre që e kanë përjetuar këtë luftë dhe që kanë të drejtën t’a mbajnë kokën lartë .

Pra, – theksonte Noli – mos ua varni torbën (ballistëve), por u tregoni vendin dhe vendi i tyre është në varret e fazhizmës. “Ata ranë si shahite të luftës fashiste dhe nuk kanë asnjë shpresë që të ngjallen si lugatë nga ndonjë luftë e afërme reaksionare. Por si mendoni ju shoku Gramoz, përse ky i preferuari juaj ,kryeministri socialist “ua var torbën”? Ju vallë nuk dyshoni aspak se ky koncert urrejtjeje kundër LANÇ-it, s’ka si të mos jetë produkt i një politike të menduar mirë, aq më tepër kur shikon se avokat mbrojtës i tyre është kryeministri i socialistëve, që bën duvanë e ballistëve?

Një kryeministër socialist që rehabiliton kolaboracionistët, një kryeministër socialist që hesht para deklaratave ogurzëzë të kryebashkiakes së Shkodrës, një kryeministër socialist që nuk respekton të rënët e kësaj lufte duke i lenë në mëshirë të fatit pa asnjë investim në simbolet, varret, muzeumet e lapidarët, një kryeministër socialist, që nuk respekton veteranët e luftës e të punës, një kryeministër socialist që me arrogancë dhe me bindje të tilla ende vazhdon të deklarojë se …“Shumë prekës- këtë përsëri duhet ta dëgjojnë, të gjithë ata të cilëve sytë, hundët, goja, veshët u janë taposur me baltë nga 70 vjet propagandë karikaturizuese për Mit’hatFrashërin- është homazhi i tij ndaj rinisë shqiptare dhe luftës së saj kundër armikut dhe po ashtu nderimi që ai i bën, me fjalët e tij, 30 mijë dëshmorëve të atdheut, ndonëse sipas tij, liria e Shqipërisë u uzurpua pas kësaj lufte.

Po po, shumë prekës për kryeministrin socialist. Por për ata që u sakrifikuan për lirinë, si mendoni ju shoku Gramoz a është prekës? Apo hipokrite, tallëse dhe ofenduese? Përse keni heshtur ju shoku Gramoz? Shumë prekëse për t’a është zhgënjimi nga qëndrimi i juaj, shumë prekëse për t’a është heshtja juaj shumë prekëse për ta është abuzimi me votat e tyre, shumë prekëse për t’a është taposja e veshëve ,gojës ,syve dhe hundës tuaj shoku Gramoz dhe shokëve të tu ,që u treguat indiferente dhe mospërfillës ndaj qëndrimeve e veprimeve të kryeministrit socialist dhe kryetarit të Partisë Socialiste. Vallë mos e keni hequr nga programi i Partisë tuaj njohjen dhe mbrojtjen e LANÇ? Sepse nuk do kishte marrë guximin ky kryeministër socialist të deklaronte duke perifrazuar Mit’hatin se .“…ndonëse liria u uzurpua”. Nga kush? Nga ata që e fituan? Ballistët deshën t’a uzurponin në Mukje, por u ngeci “sharra në gozhdë”. Kush i ndaloi ballistët të vepronin ashtu siç u orientuan nga anglo amerikanët? Të luftonin nazifashistët dhe pastaj të luftonin komunizmin dhe me ndihmën e tyre, fitoren do t’a kishin të sigurtë. Siç ndodhi në Greqinë fqinje. Por ata zgjodhën rrugën më të lehtë – bashkëpunimin me nazistët dhe ikjen, ikjen nga sytë këmbët. Dhe kryeministri socialist ,ikanakët kolaboracionistë i bën heronj dhe fitimtarëve ju bën thirrje të ulin kokën të mbyllin gojën e të taposin veshët. O tempora o mores, do të ulërinte latini, por jo ju shoku Gramoz dhe gjithë ata që e shitën Partinë Socialiste tek Rilindja e Edi Ramës, që kërkon me djallëzi edhe ndarjen e socialistëve në ata të para çlirimit dhe në ata të post çlirimit duke deklaruar se –“pjesa ku duhet të ulin kokën, sipas meje, jo veteranët e Luftës Nacionalçlirimtare, po komunistët e pasluftës që sot e gjykojnë Mit’hat Frashërin, a thua se jemi të nesërmen e fitores së luftës, e jo plot 28 vjet nga data zyrtare e vdekjes së shpresës që solli fitorja e tyre(!), ka të bëjë jo me atë luftë po me krimet që u bënë në emër të fitores së saj!

Përse dhe për kë t’a ulin kokën? Për fitoren e pastër pa këmbë ushtari aleat, për shtabin dhe komandantin e tij që udhëhoqi luftën, për brigadat heroike që çliruan krahinat e qytetet tjera njëra pas tjetrës deri në Vishegrad të Malit të ZI? Për kë t’a ulin kokën? Për Q.Stafën,V.Kushin, M.Mamen, M.Alimanin, pesë heronjtë e Shkodrës, M&K Tutulani, B.Naipi e P.Kokëdhima e shumë heronj, dëshmorë e viktima të tjera? Të vrarë, internuar, torturuar nga nazifashistët dhe bashkëpunëtorët tyre?

Shoku Gramoz! Tregoi zotit Kryeministër se edhe togeri Gary, i misionit ushtarak britanik në Shqipëri, i indoktrinuar nga komunistët ishte kur më 8 nëntor 1943 i shkruante komandantit të Ballit Kombëtar:”... Fjala ime e fundit është se drejtuesit tuaj dhe pikërisht ata të Komitetit të Tiranës, Komitet që u formua nga gjermanët, janë veglat me të Poshtra dhe më të Ulta të gjermanëve”.(sipas historianit, polemisti dhe eseistit francez, Renaud de Jouvenel në librin e tij me titull “L’internacionale des traitres”, Paris, La Biblotheque François, 1948–“Internacionalja e Tradhtarëve”, përkthyer në shqip, në vitin 1952, sipas origjinalit, tre vjet pas luftës së dytë, kur ende nuk qenë tharë plagët e luftës dhe faktet e mbledhura ishin të freskëta). Në këtë libër përshkruhen dhe klasifikohen të gjithë kuislingët e shteteve europiane pjesëmarrëse në këtë luftë, në formë”pakete”, duke përfshirë edhe kuislingët e Shqipërisë-“Veglat më të poshtra dhe më të Ulta”të gjermanëve.Edhe ky Francez historian, eseist polemist, i indoktrinuar është nga propaganda komuniste?

Besoni vërtetë shoku Gramoz se “komunistët e pas luftës”: punëtorë, fshatarë, mësues, mjekë, inxhinierë, agronomë etj., janë fajtorë në krimet që u bënë në emër të fitores së saj? Ju shoku Gramoz, mendoni si kryeministri socialist, që e quan vërtetë krim atë punë të ndershme, heroike e me abnegacion të këtyre njerëzve, që bënë me parullën “të parët në sakrifica dhe të fundit në pretendime” për t’a nxjerrë Shqipërinë nga analfabetizmi, injoranca, feudalizmi mesjetar, mentaliteti otoman, nga bataku kënetor ku ishte zhytur qysh nga shpallja e pavarësisë. Dhe e transformuan me aq mundësi sa kishin në një vend me arsim të konsoliduar pa asnjë analfabet, pa asnjë sëmundje ngjitëse, pa çitjane e shamira në kokë, por me gra të emancipuara, me bujqësi moderne e hidrocentrale me fabrika e uzina etj., etj. Ku janë tani uzinat fabrikat shkollat dhe qendrat shëndetësore në çdo fshat, hidrocentralet, rezervuarët, hidrovorët, arsimi, shëndetësia e mbi të gjitha jetesa dhe gjendja shpirtërore e njerëzve? Kush i shkatërroi, dogji, vodhi dhe vrau për t’u pasuruar? Komunistët e pasluftës? Jo zoti kryeministër i socialistëve, që bën duvanë e ballistëve. Ishte “xhinsi” i atyre komunistëve bastardë që u ngjizën në mitrën antikomuniste të PPSH-së, ishin ata lumpen komunistët, që u bënë liderët e “demokracisë”, që shkatërruan e rrafshuan një vend dhe një popull jo vetëm materialisht por edhe shpirtërisht.

Shoku Gramoz. Kush duhet t’a uli kokën? Ju, që keni kërkuar votat e këtyre njerëzve, të cilët ju kanë besuar juve si “Messi”, duke parë tek ty përfaqësuesin e tyre të denjë që në ditë të vështira të Partisë Socialiste dhe të drejtuesve të saj keni qëndruar pranë njeri tjetrit. Ishte ky besim reciprok që socialistët e pranuan propozimin tuaj për Edi Ramën kryetar të partisë së tyre. Se socialistët e njihnin kush ishte Edi Rama dhe çfarë mendimi kishte për të majtën dhe socialistët. Tani pse heshtni? Ku është Gramozi trim, luftarak, mbrojtës i socialistëve? Kaq shumë të ka ngjitur ai froni i kryetarit të kuvendit? Përse i lëshuat socialistët për Rilindjen? Ky qëndrim, as më shumë e as më pak, është thjesht mashtrim. Dil haptazi dhe mbaj një qëndrim të qartë për veprimet e kryeministrit socialist.

Ju që e “shitët” këtë parti dhe dhe “zhveshët” nga idetë dhe ideologjia e majtë, mos luani me ndjenjat e tyre nga fakti se nuk kanë alternativë tjetër. Zoti Gramoz kthehu tek shoku Gramoz! Kthehu në Partinë Socialiste. Ose kthejua socialistëve partinë e tyre!