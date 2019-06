Zv kryetari i LSI: Nuk do lejojmë zgjedhje, me mënyra demokratike

Zëvendës kryetari i LSI-së, Luan Rama, ka treguar se çfarë pritet të ndodhë më 30 qershor, duke komentuar edhe thirrjen e fundit të kryetarit të opozitës, Lulzim Basha për braktisje të zgjedhjeve, ai shpjegoi se si opozita do të pengojë zhvillimin e zgjedhjeve lokale.

Luan Rama sqaroi në “Opinion”: “Ka vetëm një ridimesionim të qëndrimit dhe aksionit politik. Nuk do të lejohen, do të thotë që do ketë përpjekje siç ka patur gjatë kësaj kohe, për të evituar zhytjen në paligjshmëri jo vetëm të qeverisë por edhe të simpatizantëve të tyre. Nuk do të lejohen jo thjesht duke i ftuar të mos shkojnë në zgjedhje, por për t’i bindur që të mos bëhen pjesë e kësaj aventure të rrezikshme. Nuk më ndalon mua kush, që komshiun tim të mos e lejoj të bëhet pjesë e një maskarade, ka 1001 mënyra brenda kuadrit politik dhe moral. Nuk do të ndodh pengimi për të votuar, por kjo nuk do të thotë që të mblidhen qytetarët në mjediset e votimit. Ligji mua nuk më ndalon të ndaloj dikë të mos shkel ligjin. Ne fjalën kemi armën tonë të “luftës”. Do të jemi jo vetëm në qendrat e votimit, për t’i bindur të mos i bashkohen Edi Ramës”.

Në lidhje me pyetjen se kush do të ulet në karrigen e kryetarit të Bashkive, Luan Rama tha: “Unë them do ndalojmë zgjedhjet para se të shkojmë në datën 10 korrik. Se kështu unë marr katër veta dhe bëj emisionin Opinion. I ligjshmi je ti, i paligjshmi jam unë. Ata po bëjnë një garë bosh, një garë të pambështetur në Kushtetutë. Nuk do t’i lejojmë të ketë zgjedhje me të gjitha mjetet me të gjitha mënyrat që bëjnë të mundur këtë gjë, në mënyrë demokratike”.

