Zyrtare/ Allegri rikthehet tek Juventus, trajneri me ide te qarta, CR7 mund të largohet

Juventus nuk humbet kohë por nis të projektoje të ardhmen, hapi i parë zyrtarë është shkarkimi i Andrea Pirlo për të bërë vend Max Allegri.

Dy vite pushim ishin mjaftueshëm për të reflektuar, për ti parë gjërat me qetësi dhe nga larg, por që nga dita kur u largua nga Torino situata ka ndryshuar shumë. Allegri rimerr Juven e tij në kushte të tjera, një ekip që kapi me vështirësi të madhe zonën Champions dhe shumë larg shkëlqimit që kishte, të paktën në Serie A. Allegri rikthehet në Torino duke firmosur një kontratë deri në 2025 nga ku do të përfitojë 9 milion euro në sezon.

Së bashku me stafin drejtues, me presidentin Agenlli dhe Nedved kanë nisur punën për të projektuar sezonin e ri. Tekniku livorian ka bërë dy kërkesat e para, rinovimin e Giorgio Chiellini dhe Paulo Dybala.

Kapiteni është në skadencë të kontratës por dëshira e Allegrit është që të rinovojë menjëherë pas përfundimit të “Euro2020”, të paktën edhe për një tjetër vit.

Një tjetër lojtarë në qendër të projektit të tij është edhe Paolo Dybala. Argjentinasi ka qenë shpesh me një këmbë jashtë Torinos por me Allegri në stol diskutimi është ndryshe, palët do të ulën edhe një herë në tavolinë për të vijuar proceduarat për rinovimin e kontratës.

Pavarësisht dëshirës së trajnerit, nëse kërkesat e argjentinasit do të vijojnë të jenë shumë të larta, të papërballueshme nga Juve, atëherë edhe Dybala mund të largohet, ky është viti i duhur për ti ndarë gjërat pasi në të kundërt rrezikojnë ta humbasin me parametra zero. I ndryshëm është diskutimi për C.Ronaldo, Allegri po mendon një Juventus të ri pa CR7 në formacion.

Portugezi pritet të largohet ndërsa hipoteza më e mundshme është të përfshihet në ndonjë shkëmbim lojtarësh me PSG apo Man.United dy klube që kërkojnë shërbimet e tij.

