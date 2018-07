Zyrtare: Gigi Buffon firmos me PSG

Më në fund ka ardhur zyrtarizimi që prej prej orësh, madje prej ditësh pritej. Gianluigi Buffon është një portier i skuadrës së Paris Saint Germain.

Lajmin e ka konfirmuar klubi parizien përmes një mesazhi në rrjetet sociale, duke deklaruar se ka firmosur një kontratë 1-vjeçare me portierun italian, por me opsionin për një vit të dytë.

“Është një kënaqësi që do të jem pjesë e PSG-së, klub ku do të luaj për herë të parë në karrierën time. Largohem nga Italia për të nisur një aventurë të re, një projekt serioz dhe amvbicioz, ku shpresoj të jap kontributin tim. Falënderoj klubin dhe presidentin për besimin që më ka dhënë. E kam parë progresin që ky klub ka bërë në këto vite, i njoh ëndrrat e skuadrës dhe tifozëve të PSG-së dhe do të jap gjithë energjinë time për të arritur këto objektiva”, tha Buffon.

Më tej, ish-portieri i Juventusit tha: “Do të sjell përvojën time te PSG dhe jam i sigurt se bashkë me shokët e rinj të skuadrës do të ndajmë me fansat gjithë emocionet e stadiumin “Parc de Prince”. Ky qytet meriton që shumë shpejt të jetë në majën e futbollit botëror”, tha Buffon.

l.h/ dita