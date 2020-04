Shkollat do të hapen në 18 maj, vetëm për maturantët, për 3 javë

Hapen për tre javë shkollat, vetëm për maturantët të cilët duhet të përgatiten për provimet.

Ministrja e Arsimit Besa Shahini, në një komunikim publik të mbrëmjes së sotme, bëri me dije se provimet e maturës do të mbahen nga datat 8 dhe 18 qershor 2020, gjë që jep mjaftueshëm kohë për të përgatitur diplomat për ata që duan të studiojnë jashtë.

“Do hapim shkollat vetëm për nxënësit e klasave të 12-të për një periudhë 3 javore, 18 maj-5 qershor, do punohet vetëm për lëndët e Maturës Shtetërore. rovimet e klasës 5-të dhe 9-ta do të anulohen. Notat e provimit të lirimit të klasës së nëntë, do të nxirren duke llogaritur notat e viteve

Nga 4 maj përmes mësimit online deri më 18 maj kur të kthehen në shkollë, do të fokusohen vetëm tek provimi.

Hapja e shkollave do të bëhet duke zbatuar kushtet higjieno-sanitare dhe të distancës sociale.

Sigurojmë distancën 1.5 m mes nxënësve dhe numrin e nxënësve mos të jetë më shumë se 10-12 në klasë, apo maksimumi 15 në klasa më të mëdha. Do të përdoren dhe shkolla 9-vjeçare”, tha ministrja e Arsimit, Besa Shahini.

Ministrja bëri me dije se procesi mësimor do të vijojë online dhe do të mbyllet në 29 maj, ndërsa përfundimet do të dalin me përllogaritjen e notave vjetore.

l.h/ dita