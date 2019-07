Zyrtari i DASH: Bojkotimi i institucioneve nuk duhet të ndodhte

Ndihmës sekretari amerikan i Shtetit për Çështjet Europiane, Philip Reeker ka dhënë një tjetër mesazh të fortë për opozitën shqiptare nga Këshilli i Atlantikut, duke dënuar bojkotin e institucioneve.

“Shqipëria duhet të përdorë institucionet e saj në mënyrë që të kalojë gjendjen e sotme politike. Bojkotimi i tyre nuk është ajo që shpresuam të shohim. Ata duhet ta zgjidhin situatën brenda kuadrit kushtetues!”, ka thënë Reeker gjatë samitit në Uashington, bën me dije ambasadorja e Shqipërisë në SHBA, Floreta Faber.

Deklarata e tij u publikua në Twitter nga ambasadorja e Shqipërisë në SHBA, Floreta Faber.

.@StateDept A/AS #PhilipReeker – Albania should use its institutions in order to overcome today’s political situation. Boycotting them is not what we hoped to see happening. They have to solve the situation within the constitutional framework!@AtlanticCouncil#StrongerWithAllies pic.twitter.com/nfpd7LOw5F

— Floreta Faber 🇦🇱 (@FloretaFaber) July 17, 2019