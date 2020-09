Zyrtari i lartë i Kryeministrisë fyen Selam Musain, 9 akademikë dhe ish-luftëtarë të UÇK i shkruajnë letër: Kërko ndjesë publike, po stononi keq dhe rëndë me ndërgjegjen popullore

Shkëlqim Hajdari, një ish-prokuror aktualisht drejtor i Inspektoriatit Qendror, një institucion kontrollues nën varësinë e Kryeministrisë, ka shkaktuar ilaritet dhe pezmatim me një deklaratë publike për figurën e Selam Musait.

“Përmendja e emrit të Selam Musa Salarisë në intervistën që keni dhënë në televizionin “News 24”, më 27 gusht 2020 me konotacionin e një figure të patriotizmit falco, të shtirë, nuk na la shije të mirë” – shkruhet në një letër për mediat të nënshkruar nga 9 ish-luftëtarë të UÇK dhe akademikë në Tiranë.

Reagimi lidhet me frazën e Hajdarit në intervistë: “këta shqiptarët e llojit të Selam Musait kanë ngritur antenat brënda dhe jashtë vendit”.

Kundërshtimet e para kanë ardhur nga Shoqata Atdhetare për Identitet dhe Bashkim Kombëtar. Kreu i kësaj shoqate, Genci Llakaj ka replikuar me zyrtarin e lartë të Kryeministrisë, më pas reagimet kanë qenë të shumta.

“Qëlloi dhe një gazetare intervistuese pa këllqe replikuese, kështu që çdo teledëgjuesi të painformuar, i serviret sapuni për djath. Dreq o punë, kjo na qënkërka liria e fjalës në demokraci?” – shkruhet ndër të tjera në letrën publike kundër deklaratës.

Nënshkruesit i kërkojnë zyrtar Hajdarit të kërkojë ndjesë publike:

“Ke për të parë sa i lehtë do të ndjehesh! Do të bësh një gjest të vyer, një hap të vlefshëm; i hiqet furka mbajtjes së hundës përpjetë, shkurt, do shkëlqesh tamam, siç t’a kërkon dhe emri që mban” – shkruhet në letër.

Më poshtë pjesë nga letra:

“E thënë këto ditë kulmore të kremtimit të jubileut 100 vjeçar të Luftës së Vlorës, kjo frazë bëhet edhe më cinike, më indinjuese. Denigrimi publik i një dëshmori-hero, a nuk është një akt afër penalizimit?!

Si për krejt popullin, historinë e shkencën, edhe për neve, të nënshkruarit, or mik, është e shtrenjtë dhe e shenjtë pasuria e historisë, traditat, gjaku i shumë brezave, ku përfshihet edhe akti artdhetar, sublim i Heroit të Popullit Selam Musa Salaria.

Selami përfaqëson një figurë emblematike, që aq bukur është skalitur në gurrën popullore dhe është salduar në ndërgjegjen kombëtare.

Lufta e Vlorës mbetet nderi dhe shpëtimi i Shqipërisë. Ajo është një epope e lavdishme në vargun e luftrave për sendërtimin e Platformës Kombëtare të Lidhjes Shqiptare të Prizrenit, të formulës së betimit të UÇK-së, sanksionuar në preambulën e Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, në Programin e Akademisë së Shkencave, etj. Obligim i politikës zyrtare është ta respektojë.

Për më tepër, je person publik, zyrtar, me peshë dhe fjala jote e mbrapshtë, ndikon e rëndon më shumë se ajo e njerëzve të thjeshtë.

Ndaj, po të drejtohemi publikisht dhe sinqerisht, ndoshta edhe me dorë në zemër me këtë apel: atë lapsus verbal të shprehur publikisht, tërhiqe po në mënyrë publike!

Theksojmë se nga shprehjet e gabuara apo nga keqkuptimet e shprehjeve, njerëzit edhe janë vrarë e prerë. Po forca krijuese e mendjes, sidomos ndër intelektualët, qëndron, pikërisht edhe në mbushjen e boshllëqeve, në pranimin e korigjimit.

Ti, bashkëkohësi ynë, nuk i bie dot murit me kokë, nuk mund të dalësh kundër historisë, nuk ke pse stonon kaq keq e rëndë me ndërgjegjen popullore, me të vërtetat objektive të historisë, as si pozitë politike, as si qytetar.

Në qoftë se një gjuhëtar objektiv, me ndërgjegje të pastër profesionale do t’i jap kësaj frazës tënde një semantikë tjetër, për së mbari, po të rezervojmë, si paradhënie, ndjesën tonë të shumëfishtë”.

Letra është nënshkruar nga:

• Kudusi Lama, gjeneral i UÇK • Hulusi Hako, Prof.Dr. kryetar nderi i SHAIBK • Hysni Shaqiri, drejtues i UÇK, deputet 12 vjet në RMV • Rexhep Pantina, pjesë e UÇK, drejtues Prizren • Ismail Bajraktari, pjesë e UÇK, drejtues Drenicë • Ismail Shulku, kolonel • Eqerem Osmëni, kolonel • Shaban Veliterna, sekretar i përgjithshëm i SHAIBK • Beqir Sinani, pjesë e UÇK, drejtues Shkup.